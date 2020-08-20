https://ria.ru/20200820/vaktsina-1576050214.html

Для контроля здоровья вакцинированных от COVID-19 создадут приложение

Состояние здоровья каждого получившего вакцину от COVID-19 будет отслеживаться в специальном приложении, сообщил заместитель директора центра Гамалеи по научной РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T16:45

2020-08-20T16:45

2020-08-20T16:45

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

вакцины

коронавирусы

общество

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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Состояние здоровья каждого получившего вакцину от COVID-19 будет отслеживаться в специальном приложении, сообщил заместитель директора центра Гамалеи по научной работе <a href="http://ria.ru/person_denis-logunov/" target="_blank" data-auto="true">Денис Логунов</a>.Ранее министр здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a> заявил, что идет работа над мобильным приложением для отслеживания состояния пациентов, получивших вакцину от коронавируса, а также возможных нежелательных реакций."Каждый человек, который будет получать в гражданском обороте этот препарат, будет иметь приложение, то есть каждая пробирка будет привязана к человеку, а человек к приложению. В итоге весь поток информации относительно этой вакцины будет собираться у регуляторных органов или на уровне департаментов здравоохранения регионов", - сказал Логунов на онлайн-брифинге.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200820/1576042903.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, общество