Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20200820/otoplenie-1576058422.html
Жилые дома в Москве на 90% готовы к новому отопительному сезону
Порядка 90% жилых домов в Москве подготовлены к новому отопительному сезону, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T16:45
2020-08-20T17:53
москва сегодня: мегаполис для жизни
жкх
петр бирюков
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151027/87/1510278744_0:375:4000:2625_1400x0_80_0_0_4cf7318cb91facc1b18f0d11b21a0082.jpg
<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Порядка 90% жилых домов в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> подготовлены к новому отопительному сезону, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства <a href="http://ria.ru/person_Petr_Birjukov/" target="_blank" data-auto="true">Петр Бирюков</a>.По его словам, одно из основных направлений подготовительной работы - проведение гидравлических испытаний на инженерных сетях."Главная задача - выявить потенциально ненадежные участки, которые оперативно восстанавливают. Например, в прошлом году в ходе аналогичных мероприятий было отремонтировано более 13 тысяч таких участков, что позволило предотвратить повреждения в отопительный период и обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей", - отметил заммэра.Бирюков также сообщил, что всего в подготовительный период запланировано проведение гидравлических испытаний на 16,5 тысячи километров тепловых сетей. По его словам, подготовку к осенне-зимнему периоду ведут все городские службы.Он уточнил, что по линии тепло- и энергетических компаний отремонтировано 138 котельных, 8,6 тысячи тепловых пунктов, 851 силовая трансформаторная подстанция, более 56 километров воздушных линий электропередач.Заместитель мэра сообщил, что всего к осенне-зимнему периоду в городе будут подготовлены более 73 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов, около 8,5 тысячи объектов социальной сферы и свыше 30 тысяч объектов экономики."В этом году в рамках подготовки к зиме на более 900 дорогах, общей площадью свыше 18 миллионов квадратных метров проведут ремонт, уберут колейность. В настоящее время уже выполнены работы по ремонту более 12 миллионов квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Планируется завершить работы по восстановительному ремонту 31 мостового сооружения, там отремонтируют бетонные основания мостовых полотен с полной или частичной заменой гидроизоляции", - добавил заммэра.Он также напомнил, что из-за эпидемиологической ситуации в этом году подготовительные работы стартовали на два месяца позже, но, несмотря на это, все они будут завершены в обычный срок - до 1 сентября.
https://ria.ru/20200709/1574116976.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/151027/87/1510278744_0:0:4000:3000_1400x0_80_0_0_79380c9a23c1e4f9ec4673126cd9696e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жкх, петр бирюков, москва, общество

Жилые дома в Москве на 90% готовы к новому отопительному сезону

16:45 20.08.2020 (обновлено: 17:53 20.08.2020)
15
© Depositphotos / Georg.S.VРадиатор отопления в квартире
Радиатор отопления в квартире
© Depositphotos / Georg.S.V
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Порядка 90% жилых домов в Москве подготовлены к новому отопительному сезону, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Работы по подготовке городских объектов к осенне-зимнему периоду вышли на финишную прямую, в настоящее время готовность жилых домов составляет 90%, по значимым социальным объектам мероприятия уже завершены", - отметил Петр Бирюков.
По его словам, одно из основных направлений подготовительной работы - проведение гидравлических испытаний на инженерных сетях.
"Главная задача - выявить потенциально ненадежные участки, которые оперативно восстанавливают. Например, в прошлом году в ходе аналогичных мероприятий было отремонтировано более 13 тысяч таких участков, что позволило предотвратить повреждения в отопительный период и обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей", - отметил заммэра.
Кот в кресле у батареи
9 июля, 13:43Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Подготовка тепловых сетей к отопительному сезону началась в Москве
Бирюков также сообщил, что всего в подготовительный период запланировано проведение гидравлических испытаний на 16,5 тысячи километров тепловых сетей. По его словам, подготовку к осенне-зимнему периоду ведут все городские службы.
Он уточнил, что по линии тепло- и энергетических компаний отремонтировано 138 котельных, 8,6 тысячи тепловых пунктов, 851 силовая трансформаторная подстанция, более 56 километров воздушных линий электропередач.
"Сотрудники АО "Мосводоканал" провели профилактический осмотр более 12 тысяч километров водопроводных и 4,5 тысячи километров канализационных сетей и отремонтировали 249 пожарных гидрантов. В свою очередь специалисты АО "Мосгаз" уже завершили профилактический ремонт более двух тысяч километров наружных газопроводов и реконструировали еще 35 километров", - добавил Бирюков.
Заместитель мэра сообщил, что всего к осенне-зимнему периоду в городе будут подготовлены более 73 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов, около 8,5 тысячи объектов социальной сферы и свыше 30 тысяч объектов экономики.
"В этом году в рамках подготовки к зиме на более 900 дорогах, общей площадью свыше 18 миллионов квадратных метров проведут ремонт, уберут колейность. В настоящее время уже выполнены работы по ремонту более 12 миллионов квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Планируется завершить работы по восстановительному ремонту 31 мостового сооружения, там отремонтируют бетонные основания мостовых полотен с полной или частичной заменой гидроизоляции", - добавил заммэра.
Он также напомнил, что из-за эпидемиологической ситуации в этом году подготовительные работы стартовали на два месяца позже, но, несмотря на это, все они будут завершены в обычный срок - до 1 сентября.
000000
Обсудить 0
Москва Сегодня: мегаполис для жизниЖКХПетр БирюковМоскваОбщество
Рекомендуем
Участники Международного детского вокального конкурса Ты супер!
НТВ запускает четвертый сезон конкурса "Ты супер!"
Вид с МКС на Землю
Нештатные ситуации на МКС в 2015-2020 годах
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Бирюков: новые спортплощадки появятся в парке Северного речного вокзала
Производство вакцины от COVID-19
В испытаниях вакцины против COVID-19 примут участие 40 тысяч человек
Москва
В Москве проведут реконструкцию 15 прудов
Супруга Алексея Навального Юлия на территории омской БСМП No 1, где в токсикореанимации находится политик Алексей Навальный
Жену Навального пустили к главврачу больницы в Омске
Генеральный директор ПАО Газпром нефть Александр Дюков
Дюков: "Газпром нефть" показала чистую прибыль за первое полугодие
Лес и река
В Приангарье расследуют более тысячи дел по незаконным вырубкам леса
Журналисты на территории омской БСМП № 1, где в токсикореанимации находится политик Алексей Навальный
В США следят за ситуацией с Навальным
Здание Калужского драматического театра на Театральной площади
Шапша призвал выпускников школ искать свое призвание в Калужской области
Пристань на озере Байкал
Объекты строительства РЖД в экозоне Байкала оснастят видеонаблюдением
Набережная в Коктебеле
РИА Новости подготовило путеводитель по Коктебелю
Президент РФ Владимир Путин посетил главный храм Вооружённых Сил
Патриарх Кирилл объяснил, почему враги России борются с Русской церковью
Девушка с компасом
В Ленобласти к 2021 году появятся новые турмаршруты
Ижевск
Господдержка помогла сохранить 90% среднего и малого бизнеса Удмуртии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:02Генпрокурор США подтвердил, что будет добиваться смертной казни Царнаева
04:01Кейт Бланшетт и Тильда Суинтон озвучат "Пиноккио" Гильермо дель Торо
04:00Названы правила выбора колбасы
03:42Названы регионы, остающиеся в "красной зоне" по COVID-19
03:28"Просто умирает": стало известно о состоянии экс-солиста "Ласкового мая"
03:25Адвокат нашел странности в показаниях свидетеля по делу о ДТП с Ефремовым
03:23США выступили против заседания Совбеза ООН по Ирану
03:19Эксперт рассказал о недостатках телефонов с двумя SIM-картами
03:07Источник назвал возможную дату пуска с космодрома Восточный
02:54WP: США платят по $100 медикам в Венесуэле из замороженных активов Мадуро
02:38В Германии планируют выслать самолет за Навальным
02:33Мексика получит не менее двух тысяч доз российской вакцины от COVID-19
02:20Эксперт рассказал, как мошенники подменяют номер телефона
02:00Назван легкий способ улучшить работу мозга
01:47Россия запросила экстренное заседание СБ ООН из-за планов США по Ирану
01:09Друг Легкоступовой резко высказался о муже певицы на ее похоронах
01:06Адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП
00:40В ЕС заявили, что у США нет права требовать вернуть санкции против Ирана
00:31В Сети осудили Netflix за "сексуализацию детей" в новом фильме "Милашки"
00:30Помпео заявил, что США никогда не позволят Ирану обладать ядерным оружием
Лента новостейМолния