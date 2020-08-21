https://ria.ru/20200821/napadenie-1576091458.html
Опубликованы переговоры активиста штаба Бабарико о нападениях на ОМОН
НТВ опубликовал запись телефонного разговора, как утверждается, активиста штаба экс-кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико Владислава Корецкого. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T13:27
2020-08-21T13:27
2020-08-21T14:47
протесты в белоруссии
виктор бабарико
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> <a href="https://www.ntv.ru/novosti/2399301/" target="_blank" rel="nofollow noopener">НТВ</a> опубликовал запись телефонного разговора, как утверждается, активиста штаба экс-кандидата в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_viktor-babariko/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Бабарико</a> Владислава Корецкого.В ходе беседы с женщиной, имя которой не сообщается, он заявил, что в стране скоро начнется "вырезание омоновцев".В ответ на это собеседница выразила надежду на то, что люди "все-таки одумаются".Он отметил, что не будет помогать другим "резать омоновцев", но при необходимости готов помочь таким людям "перекантоваться".По данным телеканала, Корецкого задержали 14 августа за нарушение статьи "О массовых беспорядках", сейчас он находится в СИЗО.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. По информации ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов.Согласно официальным данным, за участие в несанкционированных акциях задержали более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД республики, в беспорядках пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200820/oppozitsiya-1576068401.html
https://ria.ru/20200808/1575505244.html
Dimon Трампов
Эту опозицию лечить надо, это же не нормально желать мучительной смерти людям. Это ненормально по любым канонам христианским, коммунистическим, демократическим вообще по любым
167
Alex Smolov
Для толпы это обычное дело. Вспомните майдан. Или пересмотрите видео. Как можно за таких выходить. Очнитесь.
160
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белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор бабарико, александр лукашенко, белоруссия, в мире
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. НТВ
опубликовал запись телефонного разговора, как утверждается, активиста штаба экс-кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико
Владислава Корецкого.
В ходе беседы с женщиной, имя которой не сообщается, он заявил, что в стране скоро начнется "вырезание омоновцев".
"Я, наверное, каждую новость, когда буду узнавать, что омоновец умер, буду праздновать", — сказал Корецкий.
В ответ на это собеседница выразила надежду на то, что люди "все-таки одумаются".
"Я лишь об одном надеюсь, чтобы их убивали не мягко, а чтобы их резали больно, долго. Чтобы они мучались каждую секунду", — отреагировал активист.
Он отметил, что не будет помогать другим "резать омоновцев", но при необходимости готов помочь таким людям "перекантоваться".
По данным телеканала, Корецкого задержали 14 августа за нарушение статьи "О массовых беспорядках", сейчас он находится в СИЗО.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко
. По информации ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов.
Согласно официальным данным, за участие в несанкционированных акциях задержали более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД республики, в беспорядках пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.