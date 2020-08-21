https://ria.ru/20200821/gazifikatsiya-1576111292.html

Алексей Миллер и Александр Никитин договорились о газификации Тамбовщины

Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и глава администрации Тамбовской области Александр Никитин подписали программу газификации региона на период РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T19:28

2020-08-21T19:28

2020-08-21T19:28

тамбовская область

общество

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<strong>ТАМБОВ, 21 авг – РИА Новости. </strong>Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и глава администрации Тамбовской области Александр Никитин подписали программу газификации региона на период 2021-2025 годов стоимостью 2,4 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.В 2020 году завершается действующая пятилетняя программа развития газоснабжения и газификации <a href="http://ria.ru/location_Tambovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тамбовской области</a>. Новую программу на 2021-2025 годы Миллер и Никитин обсудили в пятницу в режиме видеоконференцсвязи. Состоялось подписание этого документа.В свою очередь, предправления "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпрома</a>" отметил, что общий уровень газификации Тамбовской области, достигший 82%, – хороший результат, который значительно выше, чем в среднем по стране. "Это говорит о том, что и "Газпром", и администрация Тамбовской области работали слаженно", - сказал Миллер.Он также напомнил, что в этом году в рамках программы "Газпром - детям" будет закончено строительство детского спортивно-оздоровительного лагеря в поселке Караул Инжавинского района. А в 2021 году начнется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в селе Бокино Тамбовского района.В пресс-службе указали, что общий объем запланированных инвестиций компании и региона в газификацию Тамбовской области оценивается в 2,4 миллиарда рублей. В новой программе основное внимание будет уделено газификации сельской местности, которая не только улучшит качество жизни селян, но и даст значительный толчок дальнейшему развитию АПК. В предстоящую пятилетнюю программу также включена газификация 17 населенных пунктов региона.

https://ria.ru/20200819/1576002422.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество