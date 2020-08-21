https://ria.ru/20200821/aviaperelet-1576096052.html

Главврач больницы в Омске объяснил, чем опасен авиаперелет для Навального

Перепад давления при взлете самолета представляет угрозу жизни блогера Алексея Навального, так как ранее именно во время взлета его состояние резко ухудшилось,... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T14:46

2020-08-21T14:46

2020-08-21T14:46

госпитализация алексея навального в омске

алексей навальный

омск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576091081_0:196:2947:1854_1400x0_80_0_0_f884bc47b189823598302461d63dd763.jpg

<strong>ОМСК, 21 авг – РИА Новости.</strong> Перепад давления при взлете самолета представляет угрозу жизни блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, так как ранее именно во время взлета его состояние резко ухудшилось, сообщил главный врач омской больницы скорой медпомощи №1 Александр Мураховский."С учетом того, что до посадки в самолет Навальный чувствовал себя нормально, а резкое ухудшение состояния возникло в воздухе, то есть версия, что именно перепад давления при взлете может стать триггером к ухудшению состояния пациента в виде гемодинамических изменений или судорожного синдрома", - сообщил врач, слова которого привела пресс-служба облминздрава.Мураховский отметил, что именно поэтому врачебный консилиум пришел к выводу, что в настоящее время сам по себе авиаперелет может быть риском для жизни пациента.Ранее он сообщил, что общее состояние Навального незначительно улучшилось. Исследования его биоматериалов проводятся уже в трех независимых лабораториях. При этом оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды в его организме не обнаружены.В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь, но находится в коме.Замглавврача Омской больницы скорой медпомощи №1 Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщил, что те исследования, которые уже выполнены, ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявили. Позже Мураховский заявил журналистам, что медики считают основным рабочим диагнозом состояния здоровья Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.

https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576094705.html

2

омск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, омск, происшествия