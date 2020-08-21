Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - проекта Карачаево-Черкесская республика
Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20200821/karachaevo-cherkesiya-1576101871.html
В одном из аулов Карачаево-Черкесии впервые за 30 лет откроют детсад
В ауле Вако-Жиле Карачаево-Черкесии впервые за 30 лет построят детский сад в рамках нацпроекта "Демография", сообщил на своей странице в Инстаграм глава КЧР... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T16:17
2020-08-21T16:17
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150735/35/1507353563_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_485736a88cf4069b65cd82436cacde89.jpg
<strong>ЧЕРКЕССК, 21 авг – РИА Новости</strong>. В ауле Вако-Жиле Карачаево-Черкесии впервые за 30 лет построят детский сад в рамках нацпроекта "Демография", сообщил на своей странице в Инстаграм глава КЧР <a href="https://ria.ru/person_Rashid_Temrezov" target="_blank">Рашид Темрезов</a>.Глава республики уточнил, что решение о строительстве детсада принято после многочисленных обращений жителей аула. В прошлом году его включили в план реализации нацпроекта "Демография"."В настоящее время возведен первый этаж здания, активно продолжаются строительные работы. Объект будет сдан к концу этого года. В новом комфортабельном детском саду на 80 мест расположатся четыре детские группы, в том числе и ясельная. Здесь будут созданы все наилучшие условия, чтобы наши детки в стенах этого учреждения чувствовали себя счастливыми", - написал Темрезов.
https://ria.ru/20200625/1573478318.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/150735/35/1507353563_173:0:2904:2048_1400x0_80_0_0_83979b5f428cedab78ff6f842dd4f5df.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рашид темрезов

В одном из аулов Карачаево-Черкесии впервые за 30 лет откроют детсад

16:17 21.08.2020
13
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкСтройка
Стройка
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
ЧЕРКЕССК, 21 авг – РИА Новости. В ауле Вако-Жиле Карачаево-Черкесии впервые за 30 лет построят детский сад в рамках нацпроекта "Демография", сообщил на своей странице в Инстаграм глава КЧР Рашид Темрезов.
Глава республики уточнил, что решение о строительстве детсада принято после многочисленных обращений жителей аула. В прошлом году его включили в план реализации нацпроекта "Демография".
"В настоящее время возведен первый этаж здания, активно продолжаются строительные работы. Объект будет сдан к концу этого года. В новом комфортабельном детском саду на 80 мест расположатся четыре детские группы, в том числе и ясельная. Здесь будут созданы все наилучшие условия, чтобы наши детки в стенах этого учреждения чувствовали себя счастливыми", - написал Темрезов.
В столице Карачаево-Черкесии заложили капсулу в фундамент нового многоквартирного дома для действующих сотрудников и ветеранов органов внутренних дел по КЧР
25 июня, 17:42Карачаево-Черкесская Республика
В КЧР построят дом для действующих сотрудников и ветеранов МВД
000000
Обсудить 0
Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид Темрезов
Рекомендуем
Сезонное отключение горячей воды
На Соловках построят современную систему водоснабжения
Более трехсот проектов рассмотрено Рабочей группой Архкомиссии с начала года
Свыше 300 проектов рассмотрено Мособлархитектурой в 2020 году
Урок в школе
В Тюменской области в 2020 году откроют девять новых школ
Коридор в больнице
Современное здание больницы планируют построить на Соловках
Сбор урожая картофеля
Сезон сбора картофеля стартовал в Московской области
Сварочные работы
В Подмосковье выдано 85 тысяч электронных документов на техприсоединение
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
В Подмосковье застройщиков оштрафовали на шесть млн рублей за неделю
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Власти Ленобласти готовят программу соцгарантий для жителей региона
Соловецкий монастырь
Цыбульский: проекты развития Соловков должны сохранять духовное наследие
Телефонные и интернет-провода
Более 200 объектов Тюменской области подключены к бесплатному интернету
Города России. Тюмень
Фестиваль организаторов детского отдыха пройдет в Тюменской области
Дорожный знак Фотовидеофиксация
В Тамбовской области снизилось количество ДТП на дорогах и число погибших
Поселок
На развитие села в Ярославской области направили 500 миллионов рублей
Кот в кресле у батареи
Подготовка систем ЖКХ Подмосковья к зиме идет с опережением графика
Город Краснодар
Кубань освоила более 40% средств по нацпроектам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:13В Ярославле завершили спасательные работы на месте взрыва газа в доме
04:02Кардиолог указал на связь сна и слабоумия
04:02Эксперт рассказал, откуда берется эхо в телефоне
03:51Власти уточнили число погибших при взрыве в доме в Ярославле
03:43"Жалкое зрелище": Мясников оценил поведение Ефремова в суде
03:21Момент взрыва в жилом доме в Ярославле попал на видео
03:21Под завалами дома в Ярославле нашли тела еще одной женщины и ребенка
03:16Эксперт рассказал, какие вещи опасно держать рядом с телефоном
03:11Названо самое гиблое место для грибников
03:08"Роскосмос" запатентовал взрывное устройство
02:51Навального увезли из омской больницы
02:20Эксперт предупредил о вреде беспроводных наушников
02:00Диетолог рассказала, почему нельзя завтракать только кашей
01:51В Ярославле на месте обрушения дома нашли тело второй погибшей
01:30Венесуэла хочет участвовать в производстве российской вакцины от COVID-19
01:22Трунов оценил отказ Ефремова от адвокатов
00:50Европейцы в СБ ООН разошлись с США в вопросе возврата санкций против ИРИ
00:46При взрыве газа Ярославле погибла преподаватель детской школы искусств
00:40В МЧС рассказали, когда ярославцев, пустят в дом, где взорвался газ
00:31Режиссер "Бэтмена" показал новый логотип и постер к фильму
Лента новостейМолния