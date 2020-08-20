https://ria.ru/20200820/oppozitsiya-1576052438.html

КС оппозиции Белоруссии убрал с сайта фамилии своих членов

Координационный совет (КС) оппозиции Белоруссии в четверг убрал с сайта структуры перечень своих членов во избежание давления на них, говорится в сообщении на... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T16:48

2020-08-20T16:48

2020-08-20T16:49

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 20 авг - РИА Новости.</strong> Координационный совет (КС) оппозиции <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> в четверг убрал с сайта структуры перечень своих членов во избежание давления на них, говорится в сообщении на сайте КС.Ранее<a href="https://ria.ru/organization__365" target="_blank"> генпрокуратура Белоруссии</a> в связи с созданием КС возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии. Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики."С целью недопущения давления на членов совета состав координационного совета временно не публикуется", - говорится в сообщении.Данное сообщение появилось после 16.00 (совпадает с мск), до этого состав КС был размещен в открытом доступе, с указанием сфер деятельности его членов.Ранее член президиума КС Максим Знак заявил, что после публичных заявлений действующего президента Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a> о якобы попытках захвата советом власти некоторые его члены вышли из состава, но выход не был массовым.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>. Оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти из 70 человек, в президиум вошли семь человек. Лукашенко в ответ на это заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".После выборов в стране проходят массовые протестные акции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200820/1576046906.html

https://ria.ru/20200820/1575986661.html

ralf4002 Ну, а следующий логический шаг - в бега, дружно, всем Координационным советом! 15

Mitrich Kolobok Kolobok Очень "смелый" шаг! Совет анонимов.))) "Так вот что я вам скажу: в Кенсигтонской тюрьме сидит человек, имени которого я не знаю... Он-то вам и нужен..." (х/ф "Приключения принца Флоризеля"))))))))))))))))))))) 13

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире