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https://ria.ru/20200821/aviaperelet-1576106755.html
Жена Навального не ответила, считает ли перелет опасным для мужа
Супруга Алексея Навального Юлия заявила, что врачи омской больницы, в которую госпитализирован ее муж, не хотят его отпускать, при этом она проигнорировала... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T17:51
2020-08-21T17:51
госпитализация алексея навального в омске
россия
алексей навальный
москва
германия
нюрнберг
омск
общество
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<strong>ОМСК, 21 авг - РИА Новости.</strong> Супруга <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> Юлия заявила, что врачи омской больницы, в которую госпитализирован ее муж, не хотят его отпускать, при этом она проигнорировала вопрос журналиста о том, что перелет может быть опасен для ее мужа.Корреспондент РИА Новости стал свидетелем ситуации, когда Юлия Навальная вышла из помещения больницы и села в фургон, в котором ранее приехали из омского аэропорта специалисты из <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>. В нем она просидела несколько минут, затем вышла, пошла к другому входу, где стояли собравшиеся журналисты, и сделала заявление."Алексея вывозить препятствуют отсюда. &lt;...&gt; Врачи перестали идти на контакт примерно с трех часов дня. Они скрывали от нас немецких врачей. Алексея не дают нам выдать. Мы считает, что очевидно, что что-то скрывают от нас. Мы требуем, чтобы немедленно Алексея отдали из этой больницы, (чтобы - прим.ред) мы увезли к его врачам, которым мы доверяем", - утверждает Навальная.Один из журналистов спросил Юлию, верит ли она, что перелет будет опасен для ее супруга, однако Навальная не стала отвечать и ушла обратно в помещение больницы.Главный врач омской больницы скорой медпомощи №1 Александр Мураховский ранее сообщил, что перепад давления при взлете самолета представляет угрозу жизни Навального, так как ранее именно во время взлета его состояние резко ухудшилось. Мураховский отметил, что именно поэтому врачебный консилиум пришел к выводу, что в настоящее время сам по себе авиаперелет может быть риском для жизни пациента. Позже главрач уточнил, что участвовавшие в консилиуме в пятницу специалисты, прилетевшие в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омск</a> из Германии, - это медицинские транспортировщики, а не врачи.В четверг самолет, на котором Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно сел в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь, но находится в коме.Замглавврача Омской больницы скорой медпомощи №1 Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщил, что те исследования, которые уже выполнены, ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявили. Позже Мураховский заявил журналистам, что медики считают основным рабочим диагнозом состояния здоровья Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.Берлинская организация Cinema for Peace ранее выступила с инициативой транспортировки Навального в берлинскую клинику "Шарите". Самолет вылетел в ночь на пятницу из <a href="http://ria.ru/location_Nuremberg/" target="_blank" data-auto="true">Нюрнберга</a> и прибыл в Омск в 12.10 по местному времени (09.10 мск), аэропорт подтвердил прибытие.
https://radiosputnik.ria.ru/20200821/1576084012.html
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576080648.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200821/1576095177.html
А он ей дорог вообще? Или это чисто идеологический союз?
30
Наверное, склад психики у некоторых людей такой - всегда им кто то другой виноват. Вот и у пациента тоже такой же склад психики. Муж и жена одна сатана
22
10
россия
москва
германия
нюрнберг
омск
РИА Новости
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госпитализация алексея навального в омске, россия, алексей навальный, москва, германия, нюрнберг, омск, общество

Жена Навального не ответила, считает ли перелет опасным для мужа

17:51 21.08.2020
3798
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСупруга Алексея Навального Юлия у здания омской БСМП №1
Супруга Алексея Навального Юлия у здания омской БСМП №1
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
ОМСК, 21 авг - РИА Новости. Супруга Алексея Навального Юлия заявила, что врачи омской больницы, в которую госпитализирован ее муж, не хотят его отпускать, при этом она проигнорировала вопрос журналиста о том, что перелет может быть опасен для ее мужа.
Корреспондент РИА Новости стал свидетелем ситуации, когда Юлия Навальная вышла из помещения больницы и села в фургон, в котором ранее приехали из омского аэропорта специалисты из Германии. В нем она просидела несколько минут, затем вышла, пошла к другому входу, где стояли собравшиеся журналисты, и сделала заявление.
"Алексея вывозить препятствуют отсюда. <...> Врачи перестали идти на контакт примерно с трех часов дня. Они скрывали от нас немецких врачей. Алексея не дают нам выдать. Мы считает, что очевидно, что что-то скрывают от нас. Мы требуем, чтобы немедленно Алексея отдали из этой больницы, (чтобы - прим.ред) мы увезли к его врачам, которым мы доверяем", - утверждает Навальная.
Один из журналистов спросил Юлию, верит ли она, что перелет будет опасен для ее супруга, однако Навальная не стала отвечать и ушла обратно в помещение больницы.
Здание омской БСМП №1, где находится Алексей Навальный
Вчера, 11:36
"Мы имеем диагноз". Врач поделился деталями о состоянии Навального
Главный врач омской больницы скорой медпомощи №1 Александр Мураховский ранее сообщил, что перепад давления при взлете самолета представляет угрозу жизни Навального, так как ранее именно во время взлета его состояние резко ухудшилось. Мураховский отметил, что именно поэтому врачебный консилиум пришел к выводу, что в настоящее время сам по себе авиаперелет может быть риском для жизни пациента. Позже главрач уточнил, что участвовавшие в консилиуме в пятницу специалисты, прилетевшие в Омск из Германии, - это медицинские транспортировщики, а не врачи.
В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь, но находится в коме.
Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов и супруга Алексея Навального Юлия на территории омской БСМП №1
Вчера, 10:53
Жене Навального сообщили его предварительный диагноз
Замглавврача Омской больницы скорой медпомощи №1 Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщил, что те исследования, которые уже выполнены, ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявили. Позже Мураховский заявил журналистам, что медики считают основным рабочим диагнозом состояния здоровья Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
Берлинская организация Cinema for Peace ранее выступила с инициативой транспортировки Навального в берлинскую клинику "Шарите". Самолет вылетел в ночь на пятницу из Нюрнберга и прибыл в Омск в 12.10 по местному времени (09.10 мск), аэропорт подтвердил прибытие.
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Госпитализация Алексея Навального в ОмскеРоссияАлексей НавальныйМоскваГерманияНюрнбергОмскОбщество
Популярные комментарии
А он ей дорог вообще? Или это чисто идеологический союз?
21 августа, 17:58
Ярослав Погодин
2700003
Наверное, склад психики у некоторых людей такой - всегда им кто то другой виноват. Вот и у пациента тоже такой же склад психики. Муж и жена одна сатана
21 августа, 17:54
Zlydennemets Three
1700203
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