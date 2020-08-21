https://ria.ru/20200821/loevskiy-1576056570.html

Илья Лоевский: качественное российское вино может быть дешевле 250 рублей

Российские виноделы получили базовый для отрасли закон — 26 июня вступил в силу закон о виноградарстве и виноделии, который внес много изменений в правила игры... РИА Новости, 21.08.2020

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россия

роскачество

вино

илья лоевский

интервью - авторы

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<em>Российские виноделы получили базовый для отрасли закон — 26 июня вступил в силу закон о виноградарстве и виноделии, который внес много изменений в правила игры на рынке, в частности, ввел понятие "Вино России". Отечественные вина в последние годы восстанавливают свой незаслуженно утраченный статус, и превосходство импортных уже становится потребительским мифом, уверен заместитель руководителя Роскачества <a href="https://ria.ru/person_ilya-loevskiy" target="_blank">Илья Лоевский</a>. В интервью РИА Новости он рассказал о том, какие вина сейчас предпочитают покупатели, почему качественное российское вино может стоить дешевле импортного и вина урожая каких лет стоит искать любителям этого напитка. Беседовала Елена Орехова.</em><strong>— С 26 июня в России вступил в силу закон о виноградарстве и виноделии, базовый документ для отрасли. Он вводит понятие "Вино России", то есть произведенное из отечественного винограда без применения импортного виноматериала. Как работа закона повлияет на объем выпуска и качество российского вина?</strong>— Объем производства отечественных <a href="https://ria.ru/tag_vino" target="_blank">вин</a> в первую очередь привязан к площадям виноградников, так как закон поддерживает то вино, которое произведено из винограда, выращенного в России. Изменения по соотношению российского вина из отечественного винограда и вина из импортного виноматериала — это не запрет, а ограничитель. Все производители, которые работали с импортными виноматериалами, уже разлили достаточно большой объем вина до вступления закона в силу. Оно будет поставляться на рынок еще минимум полгода. И только в следующем году, когда это вино будет распродано в рознице, мы увидим значимые изменения на полке.Проводя аудиты винодельческих производств на юге России, наши эксперты отмечают, что на виноград идет огромный спрос. Практически все предприятия, которые они посетили в рамках проекта "Винный гид России", закладывают новые площади. Более того, те хозяйства, которые могли обанкротиться, возвращаются на рынок, поэтому урожай винограда в этом году будет рекордным. Мы думаем, что в течение ближайших трех-пяти лет объем производства вина из российского винограда будет увеличиваться. За этот срок проходит цикл от закладки виноградников до первого урожая.<strong>— Затронут ли изменения сегмент защищенных отечественных вин — основных претендентов на национальный бренд "Вино России"?</strong>— Росалкогольрегулирование начало выдавать лицензии на производство вин с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и с защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП) еще в 2017 году.Бренд-лист "Вина России" ежегодно увеличивается — в этом году мы видим более 1,6 тысячи торговых марок вин, произведенных из российского винограда, по сравнению с прошлым годом их число выросло на 46%. В качестве тенденции можно отметить, что рынок производства вин ЗГУ и ЗНМП достаточно сильно консолидирован: первая десятка производителей производит больше 80% вин с географическим индикатором именно по объемным показателям. Это виноградники площадью более одной тысячи гектаров, а таких как раз около десяти.<strong>— Как вы оцениваете перспективы производства винных напитков? Ведь, согласно новому закону, их выкладка должна происходить отдельно от вина и сопровождаться информационной надписью "Продукция не является вином".</strong>— Категория винных напитков в том виде, в котором она существовала, будет постепенно вымываться с рынка: согласно новому закону, на полках она маркируется надписью "Не является вином", а это является отталкивающим фактором для покупателя. Однако новый закон, как разъясняет Росалкогольрегулирование, не затрагивает производство винных напитков из фруктового сырья — они также будут регулироваться законом о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Таким образом, винные напитки на основе винограда будут заменяться фруктовыми напитками на основе яблочного сусла, и процесс перехода производителей на это сырье уже запущен.<strong>— Все-таки целесообразно было ли отказываться от использования импортного материала, не стал ли такой запрет серьезным ударом для отрасли?</strong>— По нашим оценкам, снижение импорта виноматериалов из-за рубежа происходит уже несколько лет, с 194,4 миллиона литров в 2016 году до 120,4 миллиона литров в 2019 году. Но при этом можно говорить о существенном росте на российском рынке доли вин ЗГУ — с 85,23 миллиона литров в 2016 году до 163,73 миллиона литров по итогам 2019 года. Замечу, импортное вино ЗГУ занимает в общем объеме российского рынка вина с защищенными географическими индикаторами порядка 26%. Тренд на снижение импорта виноматериалов из-за рубежа отмечается и в национальном докладе по рынку вина, подготовленному Роскачеством.<strong>— Закон о виноградарстве и виноделии также определяет, какая продукция является контрафактной или фальсифицированной. На ваш взгляд, много ли сейчас на рынке таких вин, требуются ли дополнительные меры для их выявления?</strong>— Когда мы говорим о контрафакте, мы подразумеваем продукцию, выпущенную на рынок нелегально, без уплаты налогов, акцизов и других платежей. Стоит отметить, что винный рынок жестко контролируется Росалкогольрегулированием и системой ЕГАИС, именно поэтому на винном рынке мы не видим контрафактной продукции. Зато присутствует фальсификат — продукция, которая произведена не из того сырья, которое указано на этикетке. За этим нужно следить, в идеале это должна быть четкая система прослеживаемости сырья, которого, кстати говоря, сейчас на рынке дефицит. В процессе аудита и исследования рынка мы определили до 200 миллионов литров виноматериала, которого будет не хватать на рынке для того объема производства, который актуален сейчас, и это зона риска с точки зрения фальсификаций. Проблема требует активного межведомственного взаимодействия.<strong>— Роскачество третий год подряд проводит исследование "Винный гид России". Что нового добавили в исследование в этом году, какие предварительные итоги можно подвести?</strong>— В планах аудита этого года — посещение 40 винных хозяйств, это в основном крупные производители с объемом производства более сотни тысяч бутылок. Кроме того, мы добавили новый регион — Волгоградскую область. Виноградарство в этом регионе достаточно молодое, в ближайшие годы в нем будет заложено порядка ста гектаров виноградников. Думаем, что в связи с глобальным потеплением климата такие регионы, как Волгоградская область, будут более активно осваивать виноделие.Новшеством стало исследование не только производства, но и организации бизнес-процессов. Мы видим, что предприятия активно внедряют системы автоматизации с целью повышения эффективности и снижения издержек — это важно при работе в ценовой категории вин до одной тысячи рублей. В этом году большое внимание уделим и энотуризму. Сейчас все больше людей отправляется на российский юг, поэтому очень большая нагрузка, особенно в этом году, идет на энотуристическую инфраструктуру. Пока далеко не везде есть дополнительные возможности с точки зрения ресторанов и гостиниц — чаще только экскурсионные маршруты и винные магазины при предприятии, поэтому развитие энотуризма имеет большую перспективу.<strong>— В этом году в рамках "Винного гида" планировалось исследовать также и импортные вина. Почему было принято такое решение, торговые марки каких стран закуплены для проверки</strong>?— Мы занимаемся вопросами качества, и было бы неправильно исследовать только 10% от общего объема рынка — отечественное вино из российского винограда. В этом году будет исследовано около 120 наименований импортных вин. Лидерами поставок являются вина с ЗГУ из Испании, Италии, Франции. Много столового вина поставляется из Грузии, огромное количество столового вина из Абхазии. Дегустаторы будут пробовать вино вслепую, не зная, где импортное, а где российское.Напомню, мы проверяем вина в категории до одной тысячи рублей. Этот ценовой сегмент лидирует в розничных продажах, а вина до 400 рублей составляют примерно 85% от общего объема продаж вина в торговых сетях. Это связано с покупательской способностью населения — она пока остается на прежнем низком уровне.<strong>— Как вы считаете, российское вино проигрывает импортному или нет?</strong>— Покупатели сохраняют большой интерес к импортному вину. Бытует мнение, что любое импортное вино априори по качеству выше, чем российское, однако у нас есть основание называть это потребительским мифом. Проведенное Роскачеством исследование отечественного вина доказало, что качественные российские вина могут быть представлены даже в категории до 250 рублей. С учетом логистических издержек и импортных пошлин европейскому поставщику сложно обеспечить такую цену на свою продукцию в России.<strong>— Роскачество является одним из сертификаторов органической продукции. Как проходит сертификация именно винной продукции? Были ли сложности из-за пандемии?</strong>— Органическое вино — категория, очень популярная в Европе, но пока только начинающая набирать обороты в России. У винных хозяйств, производящих органическое вино, есть возможность пройти сертификацию и наносить отечественный знак "органик" на сертифицированное вино. Сам процесс сертификации винной продукции ничем не отличается от любого другого процесса. Сертификация проводится в два этапа: документационная оценка и аудит. В данном случае областью сертификации будет растениеводство и переработка.Если говорить про коронавирус, пандемия никак не сказалась на процессе сертификации, поскольку сельскохозяйственные предприятия продолжали работать в течение всего периода карантинных мер. Наши эксперты по сертификации активно выезжают на предприятия с середины июня.<strong>— Нуждаются ли в доработке национальные стандарты, которыми сейчас руководствуется винодельческая отрасль?</strong>— Система национальных стандартов на производство и исследование винодельческой продукции, безусловно, нуждается в доработке и в оптимизации. В этом году наши эксперты анализировали, какие инструментальные методы исследования вин существуют в базе всемирной организации винограда и вина и какие им соответствуют "гостированные" методы, используемые в России. Российский инструментарий исследований нуждается в модернизации. Есть много пороков вин различного происхождения, которые выявляют наши дегустаторы и которые могут быть верифицированы методами Всемирной организации виноградарства и виноделия, и мы считаем важными эти методы изучать, "гостировать", развивать как базовый инструментарий исследования.Важное направление — органолептическая оценка вин. Роскачество работает по национальному стандарту на сенсорную оценку вин. Требования, предъявляемые к дегустаторам и их подготовке, должны быть строже, чем сейчас. Для дегустаторов важны не только знания, но и сенсорные способности, умения различать вкусы и ароматы.<strong>— Вы давно анализируете отрасль, поэтому хотелось бы услышать и о том, какие вина сейчас предпочитают женщины и мужчины, как меняются их вкусы? Как влияет на выбор вина погода, тем более что тема климата становится все более актуальной из-за природных аномалий?</strong>— Еще 10-15 лет назад профиль у потребителя вина существенно отличался от современного. Более 80% вина покупали мужчины, но потребляли его в основном женщины. Сейчас женщины стали более активны как покупатели и выбирают вина, в основном ориентируясь на вкус. Появляется все больше потребителей, которые не просто покупают вино как легкий алкогольный напиток, но и хотят в нем разбираться, готовы больше тратить на качественную продукцию, пока это в основном жители городов-миллионников и юга страны. Формируется новый класс потребителей качественного вина: например, россияне стали выбирать сухие вина, доля в производстве игристых вин категории "Брют" за последние 10 лет увеличилась в несколько раз. Сладость в вине становится немодной — все больше поклонников у сухих вин. Эксперты отмечают и тренд на рост потребления белых, розовых вин. Розе — это популярная, быстрорастущая категория для покупателя.Потребитель хочет более тонких, более фруктовых и менее алкогольных вин, и это настоящий вызов для производителей, потому что данная тенденция идет вразрез с климатическими условиями. Климат становится более жарким, виноград набирает больше сахаров, сухие вина становятся более крепкими. Например, в Новороссийске по историческим документам крепость красных вин в 20-30-е годы колебалась в пределах 11-12 градусов алкоголя, а сейчас третий год получается не меньше 14 градусов.<strong>— Любители вина часто ищут напитки, произведенные из урожаев винограда определенных лет, какие года были для нас удачными?</strong>— Для России климатический фактор в производстве вина очень важен. Есть страны, например Грузия или Чили, где практически каждый год хороший. У нас же есть проблема климатических рисков, весенних заморозков. Фактор последних лет, влияющий на качество урожая, — жара и засуха в некоторых регионах. Виноград в таких стрессовых условиях созревает неравномерно, косточка остается зеленой, а сама ягода начинает заизюмливаться на лозе. Из такого винограда тяжело сделать качественное вино, особенно красное.Прошлый год в этом отношении был достаточно проблемным: у многих виноделов одновременно созревали и красные, и белые сорта, хотя обычно между началом их сбора проходит определенное время. Существует и проблема осенних дождей. Если осень была сухая и теплая, год считается хорошим для виноградарства.Однако, несмотря на некоторую экстремальность условий, прошлый год считается удачным. Но этот год, несмотря на засушливость климата, более равномерный, чем прошлый. Если не случится сильной августовской жары или дождей осенью, этот год может стать одним из удачных для российского виноделия.Винные эксперты называют более удачными 2012 и 2014 годы — вин этих лет на рынке не так много, но красные сорта до сих пор показывают хорошие потребительские качества. Мы убеждены, что в России есть вина, которые могут быть предназначены для длительного хранения. По мере того, как проектов, нацеленных на продвижение российского вина, будет становиться все больше, коллекционерство таких вин будет набирать обороты.

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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