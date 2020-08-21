https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576102855.html

Токсиколог рассказал о свойствах найденного на руках Навального вещества

Вещество, которое обнаружили на смывах рук и одежды Алексея Навального, используется для пищевой пленки или оболочки для колбасы, чтобы им отравиться, должна... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T16:37

2020-08-21T16:37

2020-08-21T16:38

госпитализация алексея навального в омске

алексей навальный

москва

томск

омск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Вещество, которое обнаружили на смывах рук и одежды <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, используется для пищевой пленки или оболочки для колбасы, чтобы им отравиться, должна быть огромная концентрация, сообщил РИА Новости руководитель отдела клинической токсикологии НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе Алексей Лодягин.Ранее главврач омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) Александр Мураховский заявил, что вещество, которой было найдено при поверхностных смывах с одежды и рук находящегося в реанимации Навального, называется "2-этилгексил дифенил фосфат", оно не является ядом или отравляющим веществом."Это пластификатор, который используется для пищевой пленки, в качестве оболочки для колбас, а также еще в качестве компонента негорючей жидкости в самолетах. Относится к органофосфатам, антипиренам и пластификаторам. ... Вполне возможно, что он, я не знаю, или пищевую пленку держал в руках или, может, колбасу какую-то употреблял, которая в этой оболочке была", - рассказал Лодягин.На вопрос, возможно ли серьезно отравиться этим веществом, эксперт ответил, что для этого "должна быть достаточно хорошая дозировка в миллиграммах на килограмм"."Дозы (должны быть - ред.) достаточно приличные, чтобы получить токсический эффект", - добавил Лодягин.В четверг самолет, на котором Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь, но находится в коме.Замглавврача Омской больницы скорой медпомощи №1 Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщил, что те исследования, которые уже выполнены, ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявили. Позже главврач больницы Александр Мураховский заявил журналистам, что медики считают основным рабочим диагнозом состояния здоровья Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.Консилиум вечером в пятницу с участием немецких специалистов по медицинской транспортировке решил оставить Навального в омской больнице до стабилизации его состояния.

https://ria.ru/20200821/analizy-1576100983.html

https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576094705.html

Wesker Hant навальный пусть валит за границу лечиться, туда, откуда ему платят, ему же так не нравится в России, выдворить его прям с палаты и не пускать больше в Россию 20

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москва

томск

омск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, москва, томск, омск, происшествия