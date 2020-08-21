Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200821/belorussiya-1576104454.html
Артистов Купаловского театра в Минске отправили в вынужденный отпуск
Национальный академический театр имени Янки Купалы (Купаловский театр) в Минске отправлен в вынужденный отпуск, его артисты обсуждают свои дальнейшие действия,... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T17:08
2020-08-21T17:08
протесты в белоруссии
павел латушко
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/153122/44/1531224488_0:176:3469:2127_1400x0_80_0_0_8115e6dc5cd00a7658d8c9442875c2e9.jpg
<strong>МИНСК, 21 авг - РИА Новости.</strong> Национальный академический театр имени Янки Купалы (Купаловский театр) в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> отправлен в вынужденный отпуск, его артисты обсуждают свои дальнейшие действия, сообщил в пятницу пресс-секретарь театра Николай Заяц.Ранее директор этого учреждения культуры <a href="http://ria.ru/person_pavel-latushko/" target="_blank" data-auto="true">Павел Латушко</a> заявил о поддержке проходящих в республике протестных акций и осудил действия силовиков по их подавлению. После этого Латушко был уволен. Вслед за директором ряд сотрудников театра также написали заявления об увольнении. Позже стало известно, что Латушко примкнул к оппозиции и вошел в Координационный совет, который намерен заниматься транзитом власти в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> от действующего президента к представителям оппозиции."Часть коллектива с сегодняшнего дня, часть коллектива с завтрашнего дня отправляют на простой", - сказал Заяц <a href="https://sputnik.by/society/20200821/1045521736/Zabastovka-v-Kupalovskom-teatre-aktery-otpravleny-na-prostoy-zdanie-zakryto.html" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>.По словам пресс-секретаря, артистов в здание Купаловского театра не пускают, отмечает Sputnik. В пятницу коллектив вернулся на работу, однако встречи с новым руководителем у них не состоялось. Информацию об отпуске они узнали исходя из документа, который вывесили возле служебного входа. "На окнах театра около входа висит документ, подписанный нашим нынешним руководителем Громадой (временно исполняющим функции генерального директора Купаловского театра Валерием Громадой – ред.) со списком сотрудников, которые отправлен на простой. К сожалению, не стоит там дата, когда это кончится", - рассказал Заяц.Он добавил, что в вынужденный отпуск отправлено подавляющее большинство сотрудников театра. Остаются только рабочие, которые отвечают за жизнеобеспечение здания. О причинах таких мер коллективу не сообщили, отмечает Sputnik. "У нас просто еще не было встречи с нашим руководителем, поэтому, к сожалению, причин мы не знаем", - уточнил пресс-секретарь.По его словам, поданные ранее заявления на увольнения от коллектива театра не были удовлетворены. "Первоначально заявления подавались, но там была юридическая неточность. Слишком быстро назначили нового руководителя, заявления были написаны на имя другого человека, который в настоящий момент не уполномочен принимать решения. Эти заявление не были удовлетворены", - сказал Заяц. Пока же коллектив обсуждает, будут ли поданы новые заявления на имя Громады.Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> в пятницу высказался о ситуации вокруг Купаловского театра, отметив, что государство дотирует сферу культуры, но теперь для театрального коллектива будут "полная свобода и рыночные отношения".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200821/lukashenko-1576098855.html
https://ria.ru/20200821/lukashenko-1576097696.html
6
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/153122/44/1531224488_199:0:3271:2304_1400x0_80_0_0_2e4c93dc36c43e035b30c598b2125b40.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
павел латушко, светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Артистов Купаловского театра в Минске отправили в вынужденный отпуск

17:08 21.08.2020
676
© Depositphotos / 3114635_clashotМинск
Минск
© Depositphotos / 3114635_clashot
Минск . Архивное фото
МИНСК, 21 авг - РИА Новости. Национальный академический театр имени Янки Купалы (Купаловский театр) в Минске отправлен в вынужденный отпуск, его артисты обсуждают свои дальнейшие действия, сообщил в пятницу пресс-секретарь театра Николай Заяц.
Ранее директор этого учреждения культуры Павел Латушко заявил о поддержке проходящих в республике протестных акций и осудил действия силовиков по их подавлению. После этого Латушко был уволен. Вслед за директором ряд сотрудников театра также написали заявления об увольнении. Позже стало известно, что Латушко примкнул к оппозиции и вошел в Координационный совет, который намерен заниматься транзитом власти в Белоруссии от действующего президента к представителям оппозиции.
Протестующие возле Купаловского театра в Минске
Вчера, 15:32Протесты в Белоруссии
Лукашенко предоставит Купаловскому театру свободу и рыночные отношения
"Часть коллектива с сегодняшнего дня, часть коллектива с завтрашнего дня отправляют на простой", - сказал Заяц Sputnik Беларусь.
По словам пресс-секретаря, артистов в здание Купаловского театра не пускают, отмечает Sputnik. В пятницу коллектив вернулся на работу, однако встречи с новым руководителем у них не состоялось. Информацию об отпуске они узнали исходя из документа, который вывесили возле служебного входа. "На окнах театра около входа висит документ, подписанный нашим нынешним руководителем Громадой (временно исполняющим функции генерального директора Купаловского театра Валерием Громадой – ред.) со списком сотрудников, которые отправлен на простой. К сожалению, не стоит там дата, когда это кончится", - рассказал Заяц.
Он добавил, что в вынужденный отпуск отправлено подавляющее большинство сотрудников театра. Остаются только рабочие, которые отвечают за жизнеобеспечение здания. О причинах таких мер коллективу не сообщили, отмечает Sputnik. "У нас просто еще не было встречи с нашим руководителем, поэтому, к сожалению, причин мы не знаем", - уточнил пресс-секретарь.
По его словам, поданные ранее заявления на увольнения от коллектива театра не были удовлетворены. "Первоначально заявления подавались, но там была юридическая неточность. Слишком быстро назначили нового руководителя, заявления были написаны на имя другого человека, который в настоящий момент не уполномочен принимать решения. Эти заявление не были удовлетворены", - сказал Заяц. Пока же коллектив обсуждает, будут ли поданы новые заявления на имя Громады.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу высказался о ситуации вокруг Купаловского театра, отметив, что государство дотирует сферу культуры, но теперь для театрального коллектива будут "полная свобода и рыночные отношения".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку на площади Независимости в Минске
Вчера, 15:12Протесты в Белоруссии
Лукашенко заявил, что будет вести диалог только с трудовыми коллективами
3940202
Обсудить 6
Протесты в БелоруссииПавел ЛатушкоСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Здание Следственного комитета Республики Беларусь
Члена КС оппозиции Белоруссии Власову вызвали в СК как свидетеля
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев высказался о госпитализации Навального
Мечеть Айя-София (собор Святой Софии) в Стамбуле
Решения Турции по мечетям - не против христиан, считают в российской умме
Протестующие возле Купаловского театра в Минске
Лукашенко предоставит Купаловскому театру свободу и рыночные отношения
Сотрудники правоохранительных органов возле Дома правительства на площади Независимости в Минске
МВД Белоруссии призвало "не плодить слухи" о пропаже родственников
Участник акции протеста на одной из улиц в Минске
В ЛНР заявили, что украинские националисты поставляют оружие в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко пригрозил бастующим на "Беларуськалии", что их заменят украинцы
Северо-Крымский канал
В Крыму назвали условие Зеленского по водоснабжению полуострова клоунадой
Александр Лукашенко
Лукашенко готов стать посредником между Макроном и "желтыми жилетами"
Протесты в Минске
Латвия и Эстония введут санкции против ряда граждан Белоруссии
Участники митинга в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко в Брестской крепости
В Брестской крепости проходит акция в поддержку Лукашенко
Эльман Пашаев
Пашаев объяснил решение Ефремова о смене адвоката
Участники общегражданского марша За свободу у стелы Минск — город-герой в Минске
В Минске назвали отказ от отечественной продукции самоубийством
Вакцина от коронавируса
AstraZeneca разрешили провести финальные испытания своей вакцины в России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко пригласил в свой пул российских журналистов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:02Кардиолог указал на связь сна и слабоумия
04:02Эксперт рассказал, откуда берется эхо в телефоне
03:51Власти уточнили число погибших при взрыве в доме в Ярославле
03:43"Жалкое зрелище": Мясников оценил поведение Ефремова в суде
03:21Момент взрыва в жилом доме в Ярославле попал на видео
03:21Под завалами дома в Ярославле нашли тела еще одной женщины и ребенка
03:16Эксперт рассказал, какие вещи опасно держать рядом с телефоном
03:11Названо самое гиблое место для грибников
03:08"Роскосмос" запатентовал взрывное устройство
02:51Навального увезли из омской больницы
02:20Эксперт предупредил о вреде беспроводных наушников
02:00Диетолог рассказала, почему нельзя завтракать только кашей
01:51В Ярославле на месте обрушения дома нашли тело второй погибшей
01:30Венесуэла хочет участвовать в производстве российской вакцины от COVID-19
01:22Трунов оценил отказ Ефремова от адвокатов
00:50Европейцы в СБ ООН разошлись с США в вопросе возврата санкций против ИРИ
00:46При взрыве газа Ярославле погибла преподаватель детской школы искусств
00:40В МЧС рассказали, когда ярославцев, пустят в дом, где взорвался газ
00:31Режиссер "Бэтмена" показал новый логотип и постер к фильму
00:18В Ярославле могут рухнуть плиты этажа в пострадавшем от взрыва газа доме
Лента новостейМолния