Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105157.html
Инициатор перевозки Навального заявил, что самолет без него не улетит
Основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизил, который стал инициатором транспортировки Алексея Навального в Германию, заявил, что прибывший в Омск борт не... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T17:19
2020-08-21T17:19
госпитализация алексея навального в омске
алексей навальный
дмитрий песков
москва
нюрнберг
омск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576097478_0:0:3131:1761_1400x0_80_0_0_b2ae8ccf8f417dd030ce18433de8b269.jpg
<strong>БЕРЛИН, 21 авг - РИА Новости.</strong> Основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизил, который стал инициатором транспортировки <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>, заявил, что прибывший в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омск</a> борт не вылетит в ФРГ без политика.Бизил рассказал, что подготовка самолета началась во второй половине дня четверга, инициаторы подбирали профессиональный персонал, обеспечивали их визами, подтверждениями отсутствия коронавируса."В последний момент в 23.00 мы получили подтверждение (берлинской университетской клиники) "Шарите" о готовности принять (Навального), в 0.30 было получено подтверждение российских властей, что пролет согласован. В 1.00-2.00 пилоты отправились на борт, а в 3.11 самолет вылетел", - рассказал он на пресс-конференции в Cinema for Peace.По словам Бизила, изначально "было предположение, что Навального можно забрать". "К нашему удивлению, после того, как днем ранее сказали, что Навальный может лететь, хотя он без сознания и в коме, это будет возможно, нам сказали, что это невозможно", - заявил он.По его словам, Cinema for Peace удалось найти решение, что "самолет останется там (в Омске)". "Он полетит обратно только тогда, когда запланированный (к транспортировке) пассажир будет там (на борту)", - добавил Бизил.В четверг самолет, на котором Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент в реанимации. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь, но находится в коме. Замглавврача больницы Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщал, что по итогам исследований ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявлено. Позже главврач больницы Александр Мураховский заявил, что медики считают основным рабочим диагнозом Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.Берлинская организация Cinema for Peace выступила с инициативой транспортировки блогера в берлинскую клинику "Шарите". Самолет из <a href="http://ria.ru/location_Nuremberg/" target="_blank" data-auto="true">Нюрнберга</a> уже прибыл в Омск, однако, по словам главврача омской больницы, врачебный консилиум пришел к выводу о невозможности транспортировки, чтобы не рисковать жизнью пациента: угрозу может представлять перепад давления при взлете, ранее именно во время взлета состояние Навального резко ухудшилось. Мураховский сообщил, что консилиум с участием немецких медиков принял решение оставить Навального в больнице до стабилизации его состояния. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> ранее заявил, что в Кремле не видят препятствий для транспортировки Навального для лечения за рубеж, кроме врачебного решения.
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576097497.html
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576103013.html
похоже этот театр справляется без своей примы... может потому и убрали сами?
15
Пусть уже заберут его, но с одним условием: "умерла, так умерла", обратно он нам не нужен!
11
9
москва
нюрнберг
омск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576097478_21:0:2750:2047_1400x0_80_0_0_c4093179fec501e71bdf8c5eb867fe74.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, дмитрий песков, москва, нюрнберг, омск, общество

Инициатор перевозки Навального заявил, что самолет без него не улетит

17:19 21.08.2020
3234
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНемецкие врачи, прибывшие для транспортировки Алексея Навального в Германию, в Омской БСМП №1
Немецкие врачи, прибывшие для транспортировки Алексея Навального в Германию, в Омской БСМП №1
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Немецкие врачи, прибывшие для транспортировки Алексея Навального в Германию, в Омской БСМП №1
БЕРЛИН, 21 авг - РИА Новости. Основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизил, который стал инициатором транспортировки Алексея Навального в Германию, заявил, что прибывший в Омск борт не вылетит в ФРГ без политика.
Бизил рассказал, что подготовка самолета началась во второй половине дня четверга, инициаторы подбирали профессиональный персонал, обеспечивали их визами, подтверждениями отсутствия коронавируса.
Супруга Алексея Навального Юлия на территории омской БСМП No 1, где в токсикореанимации находится Алексей Навальный
Вчера, 15:08
Жена Навального попросила Путина разрешить его транспортировку в Германию
"В последний момент в 23.00 мы получили подтверждение (берлинской университетской клиники) "Шарите" о готовности принять (Навального), в 0.30 было получено подтверждение российских властей, что пролет согласован. В 1.00-2.00 пилоты отправились на борт, а в 3.11 самолет вылетел", - рассказал он на пресс-конференции в Cinema for Peace.
По словам Бизила, изначально "было предположение, что Навального можно забрать". "К нашему удивлению, после того, как днем ранее сказали, что Навальный может лететь, хотя он без сознания и в коме, это будет возможно, нам сказали, что это невозможно", - заявил он.
По его словам, Cinema for Peace удалось найти решение, что "самолет останется там (в Омске)". "Он полетит обратно только тогда, когда запланированный (к транспортировке) пассажир будет там (на борту)", - добавил Бизил.
В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент в реанимации. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь, но находится в коме. Замглавврача больницы Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщал, что по итогам исследований ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявлено. Позже главврач больницы Александр Мураховский заявил, что медики считают основным рабочим диагнозом Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
Берлинская организация Cinema for Peace выступила с инициативой транспортировки блогера в берлинскую клинику "Шарите". Самолет из Нюрнберга уже прибыл в Омск, однако, по словам главврача омской больницы, врачебный консилиум пришел к выводу о невозможности транспортировки, чтобы не рисковать жизнью пациента: угрозу может представлять перепад давления при взлете, ранее именно во время взлета состояние Навального резко ухудшилось. Мураховский сообщил, что консилиум с участием немецких медиков принял решение оставить Навального в больнице до стабилизации его состояния. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле не видят препятствий для транспортировки Навального для лечения за рубеж, кроме врачебного решения.
Омская БСМП №1, где находится Алексей Навальный
Вчера, 16:39
Московские врачи настояли, чтобы Навальный оставался в больнице Омска
196411628
Обсудить 9
Госпитализация Алексея Навального в ОмскеАлексей НавальныйДмитрий ПесковМоскваНюрнбергОмскОбщество
Популярные комментарии
похоже этот театр справляется без своей примы... может потому и убрали сами?
21 августа, 17:22
hhlt
1310001
Пусть уже заберут его, но с одним условием: "умерла, так умерла", обратно он нам не нужен!
21 августа, 17:50
АНДРЕЙ КОННИН
900002
Рекомендуем
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев высказался о госпитализации Навального
Северо-Крымский канал
В Крыму назвали условие Зеленского по водоснабжению полуострова клоунадой
Затягивание процесса – Добровинский о заявленном Ефремовым отводе судье
Добровинский прокомментировал отказ Ефремова от адвокатов
Супруга Алексея Навального Юлия у здания омской БСМП №1
Жена Навального не ответила, считает ли перелет опасным для мужа
Эльман Пашаев
Пашаев объяснил решение Ефремова о смене адвоката
Алексей Навальный
Врачи рассказали о результатах обследования мозга Навального
Здание омской БСМП №1, где находится Алексей Навальный
Токсиколог рассказал о свойствах найденного на руках Навального вещества
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в храме Христа Спасителя в Москве
Патриарх Кирилл призвал верующих готовиться к "собственному" концу света
Президент РФ Владимир Путин
Путину доверяют 65,6% россиян, показал опрос
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Стебунов оценил показания слепого на один глаз свидетеля защиты Ефремова
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Адвокат рассказал о деньгах, которые Ефремов перевел семье погибшего
Овсяная каша
Диетолог развеяла популярный миф о пользе завтрака
Алексей Навальный на заседании суда об изменении меры пресечения. 19 июля 2013
В МВД рассказали о результатах анализов Навального
Алексей Навальный в Симоновском суде Москвы
Эксперт рассказал о веществе, найденном на руках Навального
Алексей Навальный
Раскрыта хронология событий перед госпитализацией Навального
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:13В Ярославле завершили спасательные работы на месте взрыва газа в доме
04:02Кардиолог указал на связь сна и слабоумия
04:02Эксперт рассказал, откуда берется эхо в телефоне
03:51Власти уточнили число погибших при взрыве в доме в Ярославле
03:43"Жалкое зрелище": Мясников оценил поведение Ефремова в суде
03:21Момент взрыва в жилом доме в Ярославле попал на видео
03:21Под завалами дома в Ярославле нашли тела еще одной женщины и ребенка
03:16Эксперт рассказал, какие вещи опасно держать рядом с телефоном
03:11Названо самое гиблое место для грибников
03:08"Роскосмос" запатентовал взрывное устройство
02:51Навального увезли из омской больницы
02:20Эксперт предупредил о вреде беспроводных наушников
02:00Диетолог рассказала, почему нельзя завтракать только кашей
01:51В Ярославле на месте обрушения дома нашли тело второй погибшей
01:30Венесуэла хочет участвовать в производстве российской вакцины от COVID-19
01:22Трунов оценил отказ Ефремова от адвокатов
00:50Европейцы в СБ ООН разошлись с США в вопросе возврата санкций против ИРИ
00:46При взрыве газа Ярославле погибла преподаватель детской школы искусств
00:40В МЧС рассказали, когда ярославцев, пустят в дом, где взорвался газ
00:31Режиссер "Бэтмена" показал новый логотип и постер к фильму
Лента новостейМолния