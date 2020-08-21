https://ria.ru/20200821/belorussiya-1576097531.html

Генпрокуратура Белоруссии предупредила об ответственности за забастовки

Забастовочное движение в Белоруссии не связано с разрешением трудовых споров, а потому стачки будут считаться прогулом, прокомментировала Генпрокуратура страны... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T15:08

2020-08-21T15:08

2020-08-21T15:21

светлана тихановская

роман головченко

беларуськалий

александр лукашенко

минский автомобильный завод

протесты в белоруссии

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Забастовочное движение в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> не связано с разрешением трудовых споров, а потому стачки будут считаться прогулом, прокомментировала Генпрокуратура страны размещаемые в интернете призывы к участию в забастовках.В ведомстве напомнили, что на основании положений ст. 11, 388 Трудового кодекса работникам действительно предоставлено право на забастовку – "временный добровольный отказ от выполнения трудовых обязанностей в целях разрешения коллективного трудового спора, защиты своих экономических и социальных прав, когда иными способами разрешение конфликтной ситуации с нанимателем не достигнуто"."Предпринимаемые в настоящее время попытки организовать на отдельных предприятиях республики забастовочное движение не связаны с разрешением трудовых споров, а все больше приобретают политизированную окраску", - отмечается в <a href="http://www.prokuratura.gov.by/ru/info/novosti/nadzor-za-ispolneniem-zakonodatelstva/v-inykh-sferakh/o-razmeshchaemykh-v-seti-internet-prizyvakh-k-uchastiyu-v-zabastovkakh-/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщении</a>.В ведомстве подчеркнули, что организаторы такого движения необоснованно подменяют несовместимые правовые понятия: забастовку как форму разрешения коллективных трудовых споров и массовое мероприятие, цель которого – выражение политических мнений и требований и для проведения которого предусмотрены другие правовые механизмы."Таким образом, не выполняя своего ключевого предназначения – разрешения коллективного трудового спора, невыход на рабочие места является нарушением трудовой дисциплины (прогулом), за которое наступает установленная Трудовым кодексом дисциплинарная ответственность", - говорится в сообщении.На ряде белорусских предприятий сообщали о бастующих работниках, анонсировалась остановка производств. Однако, по данным премьер-министра республики <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Романа Головченко</a>, все предприятия реального сектора экономики страны работают в штатном режиме. На Белорусской АЭС бастующих сотрудников нет, все находятся на своих рабочих местах. Забастовки пока не привели к остановке производства. БМЗ временно приостановил работу доменных печей, но восстановил её в штатном режиме.Как заявили РИА Новости в Белорусском конгрессе демократических профсоюзов, промышленные гиганты страны создают стачкомы, а формирование Национального стачечного комитета может завершиться в ближайшее время, стачкомы создаются на <a href="http://ria.ru/organization_Minskijj_avtomobilnyjj_zavod/" target="_blank" data-auto="true">МАЗ</a>е, БелАЗе, МТЗ и БМЗ. По данным стачкома "<a href="http://ria.ru/organization_Belaruskalijj/" target="_blank" data-auto="true">Беларуськалия</a>", требования забастовщиков поддержали более 4 тыс из 17 тыс сотрудников предприятия. Компания сообщила, что все семь рудников работают штатно. В забастовке Минского тракторного участвует от 300 до 500 человек, им заблокировали пропуска на завод.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200818/1575954973.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200817/1575908957.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, роман головченко, беларуськалий, александр лукашенко, минский автомобильный завод, белоруссия, в мире