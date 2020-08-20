https://ria.ru/20200820/zaderzhanie-1576067634.html

Депутата Мосгордумы Шереметьева задержали по делу о мошенничестве

Депутата Мосгордумы Олега Шереметьева, в отношении которого возбудили уголовное дело о мошенничестве, задержали на 48 часов, сообщил РИА Новости его помощник... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T21:14

2020-08-20T21:14

2020-08-20T22:13

олег шереметьев

московская городская дума

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Депутата <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_gorodskaja_duma/" target="_blank" data-auto="true">Мосгордумы</a> <a href="http://ria.ru/person_oleg-sheremetev/" target="_blank" data-auto="true">Олега Шереметьева</a>, в отношении которого возбудили уголовное дело о мошенничестве, задержали на 48 часов, сообщил РИА Новости его помощник Никита Зайцев.Он добавил, что в течение этого времени должно пройти заседание суда, где депутату назначат меру пресечения.По данным следствия, Шереметьев с ноября 2019 по февраль 2020 года ежемесячно сдавал в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника в размере от 350 до 600 тысяч рублей. Тот якобы выполнял задания особой сложности и важности.Деньги политик присваивал. Своими действиями депутат причинил ущерб бюджету <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в размере более двух миллионов рублей, уточнили следователи.

https://ria.ru/20200820/1576031385.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег шереметьев, московская городская дума, москва, происшествия