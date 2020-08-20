https://ria.ru/20200820/vaktsina-1576064985.html
В центре Гамалеи рассказали о длительности действия вакцины от COVID-19
Вакцина от коронавируса центра Гамалеи, возможно, будет защищать от заболевания не два года, а более долгий срок, рассказал директор разработавшего вакцину... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T19:56
2020-08-20T19:56
2020-08-20T19:56
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
коронавирусы
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Вакцина от коронавируса центра Гамалеи, возможно, будет защищать от заболевания не два года, а более долгий срок, рассказал директор разработавшего вакцину центра имени Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>.По его словам, в 2015 году в центре была создана вакцина против вируса Эбола. Наблюдение за вакцинированными показало, что платформа, на которой вакцина сделана, позволяет создать защитный иммунный ответ в течение по крайней мере двух лет."Поэтому у нас есть все основания говорить о том, что та вакцина, которая сегодня презентируется, тоже будет, соответственно, защищать вакцинированных от этого возбудителя, от COVID-19, по крайней мере в течение двух лет, а может быть на более длительную дистанцию", - сказал директор центра он во время онлайн-брифинга.Гинцбург добавил, что для этого будут нужны дополнительные опыты и эксперименты.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, общество