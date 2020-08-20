https://ria.ru/20200820/navalnyy-1576057788.html

Врач Навального попросила Кремль помочь с лечением в Европе

Лечащий врач блогера Алексея Навального Анастасия Васильева просит власти содействовать в предоставлении медицинской документации для перевода пациента в... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T17:49

2020-08-20T17:49

2020-08-20T19:14

госпитализация алексея навального в омске

алексей навальный

дмитрий песков

томск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Лечащий врач блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> Анастасия Васильева просит власти содействовать в предоставлении медицинской документации для перевода пациента в токсикологический центр в Европе.Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> ранее заявил, что при необходимости лечения Навального за рубежом соответствующие обращения оперативно рассмотрят."Мы официально откликаемся на предложение и просим содействия в предоставлении медицинской документации для перевода Навального в ведущий токсикологический центр в Европе. Главный врач БСМП 1 отказывает жене, мне и Ивану Жданову в предоставлении выписки или эпикриза", - написала Васильева в своем аккаунте в <a href="https://twitter.com/dranastasy" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Штаб Навального в Омске также в своем аккаунте в Twitter отметил, что самолёт для транспортировки Навального уже готов.При этом в крупнейшем медцентре германского города Ганновер Medizinische Hochschule Hannover (MHH) опровергли сообщения об обращении представителей блогера Алексея Навального с просьбой о госпитализации, однако такое обращение не могло бы быть удовлетворено в связи с пандемией COVID-19, заявил РИА Новости официальный представитель медучреждения.Ранее самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление – только одна из возможных причин состояния Навального, ожидают, что точный диагноз будет поставлен в четверг, госпитализированный получает всю необходимую помощь. Его состояние удалось стабилизировать. Пресс-секретарь минздрава Омской области позже сообщила, что вопрос транспортировки Навального из Омска пока не рассматривается.Перед вылетом из Томска блогер пил чай в "Венской кофейне". Ее директор заявил РИА Новости, что планирует сотрудничать с полицией для установления всех обстоятельств инцидента. Представитель МВД сообщил агентству, что транспортные полицейские организовали проверку информации об инциденте в аэропорту <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a>, они находятся на месте. В томском аэропорту РИА Новости подтвердили, что авиаузел готов по запросу правоохранительных органов предоставить записи с видеокамер.

https://ria.ru/20200820/navalnyy-1576049018.html

https://ria.ru/20200820/1576038506.html

https://ria.ru/20200820/1576043300.html

Андрей Мартынов А вот этого пока нельзя допустить, пока полностью не взяли все анализы и не установили точный диагноз. А то в Европе у него много чего найдут, чтобы сделать из него жертву Путинского режима. 76

Андрей Викторович у блогера свой самолет, и возможность преодоления кордонов при пандемии. Бред и недопусимость. 51

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томск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, дмитрий песков, томск, происшествия