https://ria.ru/20200821/nezavisimost-1576109982.html

В посольстве России усомнились в независимости норвежских СМИ

Поведение норвежских журналистов, которые преследовали российского дипломата с семьей в зоне ограниченного доступа в аэропорту, опровергает независимость... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T19:04

2020-08-21T19:04

2020-08-21T19:04

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москва

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норвегия

в мире

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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Поведение норвежских журналистов, которые преследовали российского дипломата с семьей в зоне ограниченного доступа в аэропорту, опровергает независимость центральных СМИ в этой стране, <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> протестует против такого положения дел и обещает ответить "взаимностью", говорится в заявлении посольства России в <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank" data-auto="true">Норвегии</a> в Facebook.Как сообщили в дипмиссии, при посадке на рейс непосредственно у входа в "рукав" в зоне ограниченного доступа (куда могут попасть только пассажиры и лица со спецпропусками, включая немногочисленных дипломатов) при финальной проверке документов в присутствии семьи с детьми и при многочисленных свидетелях два представителя "ТВ2" (в итоговом материале на сайте телеканала упоминается также новостное агентство "НТБ") "нагло и бесцеремонно преследовали вынужденно улетавшего из страны сотрудника Торгового представительства <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">России</a>, ранее необоснованно задержанного и досмотренного в нарушение норм международного права Полицейской службой безопасности".По сообщению дипмиссии, 20 августа "норвежская демократия" достигла новых высот – в столичном аэропорту Гардермуен была устроена очередная грубая антироссийская провокация"."Как представляется, после подобной инсценировки ни у кого не должно быть иллюзий в отношении "независимости" ряда центральных СМИ в Норвегии", - отметили в посольстве."Преследование обладающего иммунитетом иностранного дипломата с детьми – новое слово в норвежском политико-дипломатическом меню? Решительно протестуем против подобного обращения, попрания фундаментальных основ международного права и элементарных норм приличия. Норвежские власти могут рассчитывать на взаимность", - заключили в дипмиссии.Служба безопасности полиции Норвегии (PST) ранее сообщила об аресте 50-летнего мужчины, подозреваемого в передаче государственной тайны, который якобы встречался с "российским разведчиком". Согласно этим данным, его задержали в <a href="http://ria.ru/location_Oslo/" target="_blank" data-auto="true">Осло</a> 15 августа. Ему вменяется передача иностранному государству информации, которая "может навредить фундаментальным интересам Норвегии". По этому обвинению ему может грозить до 15 лет тюрьмы.Россия заявила Норвегии протест в связи с задержанием в этой стране заместителя торгового представителя РФ. Посольство в Осло также уточняло, что сертификационная компания "DNV GL", сотрудником которой является арестованный норвежский гражданин, имеет многолетний опыт сотрудничества с российским фирмами и ведомствами, отвечающими за нефтегазодобычу, судостроение, крупные инфраструктурные проекты.

https://ria.ru/20200819/1575985175.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576042051.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, осло, норвегия, в мире