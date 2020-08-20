Гинцбург рассказал, что повлияло на скорость создания вакцины от COVID-19
© РИА Новости / пресс-служба Минздрава РФ / Перейти в фотобанкПервая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что высокая скорость создания вакцины от коронавируса связана с тем, что во внимание были приняты результаты клинических исследований против MERS (Ближневосточного респираторного синдрома).
"Регуляторный орган рассматривал технологию, которая нами используется в течение последних пяти лет, как единую систему. И в частности... были приняты во внимание те результаты, которые были получены на первой-второй фазе клинических исследований вакцины против MERS... И, безусловно, это повлияло на скорость создания вакцинного препарата против COVID-19", - сказал он на онлайн-брифинге.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V".
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что на данный момент фонд получил заявки на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса, которая была зарегистрирована первой в мире, более чем из 20 стран. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
12 августа, 13:36Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
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