https://ria.ru/20200820/psikhologiya-1576056678.html
Адель рассказала, какая книга помогла ей изменить свою жизнь
Адель поделилась с подписчиками в своем аккаунте в инстаграме книгой, которая помогла ей изменить себя и свои взгляды на жизнь. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T19:01
2020-08-20T19:01
2020-08-20T19:01
книги
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адель эдкинс
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стиль жизни
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<strong>МОСКВА, 20 авг – РИА Новости</strong>. Адель <a href="https://www.instagram.com/p/CD4-gPAgkDl/?utm_source=ig_embed" target="_blank">поделилась</a> с подписчиками в своем аккаунте в инстаграме книгой, которая помогла ей изменить себя и свои взгляды на жизнь.Певица призналась, что книга Гленнон Дойл "Untamed: stop pleasing, start living<em>"</em> ("Неприрученная: хватит всем нравиться, начинайте жить"), вышедшая в апреле текущего года, оказала нее огромное влияние.Она рассказала о своем опыте "открытия себя" и посоветовала читателям начать с принятия своей индивидуальности. "Если вы готовы, эта книга встряхнет ваш мозг и заставит душу подать голос (…) Я раньше не задумывалась, что только от меня зависят мои радость, свобода и счастье. Кто знал, что наша собственная свобода освобождает тех, кто рядом? Я была уверена, что мы обречены жить в стрессе, вечно взъерошенные, сконфуженные и самоотверженные, как диснеевские персонажи", — прокомментировала свой пост Адель.Она также рекомендовала читать с карандашом и делать записи, поскольку к ним захочется не раз вернуться. На Amazon книга уже стала бестселлером, обойдя спин-офф "Сумерек" — "Солнце полуночи" Стефани Майер.
https://ria.ru/20200706/1573967832.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
книги, знаменитости, звезды, адель эдкинс, стиль жизни, музыка, новости культуры
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости
. Адель поделилась
с подписчиками в своем аккаунте в инстаграме книгой, которая помогла ей изменить себя и свои взгляды на жизнь.
Певица призналась, что книга Гленнон Дойл "Untamed: stop pleasing, start living" ("Неприрученная: хватит всем нравиться, начинайте жить"), вышедшая в апреле текущего года, оказала нее огромное влияние.
Она рассказала о своем опыте "открытия себя" и посоветовала читателям начать с принятия своей индивидуальности.
"Если вы готовы, эта книга встряхнет ваш мозг и заставит душу подать голос (…) Я раньше не задумывалась, что только от меня зависят мои радость, свобода и счастье. Кто знал, что наша собственная свобода освобождает тех, кто рядом? Я была уверена, что мы обречены жить в стрессе, вечно взъерошенные, сконфуженные и самоотверженные, как диснеевские персонажи", — прокомментировала свой пост Адель.
Она также рекомендовала читать с карандашом и делать записи, поскольку к ним захочется не раз вернуться.
На Amazon книга уже стала бестселлером, обойдя спин-офф "Сумерек" — "Солнце полуночи" Стефани Майер.