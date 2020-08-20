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В Орегоне объявили режим ЧП из-за угрозы пожаров
Губернатор американского штата Орегон Кейт Браун объявила режим чрезвычайного положения на всей территории штата из-за угрозы лесных пожаров, сообщается на... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T19:04
2020-08-20T19:04
орегон
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Губернатор американского штата Орегон Кейт Браун объявила режим чрезвычайного положения на всей территории штата из-за угрозы лесных пожаров, сообщается на сайте губернатора."Губернатор Кейт Браун объявила чрезвычайное положение из-за неминуемой угрозы лесных пожаров в <a href="http://ria.ru/location_StateofOregon/" target="_blank" data-auto="true">Орегоне</a>. Большая часть штата сейчас находится в крайне высокой опасности возникновения пожаров, красный уровень опасности был объявлен из-за жарких, сухих и ветреных погодных условий и сухих гроз", - сообщается в заявлении.Отмечается, что в этом году природные пожары в Орегоне уже приводили к эвакуациям, уничтожали здания и другие структуры. Метеорологи предупреждают, что в штате будет сохраняться жаркая и сухая погода, что приведет к "неминуемой угрозе" пожара на обширной территории штата.Власти также отметили, что осуществление мер по предотвращению и ликвидации лесных пожаров усложняется борьбой со вспышкой COVID-19 в штате.
https://ria.ru/20200609/1572636399.html
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орегон, в мире

В Орегоне объявили режим ЧП из-за угрозы пожаров

19:04 20.08.2020
771
© AP Photo / KGW-TVПоследствия пожара в Орегоне
Последствия пожара в Орегоне
© AP Photo / KGW-TV
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Губернатор американского штата Орегон Кейт Браун объявила режим чрезвычайного положения на всей территории штата из-за угрозы лесных пожаров, сообщается на сайте губернатора.
"Губернатор Кейт Браун объявила чрезвычайное положение из-за неминуемой угрозы лесных пожаров в Орегоне. Большая часть штата сейчас находится в крайне высокой опасности возникновения пожаров, красный уровень опасности был объявлен из-за жарких, сухих и ветреных погодных условий и сухих гроз", - сообщается в заявлении.
Отмечается, что в этом году природные пожары в Орегоне уже приводили к эвакуациям, уничтожали здания и другие структуры. Метеорологи предупреждают, что в штате будет сохраняться жаркая и сухая погода, что приведет к "неминуемой угрозе" пожара на обширной территории штата.
Власти также отметили, что осуществление мер по предотвращению и ликвидации лесных пожаров усложняется борьбой со вспышкой COVID-19 в штате.
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