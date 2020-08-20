Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200820/taysaev-1576063102.html
Депутат Тайсаев снова получил положительный тест на COVID-19
Депутат Госдумы Казбек Тайсаев (КПРФ), который во вторник сообщил об отрицательном тесте на COVID-19, сказал РИА Новости, что снова получил положительный анализ РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T19:08
2020-08-20T19:10
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
казбек тайсаев
коронавирусы
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/148657/88/1486578886_0:0:3000:1688_1400x0_80_0_0_bac082dae34e74dd6e333194a491f599.jpg
<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Kazbek_Tajjsaev/" target="_blank" data-auto="true">Казбек Тайсаев</a> (КПРФ), который во вторник сообщил об отрицательном тесте на COVID-19, сказал РИА Новости, что снова получил положительный анализ на коронавирус.В начале августа Тайсаев сообщил РИА Новости, что из-за положительного теста на COVID-19 его не будет в составе делегации депутатов <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a>, которая ездила в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> для наблюдения за выборами президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, хотя его участие было заявлено ранее. Он также сообщил, что до этого ему было сделано еще несколько тестов на COVID-19, которые оказывались то положительными, то отрицательными."У меня опять тест положительный результат показал, поэтому завтра заново будут брать - может, у них какая-то ошибка. Завтра и в понедельник (будут делать тест). Им подряд нужно, чтобы два отрицательных было", - сказал Тайсаев.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/148657/88/1486578886_318:0:2985:2000_1400x0_80_0_0_80d966554344c4772d9eadfcee2f67ba.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, казбек тайсаев, коронавирусы, госдума рф, общество

Депутат Тайсаев снова получил положительный тест на COVID-19

19:08 20.08.2020 (обновлено: 19:10 20.08.2020)
414
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкДепутат Госдумы Казбек Тайсаев (КПРФ)
Депутат Госдумы Казбек Тайсаев (КПРФ)
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Казбек Тайсаев (КПРФ), который во вторник сообщил об отрицательном тесте на COVID-19, сказал РИА Новости, что снова получил положительный анализ на коронавирус.
В начале августа Тайсаев сообщил РИА Новости, что из-за положительного теста на COVID-19 его не будет в составе делегации депутатов Госдумы, которая ездила в Минск для наблюдения за выборами президента Белоруссии, хотя его участие было заявлено ранее. Он также сообщил, что до этого ему было сделано еще несколько тестов на COVID-19, которые оказывались то положительными, то отрицательными.
"У меня опять тест положительный результат показал, поэтому завтра заново будут брать - может, у них какая-то ошибка. Завтра и в понедельник (будут делать тест). Им подряд нужно, чтобы два отрицательных было", - сказал Тайсаев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
051002
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Казбек ТайсаевКоронавирусыГосдума РФОбщество
Рекомендуем
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Ефремов устроил скандал в суде
Мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра хода реализации проекта реновации промзоны Братцево в Москве
Стали известны доходы Собянина за 2019 год
Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
Самым богатым среди заместителей мэра Москвы стал Ликсутов
Омская БСМП № 1, где в токсикореанимации находится Алексей Навальный
Названа одна из версий инцидента с Навальным
Журналисты на территории омской БСМП № 1, где в токсикореанимации находится политик Алексей Навальный
В США следят за ситуацией с Навальным
Омская БСМП № 1, где в токсикореанимации находится политик Алексей Навальный
Решение о транспортировке Навального примет консилиум, сообщил источник
Российские рубли
Нижегородец выкинул в мусор отложенные на автомобиль деньги
Участники несанкционированной акции перед следственным изолятором No1 на улице Володарского в Минске
Бывшая участница КС Белоруссии заявила, что испугалась пыток
Кошелек с долларами
Мужчина укрылся от дождя в магазине и разбогател
Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
Билл Гейтс предупредил о забытой из-за пандемии опасной болезни
Ректор Тверского государственного медицинского университета Леся Чичановская
Муж ректора вуза в Твери задекларировал 216 земельных участков
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Гинцбург рассказал, что повлияло на скорость создания вакцины от COVID-19
Соловецкий монастырь
Патриарх Кирилл заявил об игнорировании РПЦ в вопросе сохранения Соловков
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм в Московской области
В центре Гамалеи рассказали о длительности действия вакцины от COVID-19
Монахини на территории Среднеуральского женского монастыря. Среднеуральский женский монастырь в честь иконы божией матери Спорительница хлебов, основателем которого является лишенный сана схиигумен Сергий
Эксперт считает, что ситуация в Среднеуральском монастыре разрешится сама
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:02Генпрокурор США подтвердил, что будет добиваться смертной казни Царнаева
04:01Кейт Бланшетт и Тильда Суинтон озвучат "Пиноккио" Гильермо дель Торо
04:00Названы правила выбора колбасы
03:42Названы регионы, остающиеся в "красной зоне" по COVID-19
03:28"Просто умирает": стало известно о состоянии экс-солиста "Ласкового мая"
03:25Адвокат нашел странности в показаниях свидетеля по делу о ДТП с Ефремовым
03:23США выступили против заседания Совбеза ООН по Ирану
03:19Эксперт рассказал о недостатках телефонов с двумя SIM-картами
03:07Источник назвал возможную дату пуска с космодрома Восточный
02:54WP: США платят по $100 медикам в Венесуэле из замороженных активов Мадуро
02:38В Германии планируют выслать самолет за Навальным
02:33Мексика получит не менее двух тысяч доз российской вакцины от COVID-19
02:20Эксперт рассказал, как мошенники подменяют номер телефона
02:00Назван легкий способ улучшить работу мозга
01:47Россия запросила экстренное заседание СБ ООН из-за планов США по Ирану
01:09Друг Легкоступовой резко высказался о муже певицы на ее похоронах
01:06Адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП
00:40В ЕС заявили, что у США нет права требовать вернуть санкции против Ирана
00:31В Сети осудили Netflix за "сексуализацию детей" в новом фильме "Милашки"
00:30Помпео заявил, что США никогда не позволят Ирану обладать ядерным оружием
Лента новостейМолния