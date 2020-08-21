https://ria.ru/20200821/oppozitsiya-1576085051.html

Оппозиция не хочет крови в Белоруссии, заявил Цепкало

Баллотировавшийся на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что оппозиция не хочет крови в стране, а ищет юридический способ смены власти, для чего... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T11:52

2020-08-21T11:52

2020-08-21T11:52

протесты в белоруссии

валерий цепкало

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Баллотировавшийся на пост президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_valeriy-tsepkalo/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Цепкало</a> заявил, что оппозиция не хочет крови в стране, а ищет юридический способ смены власти, для чего и нужны забастовки и акции протеста."Мы никто не хотим крови, мы хотим искать юридический способ выхода из ситуации, но для этого нужно продолжать и массовые протесты, и забастовки, что власти все слабела и слабела, чтобы она понимала - по крайней мере, любой чиновник, любой силовик понимал, что существует при любом ее действии колоссальное сопротивление со стороны белорусского народа, белорусского гражданского общества", - сказал Цепкало на онлайн-пресс-конференции.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.Белорусская оппозиция, не признавшая итоги выборов, объявила о создании координационного совета по трансферу власти, который будет состоять из 70 человек. Лукашенко в ответ на это заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".В четверг генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием Координационного совета оппозиции Белоруссии возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии. Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности республики. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Цепкало вместе с двумя сыновьями покинул территорию Белоруссии еще до президентских выборов, прошедших 9 августа. Позже, 15 августа, он сообщил РИА Новости, что в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> на него заведено уголовное дело - предположительно, по статье о получении взятки в особо крупном размере - и он объявлен в розыск. В тот же день сведения о межгосударственном розыске политика появились в базе данных МВД России.

https://radiosputnik.ria.ru/20200821/1576083952.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий цепкало, светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире