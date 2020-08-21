https://ria.ru/20200821/karachaevo-cherkesiya-1576101871.html

В одном из аулов Карачаево-Черкесии впервые за 30 лет откроют детсад

В ауле Вако-Жиле Карачаево-Черкесии впервые за 30 лет построят детский сад в рамках нацпроекта "Демография", сообщил на своей странице в Инстаграм глава КЧР... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T16:17

2020-08-21T16:17

2020-08-21T16:17

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

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<strong>ЧЕРКЕССК, 21 авг – РИА Новости</strong>. В ауле Вако-Жиле Карачаево-Черкесии впервые за 30 лет построят детский сад в рамках нацпроекта "Демография", сообщил на своей странице в Инстаграм глава КЧР <a href="https://ria.ru/person_Rashid_Temrezov" target="_blank">Рашид Темрезов</a>.Глава республики уточнил, что решение о строительстве детсада принято после многочисленных обращений жителей аула. В прошлом году его включили в план реализации нацпроекта "Демография"."В настоящее время возведен первый этаж здания, активно продолжаются строительные работы. Объект будет сдан к концу этого года. В новом комфортабельном детском саду на 80 мест расположатся четыре детские группы, в том числе и ясельная. Здесь будут созданы все наилучшие условия, чтобы наши детки в стенах этого учреждения чувствовали себя счастливыми", - написал Темрезов.

https://ria.ru/20200625/1573478318.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рашид темрезов