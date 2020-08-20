https://ria.ru/20200820/navalnyy-1576054992.html

Юристы ФБК попросили СК завести дело о покушении на Навального

Юристы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) обратились в СК РФ с просьбой возбудить дело по статьям о посягательстве на жизнь общественного деятеля в целях... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T16:59

2020-08-20T16:59

2020-08-20T16:59

госпитализация алексея навального в омске

алексей навальный

томск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Юристы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) обратились в СК РФ с просьбой возбудить дело по статьям о посягательстве на жизнь общественного деятеля в целях прекращения его политической деятельности либо из мести за такую деятельность и покушении на убийство в отношении блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>."Обратились в СК по факту отравления Навального. Требуем возбуждения уголовного дела по факту посягательства на жизнь общественного деятеля в целях прекращения его политической деятельности либо из мести за такую деятельность (ст. 277) и покушения на убийство (ст. 30, 105 УК РФ)", - написал руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади в своем аккаунте в <a href="https://twitter.com/vigimadi/status/1296423541362040833" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Ранее он писал в Twitter, что "юристы ФБК подают заявление по статье 277 УК РФ" и требуют от СК РФ расследования.Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, ранее в четверг экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление, по ее данным, блогер находится в коме. В больнице заявили, что отравление – только одна из возможных причин состояния Навального, ожидают, что точный диагноз будет поставлен в четверг, госпитализированный получает всю необходимую помощь. Его состояние удалось стабилизировать. Пресс-секретарь минздрава Омской области позже сообщила, что вопрос транспортировки Навального из Омска пока не рассматривается.Как сообщил журналистам заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко, состояние Навального удалось стабилизировать, это осторожный хороший прогностический признак.Перед вылетом из Томска блогер пил чай в "Венской кофейне". Ее директор заявил РИА Новости, что планирует сотрудничать с полицией для установления всех обстоятельств инцидента. Представитель МВД сообщил агентству, что транспортные полицейские организовали проверку информации об инциденте в аэропорту <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a>, они находятся на месте. В томском аэропорту РИА Новости подтвердили, что авиаузел готов по запросу правоохранительных органов предоставить записи с видеокамер.

https://ria.ru/20200820/1576038506.html

https://ria.ru/20200820/1576020051.html

Mitrich Kolobok Kolobok А какое нам дело до жизни признанного иностранного агента? 17

Василий П. ...юристы... попросили ... твиттер... Они точно юристы? В нашем государстве он иностранный агент!!! Общественный деятель он в другом месте, туда и обращайтесь! 15

томск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, томск, происшествия