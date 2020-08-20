Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200820/psikhologiya-1576056678.html
Адель рассказала, какая книга помогла ей изменить свою жизнь
Адель поделилась с подписчиками в своем аккаунте в инстаграме книгой, которая помогла ей изменить себя и свои взгляды на жизнь. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T19:01
2020-08-20T19:01
книги
знаменитости
звезды
адель эдкинс
культура
стиль жизни
музыка
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155563/76/1555637679_0:83:3082:1817_1400x0_80_0_0_e5a37181254d250ceb524d85552b7a3b.jpg
<strong>МОСКВА, 20 авг – РИА Новости</strong>. Адель <a href="https://www.instagram.com/p/CD4-gPAgkDl/?utm_source=ig_embed" target="_blank">поделилась</a> с подписчиками в своем аккаунте в инстаграме книгой, которая помогла ей изменить себя и свои взгляды на жизнь.Певица призналась, что книга Гленнон Дойл "Untamed: stop pleasing, start living<em>"</em> ("Неприрученная: хватит всем нравиться, начинайте жить"), вышедшая в апреле текущего года, оказала нее огромное влияние.Она рассказала о своем опыте "открытия себя" и посоветовала читателям начать с принятия своей индивидуальности. "Если вы готовы, эта книга встряхнет ваш мозг и заставит душу подать голос (…) Я раньше не задумывалась, что только от меня зависят мои радость, свобода и счастье. Кто знал, что наша собственная свобода освобождает тех, кто рядом? Я была уверена, что мы обречены жить в стрессе, вечно взъерошенные, сконфуженные и самоотверженные, как диснеевские персонажи", — прокомментировала свой пост Адель.Она также рекомендовала читать с карандашом и делать записи, поскольку к ним захочется не раз вернуться. На Amazon книга уже стала бестселлером, обойдя спин-офф "Сумерек" — "Солнце полуночи" Стефани Майер.
https://ria.ru/20200706/1573967832.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155563/76/1555637679_238:0:2969:2048_1400x0_80_0_0_657234eda259b21f4dce3470d6d3956c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
книги, знаменитости, звезды, адель эдкинс, стиль жизни, музыка, новости культуры

Адель рассказала, какая книга помогла ей изменить свою жизнь

19:01 20.08.2020
257
© AP Photo / Invision/Jordan StraussПевица Адель на 59-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
Певица Адель на 59-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Адель поделилась с подписчиками в своем аккаунте в инстаграме книгой, которая помогла ей изменить себя и свои взгляды на жизнь.
Певица призналась, что книга Гленнон Дойл "Untamed: stop pleasing, start living" ("Неприрученная: хватит всем нравиться, начинайте жить"), вышедшая в апреле текущего года, оказала нее огромное влияние.
Она рассказала о своем опыте "открытия себя" и посоветовала читателям начать с принятия своей индивидуальности.
"Если вы готовы, эта книга встряхнет ваш мозг и заставит душу подать голос (…) Я раньше не задумывалась, что только от меня зависят мои радость, свобода и счастье. Кто знал, что наша собственная свобода освобождает тех, кто рядом? Я была уверена, что мы обречены жить в стрессе, вечно взъерошенные, сконфуженные и самоотверженные, как диснеевские персонажи", — прокомментировала свой пост Адель.
Она также рекомендовала читать с карандашом и делать записи, поскольку к ним захочется не раз вернуться.
На Amazon книга уже стала бестселлером, обойдя спин-офф "Сумерек" — "Солнце полуночи" Стефани Майер.
Кадр из видеоклипа Black Swan группы BTS
6 июля, 22:39Культура
Группа BTS побила рекорд Адель в iTunes
020000
КультураКнигиЗнаменитостизвездыАдель ЭдкинсСтиль жизниМузыкаНовости культуры
Рекомендуем
Кадр из фильма На грани
Вышел трейлер нового фильма Софии Копполы с Биллом Мюрреем
Актриса Настасья Самбурская на премьере фильма Лёд 2
Настасья Самбурская рассказала об ужасе, с которым ей приходится жить
Джерард Батлер и Морган Браун
Джерард Батлер расстался со своей подругой после шести лет отношений
Участники Международного детского вокального конкурса Ты супер!
НТВ запускает четвертый сезон конкурса "Ты супер!"
Исландская певица Бьорк
Подтверждено участие Бьорк в фильме про викингов Роберта Эггерса
Кадр из фильма Смерть на Ниле
Кеннет Брана расследует убийство в фильме "Смерть на Ниле"
Кадр интервью Орландо Блума, опубликованного на YouTube-канале Collider
Орландо Блум раскрыл подробности сериала "Властелин колец"
Кошелек с долларами
Мужчина укрылся от дождя в магазине и разбогател
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Ефремов устроил скандал в суде
Похороны Валентины Легкоступовой
Появилось видео с закрытых похорон Валентины Легкоступовой
Мешают жить: жильцы выгоняют одиноких мам, опекаемых кризисным центром
Мешают жить: жильцы выгоняют одиноких мам, опекаемых кризисным центром
Кадр из фильма Гарри Поттер и Кубок огня
В Японии откроется тематический парк по мотивам "Гарри Поттера" — СМИ
Омская БСМП № 1, где в токсикореанимации находится Алексей Навальный
Названа одна из версий инцидента с Навальным
Художественный руководитель театра Модерн Юрий Грымов и певица Лолита Милявская
"Будет халтура": Соседов раскритиковал приход Лолиты в театр
Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
Билл Гейтс предупредил о забытой из-за пандемии опасной болезни
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:02Генпрокурор США подтвердил, что будет добиваться смертной казни Царнаева
04:01Кейт Бланшетт и Тильда Суинтон озвучат "Пиноккио" Гильермо дель Торо
04:00Названы правила выбора колбасы
03:42Названы регионы, остающиеся в "красной зоне" по COVID-19
03:28"Просто умирает": стало известно о состоянии экс-солиста "Ласкового мая"
03:25Адвокат нашел странности в показаниях свидетеля по делу о ДТП с Ефремовым
03:23США выступили против заседания Совбеза ООН по Ирану
03:19Эксперт рассказал о недостатках телефонов с двумя SIM-картами
03:07Источник назвал возможную дату пуска с космодрома Восточный
02:54WP: США платят по $100 медикам в Венесуэле из замороженных активов Мадуро
02:38В Германии планируют выслать самолет за Навальным
02:33Мексика получит не менее двух тысяч доз российской вакцины от COVID-19
02:20Эксперт рассказал, как мошенники подменяют номер телефона
02:00Назван легкий способ улучшить работу мозга
01:47Россия запросила экстренное заседание СБ ООН из-за планов США по Ирану
01:09Друг Легкоступовой резко высказался о муже певицы на ее похоронах
01:06Адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП
00:40В ЕС заявили, что у США нет права требовать вернуть санкции против Ирана
00:31В Сети осудили Netflix за "сексуализацию детей" в новом фильме "Милашки"
00:30Помпео заявил, что США никогда не позволят Ирану обладать ядерным оружием
Лента новостейМолния