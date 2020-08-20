https://ria.ru/20200820/zabastovki-1576069187.html

Премьер Белоруссии заявил о незначительности забастовок на предприятиях

Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что на фоне многотысячных коллективов предприятий республики стихийные забастовки не выглядят значительно. РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T22:15

2020-08-20T22:15

2020-08-20T22:15

протесты в белоруссии

светлана тихановская

роман головченко

беларуськалий

александр лукашенко

белоруссия

минский автомобильный завод

в мире

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<strong>МИНСК, 20 авг - РИА Новости.</strong> Премьер <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Роман Головченко</a> заявил, что на фоне многотысячных коллективов предприятий республики стихийные забастовки не выглядят значительно."Хочу сказать, что наш народ очень мудро отреагировал на это (призывы к забастовкам – ред.). Возможно, первая эмоциональная волна оказала воздействие. Но опять-таки на фоне многотысячных коллективов - я был на МТЗ, на "<a href="http://ria.ru/organization_Belaruskalijj/" target="_blank" data-auto="true">Беларуськалии</a>", на гродненских предприятиях… На МТЗ работает около 16 тысяч человек. В так называемой стихийной забастовке участвовали от силы 500 человек, из них таких ярких "крикунов" – порядка 200. То же самое мы видели во время визита главы государства на МЗКТ. Поэтому улеглись эмоции", - сказал Головченко в эфире телеканала <a href="https://ont.by/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ОНТ</a>.На ряде белорусских предприятий сообщали о бастующих работниках, анонсировалась остановка производств. Однако, по данным премьер-министра республики Романа Головченко, все предприятия реального сектора экономики страны работают в штатном режиме. На Белорусской АЭС бастующих сотрудников нет, все находятся на своих рабочих местах. Забастовки пока не привели к остановке производства. БМЗ временно приостановил работу доменных печей, но восстановил ее в штатном режиме.Как заявили РИА Новости в Белорусском конгрессе демократических профсоюзов, промышленные гиганты страны создают стачкомы, а формирование Национального стачечного комитета может завершиться в ближайшее время, стачкомы создаются на <a href="http://ria.ru/organization_Minskijj_avtomobilnyjj_zavod/" target="_blank" data-auto="true">МАЗ</a>е, БелАЗе, МТЗ и БМЗ. По данным стачкома "Беларуськалия", требования забастовщиков поддержали более 4 тысяч из 17 тысяч сотрудников предприятия. Компания сообщила, что все семь рудников работают штатно. В забастовке Минского тракторного участвует от 300 до 500 человек, им заблокировали пропуска на завод.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200820/belorussiya-1576069106.html

https://ria.ru/20200820/oppozitsiya-1576068401.html

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, роман головченко, беларуськалий, александр лукашенко, белоруссия, минский автомобильный завод, в мире