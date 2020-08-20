Врач Навального попросила Кремль помочь с лечением в Европе
17:49 20.08.2020 (обновлено: 19:14 20.08.2020)
5197
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкБольница в Омске, где находится Алексей Навальный
Больница в Омске, где находится Алексей Навальный
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Лечащий врач блогера Алексея Навального Анастасия Васильева просит власти содействовать в предоставлении медицинской документации для перевода пациента в токсикологический центр в Европе.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что при необходимости лечения Навального за рубежом соответствующие обращения оперативно рассмотрят.
"Мы официально откликаемся на предложение и просим содействия в предоставлении медицинской документации для перевода Навального в ведущий токсикологический центр в Европе. Главный врач БСМП 1 отказывает жене, мне и Ивану Жданову в предоставлении выписки или эпикриза", - написала Васильева в своем аккаунте в Twitter.
Штаб Навального в Омске также в своем аккаунте в Twitter отметил, что самолёт для транспортировки Навального уже готов.
"А у Анастасии Васильевой (лечащего врача Навального) есть даже договорённость с европейской клиникой об обследовании и лечении Алексея. Только вот омские врачи не отпускают и никакие медицинские документы не отдают", - говорится в сообщении.
При этом в крупнейшем медцентре германского города Ганновер Medizinische Hochschule Hannover (MHH) опровергли сообщения об обращении представителей блогера Алексея Навального с просьбой о госпитализации, однако такое обращение не могло бы быть удовлетворено в связи с пандемией COVID-19, заявил РИА Новости официальный представитель медучреждения.
Ранее самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление – только одна из возможных причин состояния Навального, ожидают, что точный диагноз будет поставлен в четверг, госпитализированный получает всю необходимую помощь. Его состояние удалось стабилизировать. Пресс-секретарь минздрава Омской области позже сообщила, что вопрос транспортировки Навального из Омска пока не рассматривается.
Перед вылетом из Томска блогер пил чай в "Венской кофейне". Ее директор заявил РИА Новости, что планирует сотрудничать с полицией для установления всех обстоятельств инцидента. Представитель МВД сообщил агентству, что транспортные полицейские организовали проверку информации об инциденте в аэропорту Томска, они находятся на месте. В томском аэропорту РИА Новости подтвердили, что авиаузел готов по запросу правоохранительных органов предоставить записи с видеокамер.