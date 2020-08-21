Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200821/belorussiya-1576097531.html
Генпрокуратура Белоруссии предупредила об ответственности за забастовки
Забастовочное движение в Белоруссии не связано с разрешением трудовых споров, а потому стачки будут считаться прогулом, прокомментировала Генпрокуратура страны... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T15:08
2020-08-21T15:21
светлана тихановская
роман головченко
беларуськалий
александр лукашенко
минский автомобильный завод
протесты в белоруссии
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575949181_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_7f479ba53f6bcd697b13f29abcefb5c5.jpg
<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Забастовочное движение в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> не связано с разрешением трудовых споров, а потому стачки будут считаться прогулом, прокомментировала Генпрокуратура страны размещаемые в интернете призывы к участию в забастовках.В ведомстве напомнили, что на основании положений ст. 11, 388 Трудового кодекса работникам действительно предоставлено право на забастовку – "временный добровольный отказ от выполнения трудовых обязанностей в целях разрешения коллективного трудового спора, защиты своих экономических и социальных прав, когда иными способами разрешение конфликтной ситуации с нанимателем не достигнуто"."Предпринимаемые в настоящее время попытки организовать на отдельных предприятиях республики забастовочное движение не связаны с разрешением трудовых споров, а все больше приобретают политизированную окраску", - отмечается в <a href="http://www.prokuratura.gov.by/ru/info/novosti/nadzor-za-ispolneniem-zakonodatelstva/v-inykh-sferakh/o-razmeshchaemykh-v-seti-internet-prizyvakh-k-uchastiyu-v-zabastovkakh-/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщении</a>.В ведомстве подчеркнули, что организаторы такого движения необоснованно подменяют несовместимые правовые понятия: забастовку как форму разрешения коллективных трудовых споров и массовое мероприятие, цель которого – выражение политических мнений и требований и для проведения которого предусмотрены другие правовые механизмы."Таким образом, не выполняя своего ключевого предназначения – разрешения коллективного трудового спора, невыход на рабочие места является нарушением трудовой дисциплины (прогулом), за которое наступает установленная Трудовым кодексом дисциплинарная ответственность", - говорится в сообщении.На ряде белорусских предприятий сообщали о бастующих работниках, анонсировалась остановка производств. Однако, по данным премьер-министра республики <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Романа Головченко</a>, все предприятия реального сектора экономики страны работают в штатном режиме. На Белорусской АЭС бастующих сотрудников нет, все находятся на своих рабочих местах. Забастовки пока не привели к остановке производства. БМЗ временно приостановил работу доменных печей, но восстановил её в штатном режиме.Как заявили РИА Новости в Белорусском конгрессе демократических профсоюзов, промышленные гиганты страны создают стачкомы, а формирование Национального стачечного комитета может завершиться в ближайшее время, стачкомы создаются на <a href="http://ria.ru/organization_Minskijj_avtomobilnyjj_zavod/" target="_blank" data-auto="true">МАЗ</a>е, БелАЗе, МТЗ и БМЗ. По данным стачкома "<a href="http://ria.ru/organization_Belaruskalijj/" target="_blank" data-auto="true">Беларуськалия</a>", требования забастовщиков поддержали более 4 тыс из 17 тыс сотрудников предприятия. Компания сообщила, что все семь рудников работают штатно. В забастовке Минского тракторного участвует от 300 до 500 человек, им заблокировали пропуска на завод.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200818/1575954973.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200817/1575908957.html
1
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575949181_53:0:2784:2048_1400x0_80_0_0_af1e041be7f4eecce12920966767c6db.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, роман головченко, беларуськалий, александр лукашенко, минский автомобильный завод, белоруссия, в мире

Генпрокуратура Белоруссии предупредила об ответственности за забастовки

15:08 21.08.2020 (обновлено: 15:21 21.08.2020)
558
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники митинга оппозиции возле Минского завода колёсных тягачей
Участники митинга оппозиции возле Минского завода колёсных тягачей
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Участники митинга оппозиции возле Минского завода колёсных тягачей
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Забастовочное движение в Белоруссии не связано с разрешением трудовых споров, а потому стачки будут считаться прогулом, прокомментировала Генпрокуратура страны размещаемые в интернете призывы к участию в забастовках.
В ведомстве напомнили, что на основании положений ст. 11, 388 Трудового кодекса работникам действительно предоставлено право на забастовку – "временный добровольный отказ от выполнения трудовых обязанностей в целях разрешения коллективного трудового спора, защиты своих экономических и социальных прав, когда иными способами разрешение конфликтной ситуации с нанимателем не достигнуто".
Предприятие Беларуськалий в Солигорске
18 августа, 19:09Протесты в Белоруссии
"Беларуськалий" частично приостановил работу из-за забастовки
"Предпринимаемые в настоящее время попытки организовать на отдельных предприятиях республики забастовочное движение не связаны с разрешением трудовых споров, а все больше приобретают политизированную окраску", - отмечается в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что организаторы такого движения необоснованно подменяют несовместимые правовые понятия: забастовку как форму разрешения коллективных трудовых споров и массовое мероприятие, цель которого – выражение политических мнений и требований и для проведения которого предусмотрены другие правовые механизмы.
"Таким образом, не выполняя своего ключевого предназначения – разрешения коллективного трудового спора, невыход на рабочие места является нарушением трудовой дисциплины (прогулом), за которое наступает установленная Трудовым кодексом дисциплинарная ответственность", - говорится в сообщении.
На ряде белорусских предприятий сообщали о бастующих работниках, анонсировалась остановка производств. Однако, по данным премьер-министра республики Романа Головченко, все предприятия реального сектора экономики страны работают в штатном режиме. На Белорусской АЭС бастующих сотрудников нет, все находятся на своих рабочих местах. Забастовки пока не привели к остановке производства. БМЗ временно приостановил работу доменных печей, но восстановил её в штатном режиме.
Как заявили РИА Новости в Белорусском конгрессе демократических профсоюзов, промышленные гиганты страны создают стачкомы, а формирование Национального стачечного комитета может завершиться в ближайшее время, стачкомы создаются на МАЗе, БелАЗе, МТЗ и БМЗ. По данным стачкома "Беларуськалия", требования забастовщиков поддержали более 4 тыс из 17 тыс сотрудников предприятия. Компания сообщила, что все семь рудников работают штатно. В забастовке Минского тракторного участвует от 300 до 500 человек, им заблокировали пропуска на завод.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
Светлана Тихановская
17 августа, 19:02
Сторонники Тихановской призвали к всеобщей забастовке
4521125
Обсудить 1
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяРоман ГоловченкоБеларуськалийАлександр ЛукашенкоМинский автомобильный заводБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку на площади Независимости в Минске
Лукашенко заявил, что будет вести диалог только с трудовыми коллективами
Александр Лукашенко
Лукашенко посетит военные учения в районе Гродно
Протестующие возле Купаловского театра в Минске
Лукашенко предоставит Купаловскому театру свободу и рыночные отношения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко пригрозил бастующим на "Беларуськалии", что их заменят украинцы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что не хочет переводить Белоруссию на военное положение
Участники общегражданского марша За свободу у стелы Минск — город-герой в Минске
В Минске назвали отказ от отечественной продукции самоубийством
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о взаимопонимании с Владимиром Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что против Белоруссии действуют несколько центров сил
Кадры задержания противника белорусской оппозиции на пресс-конференции Тихановской
В Литве на пресс-конференции Тихановской задержали противника оппозиции
Джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party
На Koktebel Jazz Party — 2021 привезут "настоящий джаз из Голливуда"
Александр Лукашенко
Лукашенко готов стать посредником между Макроном и "желтыми жилетами"
Светлана Тихановская
Тихановскую "опутали" литовские спецслужбы, заявил Лукашенко
Участники общегражданского марша За свободу у стелы Минск — город-герой в Минске
Белорусская церковь опубликовала документ по теме участия в протестах
Прививка
Минздрав предупредил о мошенниках, предлагающих платную вакцинацию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко пообещал проводить жесткую политику по стабилизации обстановки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:02Кардиолог указал на связь сна и слабоумия
04:02Эксперт рассказал, откуда берется эхо в телефоне
03:51Власти уточнили число погибших при взрыве в доме в Ярославле
03:43"Жалкое зрелище": Мясников оценил поведение Ефремова в суде
03:21Момент взрыва в жилом доме в Ярославле попал на видео
03:21Под завалами дома в Ярославле нашли тела еще одной женщины и ребенка
03:16Эксперт рассказал, какие вещи опасно держать рядом с телефоном
03:11Названо самое гиблое место для грибников
03:08"Роскосмос" запатентовал взрывное устройство
02:51Навального увезли из омской больницы
02:20Эксперт предупредил о вреде беспроводных наушников
02:00Диетолог рассказала, почему нельзя завтракать только кашей
01:51В Ярославле на месте обрушения дома нашли тело второй погибшей
01:30Венесуэла хочет участвовать в производстве российской вакцины от COVID-19
01:22Трунов оценил отказ Ефремова от адвокатов
00:50Европейцы в СБ ООН разошлись с США в вопросе возврата санкций против ИРИ
00:46При взрыве газа Ярославле погибла преподаватель детской школы искусств
00:40В МЧС рассказали, когда ярославцев, пустят в дом, где взорвался газ
00:31Режиссер "Бэтмена" показал новый логотип и постер к фильму
00:18В Ярославле могут рухнуть плиты этажа в пострадавшем от взрыва газа доме
Лента новостейМолния