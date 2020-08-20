Премьер Белоруссии заявил о незначительности забастовок на предприятиях
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники митинга оппозиции возле Минского завода колёсных тягачей
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 20 авг - РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что на фоне многотысячных коллективов предприятий республики стихийные забастовки не выглядят значительно.
"Хочу сказать, что наш народ очень мудро отреагировал на это (призывы к забастовкам – ред.). Возможно, первая эмоциональная волна оказала воздействие. Но опять-таки на фоне многотысячных коллективов - я был на МТЗ, на "Беларуськалии", на гродненских предприятиях… На МТЗ работает около 16 тысяч человек. В так называемой стихийной забастовке участвовали от силы 500 человек, из них таких ярких "крикунов" – порядка 200. То же самое мы видели во время визита главы государства на МЗКТ. Поэтому улеглись эмоции", - сказал Головченко в эфире телеканала ОНТ.
На ряде белорусских предприятий сообщали о бастующих работниках, анонсировалась остановка производств. Однако, по данным премьер-министра республики Романа Головченко, все предприятия реального сектора экономики страны работают в штатном режиме. На Белорусской АЭС бастующих сотрудников нет, все находятся на своих рабочих местах. Забастовки пока не привели к остановке производства. БМЗ временно приостановил работу доменных печей, но восстановил ее в штатном режиме.
Как заявили РИА Новости в Белорусском конгрессе демократических профсоюзов, промышленные гиганты страны создают стачкомы, а формирование Национального стачечного комитета может завершиться в ближайшее время, стачкомы создаются на МАЗе, БелАЗе, МТЗ и БМЗ. По данным стачкома "Беларуськалия", требования забастовщиков поддержали более 4 тысяч из 17 тысяч сотрудников предприятия. Компания сообщила, что все семь рудников работают штатно. В забастовке Минского тракторного участвует от 300 до 500 человек, им заблокировали пропуска на завод.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.