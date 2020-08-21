https://ria.ru/20200821/ekologiya-1576098483.html
Киселев на Koktebel Jazz Party напомнил о проблемах с экологией в поселке
Основатель фестиваля Koktebel Jazz Party Дмитрий Киселев напомнил об экологических проблемах в Коктебеле, которые мешают организаторам мероприятия. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T15:29
2020-08-21T15:29
2020-08-21T15:34
koktebel jazz party
koktebel jazz party — 2020
дмитрий киселев
владимир путин
куба
республика крым
сша
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<strong>КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 21 авг - РИА Новости.</strong> Основатель фестиваля Koktebel Jazz Party <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kiselev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Киселев</a> напомнил об экологических проблемах в <a href="http://ria.ru/location_Koktebel/" target="_blank" data-auto="true">Коктебеле</a>, которые мешают организаторам мероприятия.Международный фестиваль Koktebel Jazz Party стартует в пятницу в крымском Коктебеле и продлится до 23 августа."Важный момент, мы в этом году, как и в прошлом, выступаем под лозунгом " За чистый Крым". Мы привезли с собой десятки тонн оборудования для света и звука. Поставили грандиозную сцену с великолепным звуком, с великолепным звучанием и освещением. Мы уберем за собой всю территорию и оставим ее чище, чем она была до нашего нашествия", - сказал Киселев на пресс-конференции.По словам основателя фестиваля, организаторам мешает отсутствие канализации в Коктебеле."Отсутствие инфраструктуры чистоты. Мы не устаем об этом напоминать... Мы считаем, что и художественное, и музыкальное качество этого фестиваля не сопоставимо с тем экологическим контекстом, в котором мы его проводим. Но мы будем настаивать, мы будем повышать наш уровень для того, чтобы эта разница бросалась в глаза", - отметил Киселев.Основатель фестиваля напомнил, что на 15-й фестиваль приезжал президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Я верю, надеюсь, и даже уверен, что он приедет на 20-й (фестиваль). И если на 20-м ничего не изменится, то, вероятно, удивление будет большим", - сказал Киселев.Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (<a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (<a href="http://ria.ru/location_Cuba/" target="_blank" data-auto="true">Куба</a>), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (<a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a>), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (<a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиль</a>), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга. Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин.Koktebel Jazz Party — это не просто джаз мирового уровня, это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный Квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Минкультуры РФ.
https://ria.ru/20200821/svobodakrym-1575931430.html
https://ria.ru/20200821/dzhaz-1575978214.html
https://ria.ru/20200821/festival-1576093496.html
1
куба
республика крым
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
koktebel jazz party — 2020, дмитрий киселев, владимир путин, куба, республика крым, сша
КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 21 авг - РИА Новости.
Основатель фестиваля Koktebel Jazz Party Дмитрий Киселев
напомнил об экологических проблемах в Коктебеле
, которые мешают организаторам мероприятия.
Международный фестиваль Koktebel Jazz Party стартует в пятницу в крымском Коктебеле и продлится до 23 августа.
"Важный момент, мы в этом году, как и в прошлом, выступаем под лозунгом " За чистый Крым". Мы привезли с собой десятки тонн оборудования для света и звука. Поставили грандиозную сцену с великолепным звуком, с великолепным звучанием и освещением. Мы уберем за собой всю территорию и оставим ее чище, чем она была до нашего нашествия", - сказал Киселев на пресс-конференции.
По словам основателя фестиваля, организаторам мешает отсутствие канализации в Коктебеле.
"Отсутствие инфраструктуры чистоты. Мы не устаем об этом напоминать... Мы считаем, что и художественное, и музыкальное качество этого фестиваля не сопоставимо с тем экологическим контекстом, в котором мы его проводим. Но мы будем настаивать, мы будем повышать наш уровень для того, чтобы эта разница бросалась в глаза", - отметил Киселев.
Основатель фестиваля напомнил, что на 15-й фестиваль приезжал президент России Владимир Путин
.
"Я верю, надеюсь, и даже уверен, что он приедет на 20-й (фестиваль). И если на 20-м ничего не изменится, то, вероятно, удивление будет большим", - сказал Киселев.
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США
), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба
), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия
), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль
), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга. Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин.
Koktebel Jazz Party — это не просто джаз мирового уровня, это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный Квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Минкультуры РФ.