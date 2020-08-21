https://ria.ru/20200821/diagnoz-1576075786.html

Врач рассказал, сколько времени нужно для постановки диагноза Навальному

Врачи продолжают делать анализы для постановки диагноза находящемуся в реанимации блогеру Алексею Навальному, понадобится еще двое суток, заявил журналистам... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T09:20

2020-08-21T09:20

2020-08-21T09:25

госпитализация алексея навального в омске

фонд борьбы с коррупцией

алексей навальный

омск

происшествия

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<strong>ОМСК, 21 авг - РИА Новости.</strong> Врачи продолжают делать анализы для постановки диагноза находящемуся в реанимации блогеру <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексею Навальному</a>, понадобится еще двое суток, заявил журналистам главный врач главный врач омской БСМП №1 Александр Мураховский.Ранее минздрав <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> сообщал, что Навальный остается в стабильно тяжелом состоянии. Мураховский сообщил, что утром в пятницу его состояние несколько улучшилось, врачи рассматривают пять рабочих диагнозов."Анализы еще продолжаются, они еще будут идти порядка двух суток", - сказал Мураховский журналистам. Он добавил, что не может сказать, какие анализы уже были проведены.В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что ему стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a> Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь. По результатам проведенных исследований врачи не нашли у Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса.

https://ria.ru/20200821/yad-1576074760.html

Ольга Занкова да надоело уже. Его анализы интересны только семье.Ну заболел - и что? второй день вся страна каждый час выслушывает инфу о его драгоценном здоровье. Чем он отличается от обычного гражданина России? Для ЛЮБОГО из нас с вами НИКТО не будет высылать самолеты, приводить в провинцию московских врачей. Как удобно быть противником властей - на руках будут носить и пылинки сдувать 10

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омск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального в омске, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, омск, происшествия