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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200820/vaktsina-1576064985.html
В центре Гамалеи рассказали о длительности действия вакцины от COVID-19
Вакцина от коронавируса центра Гамалеи, возможно, будет защищать от заболевания не два года, а более долгий срок, рассказал директор разработавшего вакцину... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T19:56
2020-08-20T19:56
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
коронавирусы
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Вакцина от коронавируса центра Гамалеи, возможно, будет защищать от заболевания не два года, а более долгий срок, рассказал директор разработавшего вакцину центра имени Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>.По его словам, в 2015 году в центре была создана вакцина против вируса Эбола. Наблюдение за вакцинированными показало, что платформа, на которой вакцина сделана, позволяет создать защитный иммунный ответ в течение по крайней мере двух лет."Поэтому у нас есть все основания говорить о том, что та вакцина, которая сегодня презентируется, тоже будет, соответственно, защищать вакцинированных от этого возбудителя, от COVID-19, по крайней мере в течение двух лет, а может быть на более длительную дистанцию", - сказал директор центра он во время онлайн-брифинга.Гинцбург добавил, что для этого будут нужны дополнительные опыты и эксперименты.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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РИА Новости
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, общество

В центре Гамалеи рассказали о длительности действия вакцины от COVID-19

19:56 20.08.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система" / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе "Биннофарм" в Московской области
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм в Московской области
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система"
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Вакцина от коронавируса центра Гамалеи, возможно, будет защищать от заболевания не два года, а более долгий срок, рассказал директор разработавшего вакцину центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
По его словам, в 2015 году в центре была создана вакцина против вируса Эбола. Наблюдение за вакцинированными показало, что платформа, на которой вакцина сделана, позволяет создать защитный иммунный ответ в течение по крайней мере двух лет.
"Поэтому у нас есть все основания говорить о том, что та вакцина, которая сегодня презентируется, тоже будет, соответственно, защищать вакцинированных от этого возбудителя, от COVID-19, по крайней мере в течение двух лет, а может быть на более длительную дистанцию", - сказал директор центра он во время онлайн-брифинга.
Гинцбург добавил, что для этого будут нужны дополнительные опыты и эксперименты.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургКоронавирусыКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоОбщество
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