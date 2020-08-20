https://ria.ru/20200820/otoplenie-1576058422.html

Жилые дома в Москве на 90% готовы к новому отопительному сезону

Порядка 90% жилых домов в Москве подготовлены к новому отопительному сезону, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T16:45

2020-08-20T16:45

2020-08-20T17:53

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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Порядка 90% жилых домов в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> подготовлены к новому отопительному сезону, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства <a href="http://ria.ru/person_Petr_Birjukov/" target="_blank" data-auto="true">Петр Бирюков</a>.По его словам, одно из основных направлений подготовительной работы - проведение гидравлических испытаний на инженерных сетях."Главная задача - выявить потенциально ненадежные участки, которые оперативно восстанавливают. Например, в прошлом году в ходе аналогичных мероприятий было отремонтировано более 13 тысяч таких участков, что позволило предотвратить повреждения в отопительный период и обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей", - отметил заммэра.Бирюков также сообщил, что всего в подготовительный период запланировано проведение гидравлических испытаний на 16,5 тысячи километров тепловых сетей. По его словам, подготовку к осенне-зимнему периоду ведут все городские службы.Он уточнил, что по линии тепло- и энергетических компаний отремонтировано 138 котельных, 8,6 тысячи тепловых пунктов, 851 силовая трансформаторная подстанция, более 56 километров воздушных линий электропередач.Заместитель мэра сообщил, что всего к осенне-зимнему периоду в городе будут подготовлены более 73 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов, около 8,5 тысячи объектов социальной сферы и свыше 30 тысяч объектов экономики."В этом году в рамках подготовки к зиме на более 900 дорогах, общей площадью свыше 18 миллионов квадратных метров проведут ремонт, уберут колейность. В настоящее время уже выполнены работы по ремонту более 12 миллионов квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Планируется завершить работы по восстановительному ремонту 31 мостового сооружения, там отремонтируют бетонные основания мостовых полотен с полной или частичной заменой гидроизоляции", - добавил заммэра.Он также напомнил, что из-за эпидемиологической ситуации в этом году подготовительные работы стартовали на два месяца позже, но, несмотря на это, все они будут завершены в обычный срок - до 1 сентября.

https://ria.ru/20200709/1574116976.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, петр бирюков, москва, общество