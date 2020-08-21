https://ria.ru/20200821/belorussiya-1576104454.html

Артистов Купаловского театра в Минске отправили в вынужденный отпуск

Национальный академический театр имени Янки Купалы (Купаловский театр) в Минске отправлен в вынужденный отпуск, его артисты обсуждают свои дальнейшие действия,... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T17:08

2020-08-21T17:08

2020-08-21T17:08

протесты в белоруссии

павел латушко

светлана тихановская

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 21 авг - РИА Новости.</strong> Национальный академический театр имени Янки Купалы (Купаловский театр) в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> отправлен в вынужденный отпуск, его артисты обсуждают свои дальнейшие действия, сообщил в пятницу пресс-секретарь театра Николай Заяц.Ранее директор этого учреждения культуры <a href="http://ria.ru/person_pavel-latushko/" target="_blank" data-auto="true">Павел Латушко</a> заявил о поддержке проходящих в республике протестных акций и осудил действия силовиков по их подавлению. После этого Латушко был уволен. Вслед за директором ряд сотрудников театра также написали заявления об увольнении. Позже стало известно, что Латушко примкнул к оппозиции и вошел в Координационный совет, который намерен заниматься транзитом власти в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> от действующего президента к представителям оппозиции."Часть коллектива с сегодняшнего дня, часть коллектива с завтрашнего дня отправляют на простой", - сказал Заяц <a href="https://sputnik.by/society/20200821/1045521736/Zabastovka-v-Kupalovskom-teatre-aktery-otpravleny-na-prostoy-zdanie-zakryto.html" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>.По словам пресс-секретаря, артистов в здание Купаловского театра не пускают, отмечает Sputnik. В пятницу коллектив вернулся на работу, однако встречи с новым руководителем у них не состоялось. Информацию об отпуске они узнали исходя из документа, который вывесили возле служебного входа. "На окнах театра около входа висит документ, подписанный нашим нынешним руководителем Громадой (временно исполняющим функции генерального директора Купаловского театра Валерием Громадой – ред.) со списком сотрудников, которые отправлен на простой. К сожалению, не стоит там дата, когда это кончится", - рассказал Заяц.Он добавил, что в вынужденный отпуск отправлено подавляющее большинство сотрудников театра. Остаются только рабочие, которые отвечают за жизнеобеспечение здания. О причинах таких мер коллективу не сообщили, отмечает Sputnik. "У нас просто еще не было встречи с нашим руководителем, поэтому, к сожалению, причин мы не знаем", - уточнил пресс-секретарь.По его словам, поданные ранее заявления на увольнения от коллектива театра не были удовлетворены. "Первоначально заявления подавались, но там была юридическая неточность. Слишком быстро назначили нового руководителя, заявления были написаны на имя другого человека, который в настоящий момент не уполномочен принимать решения. Эти заявление не были удовлетворены", - сказал Заяц. Пока же коллектив обсуждает, будут ли поданы новые заявления на имя Громады.Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> в пятницу высказался о ситуации вокруг Купаловского театра, отметив, что государство дотирует сферу культуры, но теперь для театрального коллектива будут "полная свобода и рыночные отношения".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200821/lukashenko-1576098855.html

https://ria.ru/20200821/lukashenko-1576097696.html

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел латушко, светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире