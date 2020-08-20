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Депутата Мосгордумы Шереметьева задержали по делу о мошенничестве
Депутата Мосгордумы Олега Шереметьева, в отношении которого возбудили уголовное дело о мошенничестве, задержали на 48 часов, сообщил РИА Новости его помощник... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T21:14
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олег шереметьев
московская городская дума
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Депутата <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_gorodskaja_duma/" target="_blank" data-auto="true">Мосгордумы</a> <a href="http://ria.ru/person_oleg-sheremetev/" target="_blank" data-auto="true">Олега Шереметьева</a>, в отношении которого возбудили уголовное дело о мошенничестве, задержали на 48 часов, сообщил РИА Новости его помощник Никита Зайцев.Он добавил, что в течение этого времени должно пройти заседание суда, где депутату назначат меру пресечения.По данным следствия, Шереметьев с ноября 2019 по февраль 2020 года ежемесячно сдавал в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника в размере от 350 до 600 тысяч рублей. Тот якобы выполнял задания особой сложности и важности.Деньги политик присваивал. Своими действиями депутат причинил ущерб бюджету <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в размере более двух миллионов рублей, уточнили следователи.
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олег шереметьев, московская городская дума, москва, происшествия

Депутата Мосгордумы Шереметьева задержали по делу о мошенничестве

21:14 20.08.2020 (обновлено: 22:13 20.08.2020)
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© Фото : Московская городская ДумаДепутат Мосгордумы от КПРФ Олег Шереметьев
Депутат Мосгордумы от КПРФ Олег Шереметьев
© Фото : Московская городская Дума
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Депутата Мосгордумы Олега Шереметьева, в отношении которого возбудили уголовное дело о мошенничестве, задержали на 48 часов, сообщил РИА Новости его помощник Никита Зайцев.
Он добавил, что в течение этого времени должно пройти заседание суда, где депутату назначат меру пресечения.
По данным следствия, Шереметьев с ноября 2019 по февраль 2020 года ежемесячно сдавал в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника в размере от 350 до 600 тысяч рублей. Тот якобы выполнял задания особой сложности и важности.
Деньги политик присваивал.
Своими действиями депутат причинил ущерб бюджету Москвы в размере более двух миллионов рублей, уточнили следователи.
Депутат Мосгордумы Олег Шереметьев
Вчера, 12:52
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78106329
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Олег ШереметьевМосковская городская думаМоскваПроисшествия
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