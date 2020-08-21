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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200821/belorussiya-1576086500.html
Оппозиция в Белоруссии хочет продолжить протесты
Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова заявила о продолжении протестов против действующей власти, отметив, что пока... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T12:19
2020-08-21T12:19
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 21 авг – РИА Новости.</strong> Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова заявила о продолжении протестов против действующей власти, отметив, что пока оппозиция находится в начале этого пути."Мы, белорусы, выбрали путь мирного, законного и ненасильственного протеста. А этот путь требует времени… Нам всем понадобится время упорного труда и терпения. Мы должны продолжать выражать свое несогласие", - заявила Колесникова в видеообращении, распространённом пресс-службой КС в пятницу.По ее словам, смена власти мирным путем – "это марафон, и с длительным сопротивлением режим справиться не способен".Колесникова заявила, что у протестующих есть поддержка мирового сообщества, но "главное, есть поддержка друг друга".Ранее генпрокуратура <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в связи с созданием координационного совета возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии. Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. Оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти из 70 человек, в президиум вошли семь человек. Лукашенко в ответ на это заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200821/oppozitsiya-1576085051.html
https://ria.ru/20200820/belorussiya-1576069106.html
Сидите уже тихо. Вы проиграли.
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белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Оппозиция в Белоруссии хочет продолжить протесты

12:19 21.08.2020
1232
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСоратница Светланы Тихановской Мария Колесникова на акции протеста у метро "Пушкинская" в Минске
Соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова на акции протеста у метро Пушкинская в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова на акции протеста у метро "Пушкинская" в Минске. Архивное фото
МИНСК, 21 авг – РИА Новости. Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова заявила о продолжении протестов против действующей власти, отметив, что пока оппозиция находится в начале этого пути.
"Мы, белорусы, выбрали путь мирного, законного и ненасильственного протеста. А этот путь требует времени… Нам всем понадобится время упорного труда и терпения. Мы должны продолжать выражать свое несогласие", - заявила Колесникова в видеообращении, распространённом пресс-службой КС в пятницу.
Валерий Цепкало
Вчера, 11:52Протесты в Белоруссии
Оппозиция не хочет крови в Белоруссии, заявил Цепкало
По ее словам, смена власти мирным путем – "это марафон, и с длительным сопротивлением режим справиться не способен".
Колесникова заявила, что у протестующих есть поддержка мирового сообщества, но "главное, есть поддержка друг друга".
Ранее генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием координационного совета возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии. Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии.
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. Оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти из 70 человек, в президиум вошли семь человек. Лукашенко в ответ на это заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко во время переговоров с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
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612201171
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Сидите уже тихо. Вы проиграли.
21 августа, 12:37
Оксана Титова
1600001
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