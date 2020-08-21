https://ria.ru/20200821/belorussiya-1576096615.html
Лукашенко заявил, что не хочет переводить Белоруссию на военное положение
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не хочет полностью перевести страну на военное положение. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T14:54
2020-08-21T14:54
2020-08-21T17:31
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 21 авг – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что не хочет полностью перевести страну на военное положение."Я хочу сохранить мир и покой для тех, кто хочет работать. Я не хочу ввергнуть страну, полностью ее перевести на военное положение. Это ненормально. Я хочу, чтобы спокойно жили, как это было всегда. И это моя главная задача - ответить там, стабилизировать здесь обстановку", - цитирует Лукашенко в пятницу <a href="https://sputnik.by/politics/20200821/1045521723/Lukashenko-rasskazal-kto-podgotovil-etu-zavarushku-dlya-Belarusi.html" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200821/tikhanovskaya-1576095064.html
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белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 21 авг – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил, что не хочет полностью перевести страну на военное положение.
"Я хочу сохранить мир и покой для тех, кто хочет работать. Я не хочу ввергнуть страну, полностью ее перевести на военное положение. Это ненормально. Я хочу, чтобы спокойно жили, как это было всегда. И это моя главная задача - ответить там, стабилизировать здесь обстановку", - цитирует Лукашенко в пятницу Sputnik Беларусь
.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.