Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200821/napadenie-1576091458.html
Опубликованы переговоры активиста штаба Бабарико о нападениях на ОМОН
НТВ опубликовал запись телефонного разговора, как утверждается, активиста штаба экс-кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико Владислава Корецкого. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T13:27
2020-08-21T14:47
протесты в белоруссии
виктор бабарико
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575817172_0:0:2840:1598_1400x0_80_0_0_91f3264eb52df1f339d6a7d64082f152.jpg
<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> <a href="https://www.ntv.ru/novosti/2399301/" target="_blank" rel="nofollow noopener">НТВ</a> опубликовал запись телефонного разговора, как утверждается, активиста штаба экс-кандидата в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_viktor-babariko/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Бабарико</a> Владислава Корецкого.В ходе беседы с женщиной, имя которой не сообщается, он заявил, что в стране скоро начнется "вырезание омоновцев".В ответ на это собеседница выразила надежду на то, что люди "все-таки одумаются".Он отметил, что не будет помогать другим "резать омоновцев", но при необходимости готов помочь таким людям "перекантоваться".По данным телеканала, Корецкого задержали 14 августа за нарушение статьи "О массовых беспорядках", сейчас он находится в СИЗО.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. По информации ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов.Согласно официальным данным, за участие в несанкционированных акциях задержали более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД республики, в беспорядках пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200820/oppozitsiya-1576068401.html
https://ria.ru/20200808/1575505244.html
Эту опозицию лечить надо, это же не нормально желать мучительной смерти людям. Это ненормально по любым канонам христианским, коммунистическим, демократическим вообще по любым
167
Для толпы это обычное дело. Вспомните майдан. Или пересмотрите видео. Как можно за таких выходить. Очнитесь.
160
17
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575817172_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_318b20d5f473aada218faee470d6a1b5.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
виктор бабарико, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Опубликованы переговоры активиста штаба Бабарико о нападениях на ОМОН

13:27 21.08.2020 (обновлено: 14:47 21.08.2020)
36147
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЦветок в руке военнослужащего на акции протеста в Минск
Цветок в руке военнослужащего на акции протеста в Минск
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. НТВ опубликовал запись телефонного разговора, как утверждается, активиста штаба экс-кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико Владислава Корецкого.
В ходе беседы с женщиной, имя которой не сообщается, он заявил, что в стране скоро начнется "вырезание омоновцев".

"Я, наверное, каждую новость, когда буду узнавать, что омоновец умер, буду праздновать", — сказал Корецкий.

В ответ на это собеседница выразила надежду на то, что люди "все-таки одумаются".

"Я лишь об одном надеюсь, чтобы их убивали не мягко, а чтобы их резали больно, долго. Чтобы они мучались каждую секунду", — отреагировал активист.

Он отметил, что не будет помогать другим "резать омоновцев", но при необходимости готов помочь таким людям "перекантоваться".
Роман Головченко
20 августа, 21:43Протесты в Белоруссии
Премьер Белоруссии назвал программу оппозиции "кошмарным сном"
По данным телеканала, Корецкого задержали 14 августа за нарушение статьи "О массовых беспорядках", сейчас он находится в СИЗО.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. По информации ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов.
Согласно официальным данным, за участие в несанкционированных акциях задержали более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД республики, в беспорядках пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске. 30 июня 2019
8 августа, 08:00
Провокаторам опять не удалось поссорить Путина и Лукашенко
52159430752
Обсудить 17
Протесты в БелоруссииВиктор БабарикоАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Эту опозицию лечить надо, это же не нормально желать мучительной смерти людям. Это ненормально по любым канонам христианским, коммунистическим, демократическим вообще по любым
21 августа, 13:32
Dimon Трампов
157000010
Для толпы это обычное дело. Вспомните майдан. Или пересмотрите видео. Как можно за таких выходить. Очнитесь.
21 августа, 13:38
ASAlex Smolov
149000011
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко обвинил США в организации беспорядков в Белоруссии
Тяжелый атомный ракетный крейсер Адмирал Нахимов
Российский корабль назвали самым мощным в мире
Очень много рисков - Главврач омской больницы о невозможности транспортировки Навального
У Навального заподозрили нарушение обмена веществ
Музыкант и композитор Юрий Лоза
Лоза рассказал о "реальном положении дел" в Крыму
Мужчина в защитной маске проходит мимо витрины магазина в Киеве
Украина провела фантастическую сделку, выкупив свои списанные долги
Прохожие на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, США
Экономист назвал признаки "великой революции" в США
Адвокат Эльман Пашаев и актер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП со смертельным исходом
Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева
Акции в поддержку Алексея Навального
Зачем нас убеждают поверить в отравление Навального
На марше части Юго-Западного фронта
"Об этом не говорят": что США потребовали за помощь по ленд-лизу
Стюардесса на борту самолета
Стюардесса назвала худшую сторону своей профессии
Николай Захарченко с женой
Старик не вынес обвинений в хранении наркотиков и покончил с собой
Алексей Навальный на заседании суда об изменении меры пресечения. 19 июля 2013
В МВД рассказали о результатах анализов Навального
Участницы конкурса красоты Miss Buffalo Chip в Южной Дакоте, США
Лучшие фото недели: вечеринка в бассейне, скандальный суд и адская жара
Монастырь Хора в Стамбуле
РПЦ прокомментировала решение Турции превратить монастырь Хора в мечеть
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Стебунов оценил показания слепого на один глаз свидетеля защиты Ефремова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:13В Ярославле завершили спасательные работы на месте взрыва газа в доме
04:02Кардиолог указал на связь сна и слабоумия
04:02Эксперт рассказал, откуда берется эхо в телефоне
03:51Власти уточнили число погибших при взрыве в доме в Ярославле
03:43"Жалкое зрелище": Мясников оценил поведение Ефремова в суде
03:21Момент взрыва в жилом доме в Ярославле попал на видео
03:21Под завалами дома в Ярославле нашли тела еще одной женщины и ребенка
03:16Эксперт рассказал, какие вещи опасно держать рядом с телефоном
03:11Названо самое гиблое место для грибников
03:08"Роскосмос" запатентовал взрывное устройство
02:51Навального увезли из омской больницы
02:20Эксперт предупредил о вреде беспроводных наушников
02:00Диетолог рассказала, почему нельзя завтракать только кашей
01:51В Ярославле на месте обрушения дома нашли тело второй погибшей
01:30Венесуэла хочет участвовать в производстве российской вакцины от COVID-19
01:22Трунов оценил отказ Ефремова от адвокатов
00:50Европейцы в СБ ООН разошлись с США в вопросе возврата санкций против ИРИ
00:46При взрыве газа Ярославле погибла преподаватель детской школы искусств
00:40В МЧС рассказали, когда ярославцев, пустят в дом, где взорвался газ
00:31Режиссер "Бэтмена" показал новый логотип и постер к фильму
Лента новостейМолния