https://ria.ru/20200821/napadenie-1576091458.html

Опубликованы переговоры активиста штаба Бабарико о нападениях на ОМОН

НТВ опубликовал запись телефонного разговора, как утверждается, активиста штаба экс-кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико Владислава Корецкого. РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T13:27

2020-08-21T13:27

2020-08-21T14:47

протесты в белоруссии

виктор бабарико

александр лукашенко

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575817172_0:0:2840:1598_1400x0_80_0_0_91f3264eb52df1f339d6a7d64082f152.jpg

<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> <a href="https://www.ntv.ru/novosti/2399301/" target="_blank" rel="nofollow noopener">НТВ</a> опубликовал запись телефонного разговора, как утверждается, активиста штаба экс-кандидата в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_viktor-babariko/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Бабарико</a> Владислава Корецкого.В ходе беседы с женщиной, имя которой не сообщается, он заявил, что в стране скоро начнется "вырезание омоновцев".В ответ на это собеседница выразила надежду на то, что люди "все-таки одумаются".Он отметил, что не будет помогать другим "резать омоновцев", но при необходимости готов помочь таким людям "перекантоваться".По данным телеканала, Корецкого задержали 14 августа за нарушение статьи "О массовых беспорядках", сейчас он находится в СИЗО.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. По информации ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов.Согласно официальным данным, за участие в несанкционированных акциях задержали более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД республики, в беспорядках пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200820/oppozitsiya-1576068401.html

https://ria.ru/20200808/1575505244.html

Dimon Трампов Эту опозицию лечить надо, это же не нормально желать мучительной смерти людям. Это ненормально по любым канонам христианским, коммунистическим, демократическим вообще по любым 167

Alex Smolov Для толпы это обычное дело. Вспомните майдан. Или пересмотрите видео. Как можно за таких выходить. Очнитесь. 160

17

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор бабарико, александр лукашенко, белоруссия, в мире