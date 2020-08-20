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Решение о транспортировке Навального примет консилиум, сообщил источник
Решение о транспортировке госпитализированного в Омске оппозиционера Алексея Навального примет консилиум, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T19:00
2020-08-20T19:00
алексей навальный
дмитрий песков
томск
омск
происшествия
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<strong>ОМСК, 20 авг - РИА Новости.</strong> Решение о транспортировке госпитализированного в Омске оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> примет консилиум, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> ранее заявил, что при необходимости лечения Навального за рубежом соответствующие обращения оперативно рассмотрят. Штаб Навального в Омске также в своем аккаунте в Twitter отметил, что самолет для транспортировки Навального уже готов. Сторонники Навального в соцсетях сообщали также, что омские врачи не отпускают блогера и "медицинские документы не отдают"."Решение о транспортировке Алексея Навального из <a href="https://ria.ru/location_Omsk" target="_blank">Омска </a>примет консилиум", - сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.В крупнейшем медцентре германского города Ганновер Medizinische Hochschule Hannover (MHH) опровергли сообщения об обращении представителей блогера Алексея Навального с просьбой о госпитализации, однако такое обращение не могло бы быть удовлетворено в связи с пандемией COVID-19, заявил РИА Новости официальный представитель медучреждения.Ранее самолет, на котором Навальный летел из Томска в <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москву</a>, экстренно сел в Омске из-за того, что ему стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, ожидают, что точный диагноз будет поставлен в четверг, госпитализированный получает всю необходимую помощь. Его состояние удалось стабилизировать. Пресс-секретарь минздрава Омской области позже сообщила, что вопрос транспортировки Навального из Омска пока не рассматривается.Вечером в понедельник заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко заявил РИА Новости, что врачи по результатам проведенных исследований не нашли у Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса.Перед вылетом из Томска блогер пил чай в "Венской кофейне". Ее директор заявил РИА Новости, что планирует сотрудничать с полицией для установления всех обстоятельств инцидента. Представитель МВД сообщил агентству, что транспортные полицейские организовали проверку информации об инциденте в аэропорту <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a>, они находятся на месте. В томском аэропорту РИА Новости подтвердили, что авиаузел готов по запросу правоохранительных органов предоставить записи с видеокамер.
https://ria.ru/20200820/1576056704.html
https://ria.ru/20200820/1576047062.html
6
томск
омск
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алексей навальный, дмитрий песков, томск, омск, происшествия

Решение о транспортировке Навального примет консилиум, сообщил источник

19:00 20.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОмская БСМП № 1, где в токсикореанимации находится политик Алексей Навальный
Омская БСМП № 1, где в токсикореанимации находится политик Алексей Навальный
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
ОМСК, 20 авг - РИА Новости. Решение о транспортировке госпитализированного в Омске оппозиционера Алексея Навального примет консилиум, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что при необходимости лечения Навального за рубежом соответствующие обращения оперативно рассмотрят. Штаб Навального в Омске также в своем аккаунте в Twitter отметил, что самолет для транспортировки Навального уже готов. Сторонники Навального в соцсетях сообщали также, что омские врачи не отпускают блогера и "медицинские документы не отдают".
"Решение о транспортировке Алексея Навального из Омска примет консилиум", - сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
В крупнейшем медцентре германского города Ганновер Medizinische Hochschule Hannover (MHH) опровергли сообщения об обращении представителей блогера Алексея Навального с просьбой о госпитализации, однако такое обращение не могло бы быть удовлетворено в связи с пандемией COVID-19, заявил РИА Новости официальный представитель медучреждения.
Кадры Алексея Навального со стаканчиком в аэропорту Томска
Вчера, 17:23
Визит Навального в кофейню перед вылетом попал на видео
Ранее самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что ему стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, ожидают, что точный диагноз будет поставлен в четверг, госпитализированный получает всю необходимую помощь. Его состояние удалось стабилизировать. Пресс-секретарь минздрава Омской области позже сообщила, что вопрос транспортировки Навального из Омска пока не рассматривается.
Вечером в понедельник заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко заявил РИА Новости, что врачи по результатам проведенных исследований не нашли у Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса.
Перед вылетом из Томска блогер пил чай в "Венской кофейне". Ее директор заявил РИА Новости, что планирует сотрудничать с полицией для установления всех обстоятельств инцидента. Представитель МВД сообщил агентству, что транспортные полицейские организовали проверку информации об инциденте в аэропорту Томска, они находятся на месте. В томском аэропорту РИА Новости подтвердили, что авиаузел готов по запросу правоохранительных органов предоставить записи с видеокамер.
Супруга Алексея Навального Юлия на территории омской БСМП No 1, где в токсикореанимации находится политик Алексей Навальный
Вчера, 15:57
Жену Навального пустили к главврачу больницы в Омске
43200117
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Алексей НавальныйДмитрий ПесковТомскОмскПроисшествия
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