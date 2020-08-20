https://ria.ru/20200820/lotereya-1576057995.html

Мужчина укрылся от дождя в магазине и разбогател

В США мужчина купил выигрышный лотерейный билет, когда пережидал дождь в одном из магазинов. Об этом сообщает портал UPI. РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T17:48

2020-08-20T17:48

2020-08-20T20:46

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости</strong>. В <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> мужчина купил выигрышный лотерейный билет, когда пережидал дождь в одном из магазинов. Об этом сообщает портал <a href="https://www.upi.com/Odd_News/2020/08/18/Sudden-rain-leads-man-to-158377-lottery-jackpot/9351597783885/" target="_blank" rel="nofollow noopener">UPI</a>.Случай произошел в штате Вирджиния. Ливень настиг местного жителя Гарленда Харрисона во время прогулки. Мужчина начал в спешке искать место, чтобы укрыться от дождя, и решил зайти в магазин. Там он купил лотерейный билет.Как рассказал Харрисон, придя домой, он осознал, что сорвал джекпот. Выигрыш американца составил почти 158,4 тысячи долларов (около 11,7 миллиона рублей. — Прим. ред.)."Выигрывать приятно", — прокомментировал свою удачу американец.Харрисон заявил, что пока не решил, на что потратит деньги.

https://ria.ru/20191219/1562616548.html

Смеющийся Ярко В России мужчина купил выигрышный лотерейный билет, получил 3000 рублей (около 1 миллиона вьетнамских донгов) и стал миллионером :-) 37

Смеющийся Ярко В США мужчина выиграл 158 тысяч ДОЛЛАРОВ и стал миллионером? Вы хоть думаете, что пишите? 34

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, в мире