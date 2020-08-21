Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200821/aviaperelet-1576096052.html
Главврач больницы в Омске объяснил, чем опасен авиаперелет для Навального
Перепад давления при взлете самолета представляет угрозу жизни блогера Алексея Навального, так как ранее именно во время взлета его состояние резко ухудшилось,... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T14:46
2020-08-21T14:46
госпитализация алексея навального в омске
алексей навальный
омск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576091081_0:196:2947:1854_1400x0_80_0_0_f884bc47b189823598302461d63dd763.jpg
<strong>ОМСК, 21 авг – РИА Новости.</strong> Перепад давления при взлете самолета представляет угрозу жизни блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, так как ранее именно во время взлета его состояние резко ухудшилось, сообщил главный врач омской больницы скорой медпомощи №1 Александр Мураховский."С учетом того, что до посадки в самолет Навальный чувствовал себя нормально, а резкое ухудшение состояния возникло в воздухе, то есть версия, что именно перепад давления при взлете может стать триггером к ухудшению состояния пациента в виде гемодинамических изменений или судорожного синдрома", - сообщил врач, слова которого привела пресс-служба облминздрава.Мураховский отметил, что именно поэтому врачебный консилиум пришел к выводу, что в настоящее время сам по себе авиаперелет может быть риском для жизни пациента.Ранее он сообщил, что общее состояние Навального незначительно улучшилось. Исследования его биоматериалов проводятся уже в трех независимых лабораториях. При этом оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды в его организме не обнаружены.В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь, но находится в коме.Замглавврача Омской больницы скорой медпомощи №1 Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщил, что те исследования, которые уже выполнены, ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявили. Позже Мураховский заявил журналистам, что медики считают основным рабочим диагнозом состояния здоровья Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576094705.html
2
омск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576091081_109:0:2840:2048_1400x0_80_0_0_20e3387ea6d6b8486fed4a76cf2ca34a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, омск, происшествия

Главврач больницы в Омске объяснил, чем опасен авиаперелет для Навального

14:46 21.08.2020
1928
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Алексей Навальный. Архивное фото
ОМСК, 21 авг – РИА Новости. Перепад давления при взлете самолета представляет угрозу жизни блогера Алексея Навального, так как ранее именно во время взлета его состояние резко ухудшилось, сообщил главный врач омской больницы скорой медпомощи №1 Александр Мураховский.
"С учетом того, что до посадки в самолет Навальный чувствовал себя нормально, а резкое ухудшение состояния возникло в воздухе, то есть версия, что именно перепад давления при взлете может стать триггером к ухудшению состояния пациента в виде гемодинамических изменений или судорожного синдрома", - сообщил врач, слова которого привела пресс-служба облминздрава.
Мураховский отметил, что именно поэтому врачебный консилиум пришел к выводу, что в настоящее время сам по себе авиаперелет может быть риском для жизни пациента.
Ранее он сообщил, что общее состояние Навального незначительно улучшилось. Исследования его биоматериалов проводятся уже в трех независимых лабораториях. При этом оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды в его организме не обнаружены.
Омская БСМП №1, где находится Алексей Навальный
Вчера, 14:16
Врач назвал вещество, найденное на одежде Навального
В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь, но находится в коме.
Замглавврача Омской больницы скорой медпомощи №1 Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщил, что те исследования, которые уже выполнены, ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявили. Позже Мураховский заявил журналистам, что медики считают основным рабочим диагнозом состояния здоровья Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
2460005
Обсудить 2
Госпитализация Алексея Навального в ОмскеАлексей НавальныйОмскПроисшествия
Рекомендуем
Омская БСМП №1, где находится Алексей Навальный
Врач назвал вещество, найденное на одежде Навального
Омская БСМП №1, где находится Алексей Навальный
В ООН озабочены ситуацией с Навальным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что против Белоруссии действуют несколько центров сил
Автомобиль полиции
В Омске селфи с ножом у горла спасло женщину от бывшего мужа
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы перед началом заседания по делу о ДТП со смертельным исходом
Журналисты пожаловались на неопрятного посетителя суда по делу Ефремова
Кадры задержания противника белорусской оппозиции на пресс-конференции Тихановской
В Литве на пресс-конференции Тихановской задержали противника оппозиции
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев высказался о госпитализации Навального
Алексей Навальный
Врачи рассказали о результатах обследования мозга Навального
Алексей Навальный на заседании суда об изменении меры пресечения. 19 июля 2013
В МВД рассказали о результатах анализов Навального
Алексей Навальный
Врач рассказал о веществе, найденном на коже и одежде Навального
Очень много рисков - Главврач омской больницы о невозможности транспортировки Навального
У Навального заподозрили нарушение обмена веществ
Музыкант и композитор Юрий Лоза
Лоза рассказал о "реальном положении дел" в Крыму
Супруга Алексея Навального Юлия на территории омской БСМП No 1, где в токсикореанимации находится Алексей Навальный
Жена Навального попросила Путина разрешить его транспортировку в Германию
Алексей Навальный в Симоновском суде Москвы
Эксперт рассказал о веществе, найденном на руках Навального
Омская БСМП №1, где находится Алексей Навальный
Врач рассказал о результатах токсикологического исследования Навального
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:02Кардиолог указал на связь сна и слабоумия
04:02Эксперт рассказал, откуда берется эхо в телефоне
03:51Власти уточнили число погибших при взрыве в доме в Ярославле
03:43"Жалкое зрелище": Мясников оценил поведение Ефремова в суде
03:21Момент взрыва в жилом доме в Ярославле попал на видео
03:21Под завалами дома в Ярославле нашли тела еще одной женщины и ребенка
03:16Эксперт рассказал, какие вещи опасно держать рядом с телефоном
03:11Названо самое гиблое место для грибников
03:08"Роскосмос" запатентовал взрывное устройство
02:51Навального увезли из омской больницы
02:20Эксперт предупредил о вреде беспроводных наушников
02:00Диетолог рассказала, почему нельзя завтракать только кашей
01:51В Ярославле на месте обрушения дома нашли тело второй погибшей
01:30Венесуэла хочет участвовать в производстве российской вакцины от COVID-19
01:22Трунов оценил отказ Ефремова от адвокатов
00:50Европейцы в СБ ООН разошлись с США в вопросе возврата санкций против ИРИ
00:46При взрыве газа Ярославле погибла преподаватель детской школы искусств
00:40В МЧС рассказали, когда ярославцев, пустят в дом, где взорвался газ
00:31Режиссер "Бэтмена" показал новый логотип и постер к фильму
00:18В Ярославле могут рухнуть плиты этажа в пострадавшем от взрыва газа доме
Лента новостейМолния