Оппозиция не хочет крови в Белоруссии, заявил Цепкало
Валерий Цепкало. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Баллотировавшийся на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что оппозиция не хочет крови в стране, а ищет юридический способ смены власти, для чего и нужны забастовки и акции протеста.
"Мы никто не хотим крови, мы хотим искать юридический способ выхода из ситуации, но для этого нужно продолжать и массовые протесты, и забастовки, что власти все слабела и слабела, чтобы она понимала - по крайней мере, любой чиновник, любой силовик понимал, что существует при любом ее действии колоссальное сопротивление со стороны белорусского народа, белорусского гражданского общества", - сказал Цепкало на онлайн-пресс-конференции.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
Белорусская оппозиция, не признавшая итоги выборов, объявила о создании координационного совета по трансферу власти, который будет состоять из 70 человек. Лукашенко в ответ на это заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".
В четверг генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием Координационного совета оппозиции Белоруссии возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии. Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности республики. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Цепкало вместе с двумя сыновьями покинул территорию Белоруссии еще до президентских выборов, прошедших 9 августа. Позже, 15 августа, он сообщил РИА Новости, что в Белоруссии на него заведено уголовное дело - предположительно, по статье о получении взятки в особо крупном размере - и он объявлен в розыск. В тот же день сведения о межгосударственном розыске политика появились в базе данных МВД России.