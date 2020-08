Инициатор перевозки Навального заявил, что самолет без него не улетит

https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105157.html

<strong>БЕРЛИН, 21 авг - РИА Новости.</strong> Основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизил, который стал инициатором транспортировки <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>, заявил, что прибывший в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омск</a> борт не вылетит в ФРГ без политика.Бизил рассказал, что подготовка самолета началась во второй половине дня четверга, инициаторы подбирали профессиональный персонал, обеспечивали их визами, подтверждениями отсутствия коронавируса."В последний момент в 23.00 мы получили подтверждение (берлинской университетской клиники) "Шарите" о готовности принять (Навального), в 0.30 было получено подтверждение российских властей, что пролет согласован. В 1.00-2.00 пилоты отправились на борт, а в 3.11 самолет вылетел", - рассказал он на пресс-конференции в Cinema for Peace.По словам Бизила, изначально "было предположение, что Навального можно забрать". "К нашему удивлению, после того, как днем ранее сказали, что Навальный может лететь, хотя он без сознания и в коме, это будет возможно, нам сказали, что это невозможно", - заявил он.По его словам, Cinema for Peace удалось найти решение, что "самолет останется там (в Омске)". "Он полетит обратно только тогда, когда запланированный (к транспортировке) пассажир будет там (на борту)", - добавил Бизил.В четверг самолет, на котором Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент в реанимации. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь, но находится в коме. Замглавврача больницы Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщал, что по итогам исследований ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявлено. Позже главврач больницы Александр Мураховский заявил, что медики считают основным рабочим диагнозом Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.Берлинская организация Cinema for Peace выступила с инициативой транспортировки блогера в берлинскую клинику "Шарите". Самолет из <a href="http://ria.ru/location_Nuremberg/" target="_blank" data-auto="true">Нюрнберга</a> уже прибыл в Омск, однако, по словам главврача омской больницы, врачебный консилиум пришел к выводу о невозможности транспортировки, чтобы не рисковать жизнью пациента: угрозу может представлять перепад давления при взлете, ранее именно во время взлета состояние Навального резко ухудшилось. Мураховский сообщил, что консилиум с участием немецких медиков принял решение оставить Навального в больнице до стабилизации его состояния. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> ранее заявил, что в Кремле не видят препятствий для транспортировки Навального для лечения за рубеж, кроме врачебного решения.

