Генпрокуратура Белоруссии предупредила об ответственности за забастовки
15:08 21.08.2020 (обновлено: 15:21 21.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники митинга оппозиции возле Минского завода колёсных тягачей
© Sputnik / Виктор Толочко
Участники митинга оппозиции возле Минского завода колёсных тягачей
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Забастовочное движение в Белоруссии не связано с разрешением трудовых споров, а потому стачки будут считаться прогулом, прокомментировала Генпрокуратура страны размещаемые в интернете призывы к участию в забастовках.
В ведомстве напомнили, что на основании положений ст. 11, 388 Трудового кодекса работникам действительно предоставлено право на забастовку – "временный добровольный отказ от выполнения трудовых обязанностей в целях разрешения коллективного трудового спора, защиты своих экономических и социальных прав, когда иными способами разрешение конфликтной ситуации с нанимателем не достигнуто".
"Предпринимаемые в настоящее время попытки организовать на отдельных предприятиях республики забастовочное движение не связаны с разрешением трудовых споров, а все больше приобретают политизированную окраску", - отмечается в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что организаторы такого движения необоснованно подменяют несовместимые правовые понятия: забастовку как форму разрешения коллективных трудовых споров и массовое мероприятие, цель которого – выражение политических мнений и требований и для проведения которого предусмотрены другие правовые механизмы.
"Таким образом, не выполняя своего ключевого предназначения – разрешения коллективного трудового спора, невыход на рабочие места является нарушением трудовой дисциплины (прогулом), за которое наступает установленная Трудовым кодексом дисциплинарная ответственность", - говорится в сообщении.
На ряде белорусских предприятий сообщали о бастующих работниках, анонсировалась остановка производств. Однако, по данным премьер-министра республики Романа Головченко, все предприятия реального сектора экономики страны работают в штатном режиме. На Белорусской АЭС бастующих сотрудников нет, все находятся на своих рабочих местах. Забастовки пока не привели к остановке производства. БМЗ временно приостановил работу доменных печей, но восстановил её в штатном режиме.
Как заявили РИА Новости в Белорусском конгрессе демократических профсоюзов, промышленные гиганты страны создают стачкомы, а формирование Национального стачечного комитета может завершиться в ближайшее время, стачкомы создаются на МАЗе, БелАЗе, МТЗ и БМЗ. По данным стачкома "Беларуськалия", требования забастовщиков поддержали более 4 тыс из 17 тыс сотрудников предприятия. Компания сообщила, что все семь рудников работают штатно. В забастовке Минского тракторного участвует от 300 до 500 человек, им заблокировали пропуска на завод.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
17 августа, 19:02Сторонники Тихановской призвали к всеобщей забастовке