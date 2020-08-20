https://ria.ru/20200820/vaktsina-1576064606.html

РФПИ обсуждает производство в России китайской вакцины от COVID-19

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обсуждает возможность производства в России вакцины от коронавируса, которая разрабатывается в Китае, заявил глава РФПИ РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T19:49

2020-08-20T19:49

2020-08-20T19:49

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

astrazeneca

р-фарм

китай

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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Российский фонд прямых инвестиций (<a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a>) обсуждает возможность производства в России вакцины от коронавируса, которая разрабатывается в <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китае</a>, заявил глава РФПИ <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a>."Как вы знаете, Россия также будет производить британскую вакцину <a href="http://ria.ru/organization_AstraZeneca_Plc/" target="_blank" data-auto="true">AstraZeneca</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Oksfordskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Оксфордского университета</a>. Мы обсуждаем возможность произвести и китайскую вакцину", - сказал Дмитриев в ходе онлайн-брифинга в четверг.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса.Он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год. Кроме того, портфельная компания РФПИ - "<a href="http://ria.ru/organization_R_farm/" target="_blank" data-auto="true">Р-Фарм</a>" - по договоренности с AstraZeneca будет производить в России оксфордскую вакцину от COVID-19, в том числе для последующего экспорта в 30-50 стран.Ранее Государственное управление по делам интеллектуальной собственности КНР выдало первый патент на вакцину от COVID-19. Патент был выдан Академии военно-медицинских наук Народно-освободительной армии Китая и компании CanSino Biologics, которые совместно разработали рекомбинантную вакцину от COVID-19 (на основе аденовирусного вектора) Ad5-nCoV.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

китай

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, astrazeneca , р-фарм, китай