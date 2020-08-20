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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200820/vaktsina-1576070991.html
Назван срок годности вакцины от COVID-19
Срок годности вакцины от коронавирусной инфекции составляет шесть месяцев, следует из инструкции по медицинскому применению вакцины Гам-КОВИД-Вак, с которой... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T15:58
2020-08-21T00:00
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
общество
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Срок годности вакцины от коронавирусной инфекции составляет шесть месяцев, следует из инструкции по медицинскому применению вакцины Гам-КОВИД-Вак, с которой ознакомилось РИА Новости."Срок годности: шесть месяцев", - говорится в документе.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, общество

Назван срок годности вакцины от COVID-19

15:58 20.08.2020 (обновлено: 00:00 21.08.2020)
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© РИА Новости / Минздрав РФ / Перейти в фотобанкУпаковка первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса COVID-19 "Гам-КОВИД-Вак"
Упаковка первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса COVID-19 Гам-КОВИД-Вак
© РИА Новости / Минздрав РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Срок годности вакцины от коронавирусной инфекции составляет шесть месяцев, следует из инструкции по медицинскому применению вакцины Гам-КОВИД-Вак, с которой ознакомилось РИА Новости.
"Срок годности: шесть месяцев", - говорится в документе.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийОбщество
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