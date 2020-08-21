https://ria.ru/20200821/belorussiya-1576086500.html

Оппозиция в Белоруссии хочет продолжить протесты

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова заявила о продолжении протестов против действующей власти, отметив, что пока... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T12:19

2020-08-21T12:19

2020-08-21T12:19

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 21 авг – РИА Новости.</strong> Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова заявила о продолжении протестов против действующей власти, отметив, что пока оппозиция находится в начале этого пути."Мы, белорусы, выбрали путь мирного, законного и ненасильственного протеста. А этот путь требует времени… Нам всем понадобится время упорного труда и терпения. Мы должны продолжать выражать свое несогласие", - заявила Колесникова в видеообращении, распространённом пресс-службой КС в пятницу.По ее словам, смена власти мирным путем – "это марафон, и с длительным сопротивлением режим справиться не способен".Колесникова заявила, что у протестующих есть поддержка мирового сообщества, но "главное, есть поддержка друг друга".Ранее генпрокуратура <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в связи с созданием координационного совета возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии. Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. Оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти из 70 человек, в президиум вошли семь человек. Лукашенко в ответ на это заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200821/oppozitsiya-1576085051.html

https://ria.ru/20200820/belorussiya-1576069106.html

Оксана Титова Сидите уже тихо. Вы проиграли. 21

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире