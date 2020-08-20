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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200820/vaktsina-1576050214.html
Для контроля здоровья вакцинированных от COVID-19 создадут приложение
Состояние здоровья каждого получившего вакцину от COVID-19 будет отслеживаться в специальном приложении, сообщил заместитель директора центра Гамалеи по научной РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T16:45
2020-08-20T16:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
вакцины
коронавирусы
общество
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Состояние здоровья каждого получившего вакцину от COVID-19 будет отслеживаться в специальном приложении, сообщил заместитель директора центра Гамалеи по научной работе <a href="http://ria.ru/person_denis-logunov/" target="_blank" data-auto="true">Денис Логунов</a>.Ранее министр здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a> заявил, что идет работа над мобильным приложением для отслеживания состояния пациентов, получивших вакцину от коронавируса, а также возможных нежелательных реакций."Каждый человек, который будет получать в гражданском обороте этот препарат, будет иметь приложение, то есть каждая пробирка будет привязана к человеку, а человек к приложению. В итоге весь поток информации относительно этой вакцины будет собираться у регуляторных органов или на уровне департаментов здравоохранения регионов", - сказал Логунов на онлайн-брифинге.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200820/1576042903.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, общество

Для контроля здоровья вакцинированных от COVID-19 создадут приложение

16:45 20.08.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система" / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе "Биннофарм"
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система"
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Состояние здоровья каждого получившего вакцину от COVID-19 будет отслеживаться в специальном приложении, сообщил заместитель директора центра Гамалеи по научной работе Денис Логунов.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что идет работа над мобильным приложением для отслеживания состояния пациентов, получивших вакцину от коронавируса, а также возможных нежелательных реакций.
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Центр Гамалеи опубликовал инструкцию по вакцинации от коронавируса
"Каждый человек, который будет получать в гражданском обороте этот препарат, будет иметь приложение, то есть каждая пробирка будет привязана к человеку, а человек к приложению. В итоге весь поток информации относительно этой вакцины будет собираться у регуляторных органов или на уровне департаментов здравоохранения регионов", - сказал Логунов на онлайн-брифинге.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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