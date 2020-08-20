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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200820/vaktsina-1576070955.html
В РФПИ назвали сроки начала поставок вакцины от COVID-19 за рубеж
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассчитывает в ноябре-декабре текущего года начать поставки российской вакцины от коронавируса в другие страны, заявил... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T16:57
2020-08-20T23:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
экономика
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Российский фонд прямых инвестиций (<a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a>) рассчитывает в ноябре-декабре текущего года начать поставки российской вакцины от коронавируса в другие страны, заявил глава РФПИ <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a>."Мы видим, что исходя из тех производственных мощностей, куда мы инвестируем не только на территории России - это компании "<a href="http://ria.ru/organization_R_farm/" target="_blank" data-auto="true">Р-Фарм</a>", Alium и "Биннофарм", но и в других странах, мы можем уже начать поставлять вакцину на внешние рынки в ноябре-декабре этого года. Как вы знаете, мы исходим из того, что массовая вакцинация в России начнется в октябре", - сказал Дмитриев на онлайн-брифинге в четверг.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. Он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, экономика

В РФПИ назвали сроки начала поставок вакцины от COVID-19 за рубеж

16:57 20.08.2020 (обновлено: 23:58 20.08.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система" / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе "Биннофарм"
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система"
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассчитывает в ноябре-декабре текущего года начать поставки российской вакцины от коронавируса в другие страны, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Мы видим, что исходя из тех производственных мощностей, куда мы инвестируем не только на территории России - это компании "Р-Фарм", Alium и "Биннофарм", но и в других странах, мы можем уже начать поставлять вакцину на внешние рынки в ноябре-декабре этого года. Как вы знаете, мы исходим из того, что массовая вакцинация в России начнется в октябре", - сказал Дмитриев на онлайн-брифинге в четверг.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. Он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЭкономика
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