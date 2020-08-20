КС оппозиции Белоруссии убрал с сайта фамилии своих членов
16:48 20.08.2020 (обновлено: 16:49 20.08.2020)
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© Sputnik / Виктор ТолочкоУчастники акции протеста на площади Независимости в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 20 авг - РИА Новости. Координационный совет (КС) оппозиции Белоруссии в четверг убрал с сайта структуры перечень своих членов во избежание давления на них, говорится в сообщении на сайте КС.
Ранее генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии. Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
"С целью недопущения давления на членов совета состав координационного совета временно не публикуется", - говорится в сообщении.
Данное сообщение появилось после 16.00 (совпадает с мск), до этого состав КС был размещен в открытом доступе, с указанием сфер деятельности его членов.
Ранее член президиума КС Максим Знак заявил, что после публичных заявлений действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко о якобы попытках захвата советом власти некоторые его члены вышли из состава, но выход не был массовым.
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. Оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти из 70 человек, в президиум вошли семь человек. Лукашенко в ответ на это заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".
После выборов в стране проходят массовые протестные акции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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