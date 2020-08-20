https://ria.ru/20200820/vaktsina-1576070915.html

РФПИ заявил о заинтересованности в международном партнерстве по вакцине

Россия заинтересована в международном партнерстве по вакцине от COVID-19, в посольства РФ передана вся информация о клинических испытаниях, с которой могут... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T17:54

2020-08-20T17:54

2020-08-20T23:54

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

общество

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<strong>БУЭНОС-АЙРЕС, 20 авг – РИА Новости.</strong> Россия заинтересована в международном партнерстве по вакцине от COVID-19, в посольства РФ передана вся информация о клинических испытаниях, с которой могут ознакомиться министерства здравоохранения различных стран, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> журналистам."В наши посольства в различных странах передана информация по фазе 1 и по фазе 2 клинических испытаний (вакцины - ред.), и эта информация передается в министерства здравоохранения в различных странах. Ведется активная работа", - сказал он в ходе пресс-конференции, которая прошла в видеоформате.По словам Дмитриева, Россия открыта к международному партнерству. На поставку вакцины есть большой запрос из стран Азии, <a href="http://ria.ru/location_Latinskaja_Amerika/" target="_blank" data-auto="true">Латинской Америки</a>, <a href="http://ria.ru/location_blizhnijj_vostok/" target="_blank" data-auto="true">Ближнего Востока</a>, других частей мира."Мы сейчас аккуратно консолидируем, в том числе через посольства России, эту информацию, чтобы приоретизировать те страны, которые наиболее заинтересованы в российской вакцине", - сказал он."Будут и другие вакцины. Чем больше вакцин в мире, тем лучше - чтобы страны могли выбирать, и чтобы люди, которые страдают от пандемии, могли наиболее быстро получить доступ к вакцинам", - подчеркнул глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a>.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576065882.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, общество