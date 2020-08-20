https://ria.ru/20200820/taysaev-1576063102.html

Депутат Тайсаев снова получил положительный тест на COVID-19

Депутат Госдумы Казбек Тайсаев (КПРФ), который во вторник сообщил об отрицательном тесте на COVID-19, сказал РИА Новости, что снова получил положительный анализ РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T19:08

2020-08-20T19:08

2020-08-20T19:10

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

казбек тайсаев

коронавирусы

госдума рф

общество

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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Kazbek_Tajjsaev/" target="_blank" data-auto="true">Казбек Тайсаев</a> (КПРФ), который во вторник сообщил об отрицательном тесте на COVID-19, сказал РИА Новости, что снова получил положительный анализ на коронавирус.В начале августа Тайсаев сообщил РИА Новости, что из-за положительного теста на COVID-19 его не будет в составе делегации депутатов <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a>, которая ездила в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> для наблюдения за выборами президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, хотя его участие было заявлено ранее. Он также сообщил, что до этого ему было сделано еще несколько тестов на COVID-19, которые оказывались то положительными, то отрицательными."У меня опять тест положительный результат показал, поэтому завтра заново будут брать - может, у них какая-то ошибка. Завтра и в понедельник (будут делать тест). Им подряд нужно, чтобы два отрицательных было", - сказал Тайсаев.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, казбек тайсаев, коронавирусы, госдума рф, общество