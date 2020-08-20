Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200820/navalnyy-1576057788.html
Врач Навального попросила Кремль помочь с лечением в Европе
Лечащий врач блогера Алексея Навального Анастасия Васильева просит власти содействовать в предоставлении медицинской документации для перевода пациента в... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T17:49
2020-08-20T19:14
госпитализация алексея навального в омске
алексей навальный
дмитрий песков
томск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576032487_0:316:3077:2047_1400x0_80_0_0_9e0e4a2f5368dd19670f9056755abbe7.jpg
<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Лечащий врач блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> Анастасия Васильева просит власти содействовать в предоставлении медицинской документации для перевода пациента в токсикологический центр в Европе.Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> ранее заявил, что при необходимости лечения Навального за рубежом соответствующие обращения оперативно рассмотрят."Мы официально откликаемся на предложение и просим содействия в предоставлении медицинской документации для перевода Навального в ведущий токсикологический центр в Европе. Главный врач БСМП 1 отказывает жене, мне и Ивану Жданову в предоставлении выписки или эпикриза", - написала Васильева в своем аккаунте в <a href="https://twitter.com/dranastasy" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Штаб Навального в Омске также в своем аккаунте в Twitter отметил, что самолёт для транспортировки Навального уже готов.При этом в крупнейшем медцентре германского города Ганновер Medizinische Hochschule Hannover (MHH) опровергли сообщения об обращении представителей блогера Алексея Навального с просьбой о госпитализации, однако такое обращение не могло бы быть удовлетворено в связи с пандемией COVID-19, заявил РИА Новости официальный представитель медучреждения.Ранее самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление – только одна из возможных причин состояния Навального, ожидают, что точный диагноз будет поставлен в четверг, госпитализированный получает всю необходимую помощь. Его состояние удалось стабилизировать. Пресс-секретарь минздрава Омской области позже сообщила, что вопрос транспортировки Навального из Омска пока не рассматривается.Перед вылетом из Томска блогер пил чай в "Венской кофейне". Ее директор заявил РИА Новости, что планирует сотрудничать с полицией для установления всех обстоятельств инцидента. Представитель МВД сообщил агентству, что транспортные полицейские организовали проверку информации об инциденте в аэропорту <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a>, они находятся на месте. В томском аэропорту РИА Новости подтвердили, что авиаузел готов по запросу правоохранительных органов предоставить записи с видеокамер.
https://ria.ru/20200820/navalnyy-1576049018.html
https://ria.ru/20200820/1576038506.html
https://ria.ru/20200820/1576043300.html
А вот этого пока нельзя допустить, пока полностью не взяли все анализы и не установили точный диагноз. А то в Европе у него много чего найдут, чтобы сделать из него жертву Путинского режима.
76
у блогера свой самолет, и возможность преодоления кордонов при пандемии. Бред и недопусимость.
51
7
томск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576032487_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_6b2897f17c643e3678beef89046ebdf0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, дмитрий песков, томск, происшествия

Врач Навального попросила Кремль помочь с лечением в Европе

17:49 20.08.2020 (обновлено: 19:14 20.08.2020)
5197
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкБольница в Омске, где находится Алексей Навальный
Больница в Омске, где находится Алексей Навальный
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Больница в Омске, где находится Алексей Навальный
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Лечащий врач блогера Алексея Навального Анастасия Васильева просит власти содействовать в предоставлении медицинской документации для перевода пациента в токсикологический центр в Европе.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что при необходимости лечения Навального за рубежом соответствующие обращения оперативно рассмотрят.
Съезд движения Солидарность
Вчера, 16:27
В Ганноверской клинике опровергли запрос на госпитализацию Навального
"Мы официально откликаемся на предложение и просим содействия в предоставлении медицинской документации для перевода Навального в ведущий токсикологический центр в Европе. Главный врач БСМП 1 отказывает жене, мне и Ивану Жданову в предоставлении выписки или эпикриза", - написала Васильева в своем аккаунте в Twitter.
Штаб Навального в Омске также в своем аккаунте в Twitter отметил, что самолёт для транспортировки Навального уже готов.
"А у Анастасии Васильевой (лечащего врача Навального) есть даже договорённость с европейской клиникой об обследовании и лечении Алексея. Только вот омские врачи не отпускают и никакие медицинские документы не отдают", - говорится в сообщении.
При этом в крупнейшем медцентре германского города Ганновер Medizinische Hochschule Hannover (MHH) опровергли сообщения об обращении представителей блогера Алексея Навального с просьбой о госпитализации, однако такое обращение не могло бы быть удовлетворено в связи с пандемией COVID-19, заявил РИА Новости официальный представитель медучреждения.
Алексей Навальный
Вчера, 14:39
Летевшая с Навальным женщина раскрыла подробности ЧП
Ранее самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление – только одна из возможных причин состояния Навального, ожидают, что точный диагноз будет поставлен в четверг, госпитализированный получает всю необходимую помощь. Его состояние удалось стабилизировать. Пресс-секретарь минздрава Омской области позже сообщила, что вопрос транспортировки Навального из Омска пока не рассматривается.
Перед вылетом из Томска блогер пил чай в "Венской кофейне". Ее директор заявил РИА Новости, что планирует сотрудничать с полицией для установления всех обстоятельств инцидента. Представитель МВД сообщил агентству, что транспортные полицейские организовали проверку информации об инциденте в аэропорту Томска, они находятся на месте. В томском аэропорту РИА Новости подтвердили, что авиаузел готов по запросу правоохранительных органов предоставить записи с видеокамер.
Заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи No1 в Омске Анатолий Калиниченко во время общения с журналистами
Вчера, 15:18
Врач заявил, что внешняя помощь для лечения Навального не нужна
8448027113
Обсудить 7
Госпитализация Алексея Навального в ОмскеАлексей НавальныйДмитрий ПесковТомскПроисшествия
Популярные комментарии
А вот этого пока нельзя допустить, пока полностью не взяли все анализы и не установили точный диагноз. А то в Европе у него много чего найдут, чтобы сделать из него жертву Путинского режима.
20 августа, 17:55
А Андрей Мартынов
7300003
у блогера свой самолет, и возможность преодоления кордонов при пандемии. Бред и недопусимость.
20 августа, 17:52
Андрей Викторович
4620003
Рекомендуем
Омская БСМП № 1, где в токсикореанимации находится Алексей Навальный
Названа одна из версий инцидента с Навальным
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на Саммите Восточного партнерства в Брюсселе
Глава МИД Белоруссии поблагодарил США за поддержку суверенитета
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Ефремов устроил скандал в суде
Кошелек с долларами
Мужчина укрылся от дождя в магазине и разбогател
Кадры Алексея Навального со стаканчиком в аэропорту Томска
Визит Навального в кофейню перед вылетом попал на видео
Алексей Навальный
У Навального не нашли признаков инсульта, инфаркта и коронавируса
Отдых в Крыму
В Совете Федерации назвали "примитивной" позицию Зеленского по Крыму
Алексей Навальный
Летевшая с Навальным женщина раскрыла подробности ЧП
Алексей Навальный в Симоновском суде Москвы
Меркель и Макрон отреагировали на госпитализацию Навального
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным
Опубликована декларация о доходах губернатора Подмосковья
Актер Михаил Ефремов заходит в здание Пресненского суда города Москвы перед началом заседания по делу о ДТП со смертельным исходом
Свидетель защиты Ефремова оказался слеп на один глаз
Омская БСМП № 1, где в токсикореанимации находится политик Алексей Навальный
Решение о транспортировке Навального примет консилиум, сообщил источник
Журналисты на территории омской БСМП № 1, где в токсикореанимации находится политик Алексей Навальный
В США следят за ситуацией с Навальным
Супруга Алексея Навального Юлия на территории омской БСМП No 1, где в токсикореанимации находится политик Алексей Навальный
Жена Навального посетила мужа в палате реанимации
Рабочие Минского автомобильного завода на акции протеста в Минске
В Минске задержали лидера стачкома МАЗа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:02Генпрокурор США подтвердил, что будет добиваться смертной казни Царнаева
04:01Кейт Бланшетт и Тильда Суинтон озвучат "Пиноккио" Гильермо дель Торо
04:00Названы правила выбора колбасы
03:42Названы регионы, остающиеся в "красной зоне" по COVID-19
03:28"Просто умирает": стало известно о состоянии экс-солиста "Ласкового мая"
03:25Адвокат нашел странности в показаниях свидетеля по делу о ДТП с Ефремовым
03:23США выступили против заседания Совбеза ООН по Ирану
03:19Эксперт рассказал о недостатках телефонов с двумя SIM-картами
03:07Источник назвал возможную дату пуска с космодрома Восточный
02:54WP: США платят по $100 медикам в Венесуэле из замороженных активов Мадуро
02:38В Германии планируют выслать самолет за Навальным
02:33Мексика получит не менее двух тысяч доз российской вакцины от COVID-19
02:20Эксперт рассказал, как мошенники подменяют номер телефона
02:00Назван легкий способ улучшить работу мозга
01:47Россия запросила экстренное заседание СБ ООН из-за планов США по Ирану
01:09Друг Легкоступовой резко высказался о муже певицы на ее похоронах
01:06Адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП
00:40В ЕС заявили, что у США нет права требовать вернуть санкции против Ирана
00:31В Сети осудили Netflix за "сексуализацию детей" в новом фильме "Милашки"
00:30Помпео заявил, что США никогда не позволят Ирану обладать ядерным оружием
Лента новостейМолния