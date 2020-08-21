https://ria.ru/20200821/aviasoobschenie-1576071298.html

Лавров надеется на скорейшее восстановление авиасообщения с Грузией

Хочется надеяться, что возобновление авиасообщения с Грузией - это вопрос ближайшего будущего, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T00:13

2020-08-21T00:13

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распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

сергей лавров

грузия

общество

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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Хочется надеяться, что возобновление авиасообщения с <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузией</a> - это вопрос ближайшего будущего, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200812/1575693444.html

3

россия

грузия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, сергей лавров, грузия, общество