https://ria.ru/20200820/posrednichestvo-1576065741.html
Макрон заявил о готовности ЕС выступить посредником в Белоруссии
ЕС готов внести вклад в диалог между властями Белоруссии и гражданами, если посредничества захотят белорусы, заявил французский президент Эммануэль Макрон по... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T20:11
2020-08-20T20:11
2020-08-20T21:12
протесты в белоруссии
светлана тихановская
обсе
александр лукашенко
ангела меркель
франция
германия
белоруссия
париж
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<strong>ПАРИЖ, 20 авг - РИА Новости.</strong> ЕС готов внести вклад в диалог между властями <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и гражданами, если посредничества захотят белорусы, заявил французский президент <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> по итогам встречи с канцлером <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангелой Меркель</a> в форте Брегансон на юге <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>."Диалог между властями, оппозицией и гражданским обществом необходим. Мы хотели бы, чтобы этот диалог был установлен самими белорусами. Но Европейский союз готов сопровождать этот диалог, если роль посредника может быть полезной и если этого захотят белорусы, с другими институтами, в том числе <a href="https://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co" target="_blank">ОБСЕ</a>. Включая Россию в требовательный диалог", - сказал Макрона на совместной с Меркель пресс-конференции.Трансляция пресс-конференции ведется на странице в Periscope Елисейского дворца.По словам Макрона, "Европейский союз должен и дальше поддерживать сотни тысяч мирно протестующих белорусов, которые защищают свои права, свободы и суверенитет".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200817/1575864118.html
Илья Jlord
В Каталонии пусть посредником выступают.
23
Игорь Земский
Волки заявили о готовности выступить посредниками между пастухами и бунтующими овцами
21
11
франция
германия
белоруссия
париж
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, обсе, александр лукашенко, ангела меркель, франция, германия, белоруссия, париж, в мире