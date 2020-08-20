https://ria.ru/20200820/lotereya-1576057995.html
Мужчина укрылся от дождя в магазине и разбогател
В США мужчина купил выигрышный лотерейный билет, когда пережидал дождь в одном из магазинов. Об этом сообщает портал UPI. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T17:48
2020-08-20T17:48
2020-08-20T20:46
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/139096/56/1390965608_0:105:2000:1230_1400x0_80_0_0_114b9d0559ebb4f9b4025df892a9d7e6.jpg
<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости</strong>. В <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> мужчина купил выигрышный лотерейный билет, когда пережидал дождь в одном из магазинов. Об этом сообщает портал <a href="https://www.upi.com/Odd_News/2020/08/18/Sudden-rain-leads-man-to-158377-lottery-jackpot/9351597783885/" target="_blank" rel="nofollow noopener">UPI</a>.Случай произошел в штате Вирджиния. Ливень настиг местного жителя Гарленда Харрисона во время прогулки. Мужчина начал в спешке искать место, чтобы укрыться от дождя, и решил зайти в магазин. Там он купил лотерейный билет.Как рассказал Харрисон, придя домой, он осознал, что сорвал джекпот. Выигрыш американца составил почти 158,4 тысячи долларов (около 11,7 миллиона рублей. — Прим. ред.)."Выигрывать приятно", — прокомментировал свою удачу американец.Харрисон заявил, что пока не решил, на что потратит деньги.
https://ria.ru/20191219/1562616548.html
Смеющийся Ярко
В России мужчина купил выигрышный лотерейный билет, получил 3000 рублей (около 1 миллиона вьетнамских донгов) и стал миллионером :-)
37
Смеющийся Ярко
В США мужчина выиграл 158 тысяч ДОЛЛАРОВ и стал миллионером? Вы хоть думаете, что пишите?
34
6
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/139096/56/1390965608_112:0:1889:1333_1400x0_80_0_0_23dac4f6f07d6721b0241fb977978f6c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости
. В США
мужчина купил выигрышный лотерейный билет, когда пережидал дождь в одном из магазинов. Об этом сообщает портал UPI
.
Случай произошел в штате Вирджиния. Ливень настиг местного жителя Гарленда Харрисона во время прогулки. Мужчина начал в спешке искать место, чтобы укрыться от дождя, и решил зайти в магазин. Там он купил лотерейный билет.
Как рассказал Харрисон, придя домой, он осознал, что сорвал джекпот. Выигрыш американца составил почти 158,4 тысячи долларов (около 11,7 миллиона рублей. — Прим. ред.).
"Выигрывать приятно", — прокомментировал свою удачу американец.
Харрисон заявил, что пока не решил, на что потратит деньги.