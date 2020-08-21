Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200821/aviasoobschenie-1576071298.html
Лавров надеется на скорейшее восстановление авиасообщения с Грузией
Хочется надеяться, что возобновление авиасообщения с Грузией - это вопрос ближайшего будущего, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T00:13
2020-08-21T00:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
сергей лавров
грузия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570823590_0:184:2987:1864_1400x0_80_0_0_6e7bb68ada00f6f6f1a1c88dfe5943ac.jpg
<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Хочется надеяться, что возобновление авиасообщения с <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузией</a> - это вопрос ближайшего будущего, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200812/1575693444.html
3
россия
грузия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570823590_129:0:2858:2047_1400x0_80_0_0_450279d3a7b42d78900dc546966af140.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, сергей лавров, грузия, общество

Лавров надеется на скорейшее восстановление авиасообщения с Грузией

00:13 21.08.2020
602
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Хочется надеяться, что возобновление авиасообщения с Грузией - это вопрос ближайшего будущего, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Хочется надеяться, что возобновление авиасообщения – это вопрос ближайшего будущего. Внимательно следим за положением дел в самой Грузии, разумеется, ждем общей нормализации санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе и в мире, открытия регулярных авиарейсов на других направлениях", - сказал Лавров в интервью газете "Труд".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Пассажирский самолет в небе
12 августа, 14:45Распространение нового коронавируса
Казахстан объявил о возобновлении авиасообщения с Россией
5110123
Обсудить 3
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияСергей ЛавровГрузияОбщество
Рекомендуем
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
ВОЗ изменила тон по поводу российской вакцины от COVID-19, заявили в РФПИ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом
Лавров призвал Киев "перестать морочить всем голову"
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
В ЕС заявили, что у США нет права требовать вернуть санкции против Ирана
Флаг с эмблемой ежегодного международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party в Коктебеле
В Крыму открывается международный фестиваль Koktebel Jazz Party
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео заявил, что США никогда не позволят Ирану обладать ядерным оружием
Кадр из фильма Милашки
В Сети осудили Netflix за "сексуализацию детей" в новом фильме "Милашки"
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
РФПИ изучает вопрос поставок вакцины от COVID-19 в страны Африки
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Перу направило России запрос по вакцине против COVID-19
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Трамп посулил "дымящиеся развалины", если Байден станет президентом
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп
Трамп рассказал об отношениях с Ким Чен Ыном
Съезд движения Солидарность
Московские врачи приедут в Омск на консилиум по состоянию Навального
Лидер КНДР Ким Чен Ын перед началом российско-корейских переговоров. 25 апреля 2019
СМИ: Ким Чен Ын передал часть полномочий своей сестре
Председатель правительства Белоруссии Роман Головченко на заседании Палаты представителей парламента Белоруссии
Головченко оценил решение ЕС выделить Белоруссии €53 миллиона
Роман Вильфанд
Вильфанд предупредил об аномальном тепле в Европейской России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:02Генпрокурор США подтвердил, что будет добиваться смертной казни Царнаева
04:01Кейт Бланшетт и Тильда Суинтон озвучат "Пиноккио" Гильермо дель Торо
04:00Названы правила выбора колбасы
03:42Названы регионы, остающиеся в "красной зоне" по COVID-19
03:28"Просто умирает": стало известно о состоянии экс-солиста "Ласкового мая"
03:25Адвокат нашел странности в показаниях свидетеля по делу о ДТП с Ефремовым
03:23США выступили против заседания Совбеза ООН по Ирану
03:19Эксперт рассказал о недостатках телефонов с двумя SIM-картами
03:07Источник назвал возможную дату пуска с космодрома Восточный
02:54WP: США платят по $100 медикам в Венесуэле из замороженных активов Мадуро
02:38В Германии планируют выслать самолет за Навальным
02:33Мексика получит не менее двух тысяч доз российской вакцины от COVID-19
02:20Эксперт рассказал, как мошенники подменяют номер телефона
02:00Назван легкий способ улучшить работу мозга
01:47Россия запросила экстренное заседание СБ ООН из-за планов США по Ирану
01:09Друг Легкоступовой резко высказался о муже певицы на ее похоронах
01:06Адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП
00:40В ЕС заявили, что у США нет права требовать вернуть санкции против Ирана
00:31В Сети осудили Netflix за "сексуализацию детей" в новом фильме "Милашки"
00:30Помпео заявил, что США никогда не позволят Ирану обладать ядерным оружием
Лента новостейМолния