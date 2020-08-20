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Юристы ФБК попросили СК завести дело о покушении на Навального
Юристы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) обратились в СК РФ с просьбой возбудить дело по статьям о посягательстве на жизнь общественного деятеля в целях... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T16:59
2020-08-20T16:59
госпитализация алексея навального в омске
алексей навальный
томск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Юристы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) обратились в СК РФ с просьбой возбудить дело по статьям о посягательстве на жизнь общественного деятеля в целях прекращения его политической деятельности либо из мести за такую деятельность и покушении на убийство в отношении блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>."Обратились в СК по факту отравления Навального. Требуем возбуждения уголовного дела по факту посягательства на жизнь общественного деятеля в целях прекращения его политической деятельности либо из мести за такую деятельность (ст. 277) и покушения на убийство (ст. 30, 105 УК РФ)", - написал руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади в своем аккаунте в <a href="https://twitter.com/vigimadi/status/1296423541362040833" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Ранее он писал в Twitter, что "юристы ФБК подают заявление по статье 277 УК РФ" и требуют от СК РФ расследования.Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, ранее в четверг экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление – только одна из возможных причин состояния Навального, ожидают, что точный диагноз будет поставлен в четверг, госпитализированный получает всю необходимую помощь. Его состояние удалось стабилизировать. Пресс-секретарь минздрава Омской области позже сообщила, что вопрос транспортировки Навального из Омска пока не рассматривается.Как сообщил журналистам заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко, состояние Навального удалось стабилизировать, это осторожный хороший прогностический признак.Перед вылетом из Томска блогер пил чай в "Венской кофейне". Ее директор заявил РИА Новости, что планирует сотрудничать с полицией для установления всех обстоятельств инцидента. Представитель МВД сообщил агентству, что транспортные полицейские организовали проверку информации об инциденте в аэропорту <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a>, они находятся на месте. В томском аэропорту РИА Новости подтвердили, что авиаузел готов по запросу правоохранительных органов предоставить записи с видеокамер.
https://ria.ru/20200820/1576038506.html
https://ria.ru/20200820/1576020051.html
А какое нам дело до жизни признанного иностранного агента?
17
...юристы... попросили ... твиттер... Они точно юристы? В нашем государстве он иностранный агент!!! Общественный деятель он в другом месте, туда и обращайтесь!
15
томск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, томск, происшествия

Юристы ФБК попросили СК завести дело о покушении на Навального

16:59 20.08.2020
2161
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Алексей Навальный. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Юристы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) обратились в СК РФ с просьбой возбудить дело по статьям о посягательстве на жизнь общественного деятеля в целях прекращения его политической деятельности либо из мести за такую деятельность и покушении на убийство в отношении блогера Алексея Навального.
"Обратились в СК по факту отравления Навального. Требуем возбуждения уголовного дела по факту посягательства на жизнь общественного деятеля в целях прекращения его политической деятельности либо из мести за такую деятельность (ст. 277) и покушения на убийство (ст. 30, 105 УК РФ)", - написал руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади в своем аккаунте в Twitter.
Ранее он писал в Twitter, что "юристы ФБК подают заявление по статье 277 УК РФ" и требуют от СК РФ расследования.
Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, ранее в четверг экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление – только одна из возможных причин состояния Навального, ожидают, что точный диагноз будет поставлен в четверг, госпитализированный получает всю необходимую помощь. Его состояние удалось стабилизировать. Пресс-секретарь минздрава Омской области позже сообщила, что вопрос транспортировки Навального из Омска пока не рассматривается.
Алексей Навальный
Вчера, 14:39
Летевшая с Навальным женщина раскрыла подробности ЧП
Как сообщил журналистам заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко, состояние Навального удалось стабилизировать, это осторожный хороший прогностический признак.
Перед вылетом из Томска блогер пил чай в "Венской кофейне". Ее директор заявил РИА Новости, что планирует сотрудничать с полицией для установления всех обстоятельств инцидента. Представитель МВД сообщил агентству, что транспортные полицейские организовали проверку информации об инциденте в аэропорту Томска, они находятся на месте. В томском аэропорту РИА Новости подтвердили, что авиаузел готов по запросу правоохранительных органов предоставить записи с видеокамер.
Появилось видео госпитализации Навального в Омске
Вчера, 10:06
Появилось видео госпитализации Навального в Омске
54612443
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Госпитализация Алексея Навального в ОмскеАлексей НавальныйТомскПроисшествия
Популярные комментарии
А какое нам дело до жизни признанного иностранного агента?
20 августа, 17:04
Mitrich Kolobok Kolobok
1310003
...юристы... попросили ... твиттер... Они точно юристы? В нашем государстве он иностранный агент!!! Общественный деятель он в другом месте, туда и обращайтесь!
20 августа, 17:06
Василий П.
1220001
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