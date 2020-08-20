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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200820/sredneuralskiy-1576047578.html
В РПЦ надеются, что монахини Среднеуральского монастыря послушаются указа
В Московском патриархате выразили надежду, что монахини Среднеуральского женского монастыря прислушаются к указу их правящего архиерея и перейдут в указанные им РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T16:05
2020-08-20T17:11
религия
вахтанг кипшидзе
русская православная церковь
религия и мировоззрение
схимонах сергий (николай романов)
новости - религия и мировоззрение
свердловская область
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<strong>МОСКВА, 20 авг – РИА Новости.</strong> В Московском патриархате выразили надежду, что монахини Среднеуральского женского монастыря прислушаются к указу их правящего архиерея и перейдут в указанные им новые обители, в противном же случае они "сами поставят себя за пределы церковной полноты".Ранее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл перевел монахинь и послушниц из Среднеуральского монастыря, захваченного схимонахом Сергием (Романовым), в другие обители. В епархии сообщили РИА Новости, что принять их готовы семь женских монастырей <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловской области</a>. Предположительно, речь идет о нескольких десятках насельниц.Комментируя РИА Новости указ митрополита Кирилла, замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе напомнил, что, как следует из решения епархиального церковного суда, бывший схиигумен Сергий больше не является священнослужителем.По его словам, те монахини, которые продолжают считать себя "чадами" Русской православной церкви и в силу этого находиться в сфере архипастырской ответственности митрополита Кирилла, призваны прислушаться к его благословению.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Закрывающих храмы по стране он проклял. Из-за этих высказываний церковный суд лишил его сана.По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" – на 18 тысяч рублей. В епархии отмечали, что все таинства, если они будут совершены Сергием после запрета в служении, будут являться незаконными и недействительными, а единственной законной настоятельницей обители является игумения Варвара (Крыгина), которая покинула обитель из-за несогласия с Сергием.
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религия, вахтанг кипшидзе, русская православная церковь, схимонах сергий (николай романов), новости - религия и мировоззрение, свердловская область

В РПЦ надеются, что монахини Среднеуральского монастыря послушаются указа

16:05 20.08.2020 (обновлено: 17:11 20.08.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМонахиня играет на музыкальном инструменте на территории Среднеуральского женского монастыря
Монахиня играет на музыкальном инструменте на территории Среднеуральского женского монастыря
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. В Московском патриархате выразили надежду, что монахини Среднеуральского женского монастыря прислушаются к указу их правящего архиерея и перейдут в указанные им новые обители, в противном же случае они "сами поставят себя за пределы церковной полноты".
Ранее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл перевел монахинь и послушниц из Среднеуральского монастыря, захваченного схимонахом Сергием (Романовым), в другие обители. В епархии сообщили РИА Новости, что принять их готовы семь женских монастырей Свердловской области. Предположительно, речь идет о нескольких десятках насельниц.
Комментируя РИА Новости указ митрополита Кирилла, замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе напомнил, что, как следует из решения епархиального церковного суда, бывший схиигумен Сергий больше не является священнослужителем.
"Поэтому правящий архиерей напомнил насельницам монастыря о том, что все священнодействия, которые он совершает, являются безблагодатными. И учитывая то, что настоятельница Среднеуральского женского монастыря фактически изгнана из его стен, то, неся пастырское попечение о находящихся там насельницах, правящий архиерей Екатеринбургской епархии благословил их покинуть данную обитель и перейти в соответствующие указанные им монастыри", - сказал Кипшидзе.
По его словам, те монахини, которые продолжают считать себя "чадами" Русской православной церкви и в силу этого находиться в сфере архипастырской ответственности митрополита Кирилла, призваны прислушаться к его благословению.
"Думаю, для тех насельниц, которые признают над собой архиерейскую власть правящего архиерея, не требуется никаких специальных мер принуждения, те же, кто отказываются исполнить канонически обоснованные и продиктованные заботой об их спасении благословения, сами ставят себя за пределы церковной полноты", - добавил собеседник агентства.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Закрывающих храмы по стране он проклял. Из-за этих высказываний церковный суд лишил его сана.
По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" – на 18 тысяч рублей. В епархии отмечали, что все таинства, если они будут совершены Сергием после запрета в служении, будут являться незаконными и недействительными, а единственной законной настоятельницей обители является игумения Варвара (Крыгина), которая покинула обитель из-за несогласия с Сергием.
Лишенный сана схиигумен Сергий во время альтернативного Царского крестного хода у стен Среднеуральского женского монастыря
16 августа, 15:03
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2050005
Религия и мировоззрениеРелигияВахтанг КипшидзеРусская православная церковьСхимонах Сергий (Николай Романов)Новости - Религия и мировоззрениеСвердловская область
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