Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200820/posrednichestvo-1576065741.html
Макрон заявил о готовности ЕС выступить посредником в Белоруссии
ЕС готов внести вклад в диалог между властями Белоруссии и гражданами, если посредничества захотят белорусы, заявил французский президент Эммануэль Макрон по... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T20:11
2020-08-20T21:12
протесты в белоруссии
светлана тихановская
обсе
александр лукашенко
ангела меркель
франция
германия
белоруссия
париж
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156219/70/1562197019_0:4:2453:1383_1400x0_80_0_0_e45ce1ff566458ebef46b6977b28b091.jpg
<strong>ПАРИЖ, 20 авг - РИА Новости.</strong> ЕС готов внести вклад в диалог между властями <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и гражданами, если посредничества захотят белорусы, заявил французский президент <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> по итогам встречи с канцлером <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангелой Меркель</a> в форте Брегансон на юге <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>."Диалог между властями, оппозицией и гражданским обществом необходим. Мы хотели бы, чтобы этот диалог был установлен самими белорусами. Но Европейский союз готов сопровождать этот диалог, если роль посредника может быть полезной и если этого захотят белорусы, с другими институтами, в том числе <a href="https://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co" target="_blank">ОБСЕ</a>. Включая Россию в требовательный диалог", - сказал Макрона на совместной с Меркель пресс-конференции.Трансляция пресс-конференции ведется на странице в Periscope Елисейского дворца.По словам Макрона, "Европейский союз должен и дальше поддерживать сотни тысяч мирно протестующих белорусов, которые защищают свои права, свободы и суверенитет".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200817/1575864118.html
В Каталонии пусть посредником выступают.
23
Волки заявили о готовности выступить посредниками между пастухами и бунтующими овцами
21
11
франция
германия
белоруссия
париж
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156219/70/1562197019_0:0:2453:1839_1400x0_80_0_0_9b6dfa6e7eae5446ec6458482938b6b8.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, обсе, александр лукашенко, ангела меркель, франция, германия, белоруссия, париж, в мире

Макрон заявил о готовности ЕС выступить посредником в Белоруссии

20:11 20.08.2020 (обновлено: 21:12 20.08.2020)
1073
© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
© РИА Новости / Алексей Никольский
ПАРИЖ, 20 авг - РИА Новости. ЕС готов внести вклад в диалог между властями Белоруссии и гражданами, если посредничества захотят белорусы, заявил французский президент Эммануэль Макрон по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в форте Брегансон на юге Франции.
"Диалог между властями, оппозицией и гражданским обществом необходим. Мы хотели бы, чтобы этот диалог был установлен самими белорусами. Но Европейский союз готов сопровождать этот диалог, если роль посредника может быть полезной и если этого захотят белорусы, с другими институтами, в том числе ОБСЕ. Включая Россию в требовательный диалог", - сказал Макрона на совместной с Меркель пресс-конференции.
Трансляция пресс-конференции ведется на странице в Periscope Елисейского дворца.
По словам Макрона, "Европейский союз должен и дальше поддерживать сотни тысяч мирно протестующих белорусов, которые защищают свои права, свободы и суверенитет".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу в Центре стратегического управления Министерства обороны в Минске
17 августа, 08:00
Почему Запад не хочет свержения Александра Лукашенко
823011464
Обсудить 11
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяОБСЕАлександр ЛукашенкоАнгела МеркельФранцияГерманияБелоруссияПарижВ мире
Популярные комментарии
В Каталонии пусть посредником выступают.
20 августа, 20:14
Илья Jlord
2101100
Волки заявили о готовности выступить посредниками между пастухами и бунтующими овцами
20 августа, 20:12
ИЗИгорь Земский
1370100
Рекомендуем
Алексей Навальный в Симоновском суде Москвы
Меркель и Макрон отреагировали на госпитализацию Навального
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Европа ищет диалога с Лукашенко, заявила Меркель
Рабочие Минского автомобильного завода на акции протеста в Минске
В Минске задержали лидера стачкома МАЗа
Вид на реку Амазонку с борта МКС
Эксперт назвал возможную причину утечки воздуха на МКС
Участники акции протеста на площади Независимости в Минске
Сторонники и противники Лукашенко собрались в центре Минска
Как пушечное мясо: признание одного из участников массовых беспорядков в Минске
"Как пушечное мясо": участник протестов в Минске рассказал о провокаторах
Визит главы МИД РФ С. Лаврова с Японию
Лавров и Боррель обсудили проблему невмешательства в дела Белоруссии
Бывший президент Украины, депутат Верховной рады Украины, член политбюро СДПУ Леонид Кравчук
Кравчук призвал обсуждать выборы в Донбассе в "нормандском формате"
Участники акции протеста у центральной проходной Минского тракторного завода
В Минске перекрыли проспект у Дома Правительства из-за акции оппозиции
Сотрудники правоохранительных органов у Дома правительства в Минске
Оппозиция в Белоруссии призвала силовиков перейти на сторону народа
Сотрудники правоохранительных органов у центральной проходной Минского тракторного завода, где проходит акция протеста
Мэр Минска призвал горожан не ходить на несанкционированные акции
Омская БСМП № 1, где в токсикореанимации находится Алексей Навальный
Названа одна из версий инцидента с Навальным
Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
Билл Гейтс предупредил о забытой из-за пандемии опасной болезни
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
США поддерживают суверенитет и целостность Белоруссии, заявил Помпео
Участники несанкционированной акции перед следственным изолятором No1 на улице Володарского в Минске
Бывшая участница КС Белоруссии заявила, что испугалась пыток
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:02Генпрокурор США подтвердил, что будет добиваться смертной казни Царнаева
04:01Кейт Бланшетт и Тильда Суинтон озвучат "Пиноккио" Гильермо дель Торо
04:00Названы правила выбора колбасы
03:42Названы регионы, остающиеся в "красной зоне" по COVID-19
03:28"Просто умирает": стало известно о состоянии экс-солиста "Ласкового мая"
03:25Адвокат нашел странности в показаниях свидетеля по делу о ДТП с Ефремовым
03:23США выступили против заседания Совбеза ООН по Ирану
03:19Эксперт рассказал о недостатках телефонов с двумя SIM-картами
03:07Источник назвал возможную дату пуска с космодрома Восточный
02:54WP: США платят по $100 медикам в Венесуэле из замороженных активов Мадуро
02:38В Германии планируют выслать самолет за Навальным
02:33Мексика получит не менее двух тысяч доз российской вакцины от COVID-19
02:20Эксперт рассказал, как мошенники подменяют номер телефона
02:00Назван легкий способ улучшить работу мозга
01:47Россия запросила экстренное заседание СБ ООН из-за планов США по Ирану
01:09Друг Легкоступовой резко высказался о муже певицы на ее похоронах
01:06Адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП
00:40В ЕС заявили, что у США нет права требовать вернуть санкции против Ирана
00:31В Сети осудили Netflix за "сексуализацию детей" в новом фильме "Милашки"
00:30Помпео заявил, что США никогда не позволят Ирану обладать ядерным оружием
Лента новостейМолния