https://ria.ru/20200821/belorussiya-1576096615.html

Лукашенко заявил, что не хочет переводить Белоруссию на военное положение

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не хочет полностью перевести страну на военное положение. РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T14:54

2020-08-21T14:54

2020-08-21T17:31

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 21 авг – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что не хочет полностью перевести страну на военное положение."Я хочу сохранить мир и покой для тех, кто хочет работать. Я не хочу ввергнуть страну, полностью ее перевести на военное положение. Это ненормально. Я хочу, чтобы спокойно жили, как это было всегда. И это моя главная задача - ответить там, стабилизировать здесь обстановку", - цитирует Лукашенко в пятницу <a href="https://sputnik.by/politics/20200821/1045521723/Lukashenko-rasskazal-kto-podgotovil-etu-zavarushku-dlya-Belarusi.html" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200821/tikhanovskaya-1576095064.html

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире