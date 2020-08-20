https://ria.ru/20200820/liksutov-1576063561.html

Самым богатым среди заместителей мэра Москвы стал Ликсутов

Самым богатым в правительстве Москвы в 2019 году стал заместитель мэра по транспорту Максим Ликсутов, заработав 39,5 миллиона рублей, его доходы за год выросли... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T19:18

2020-08-20T19:18

2020-08-20T20:21

александр горбенко

сергей собянин

максим ликсутов

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Самым богатым в правительстве <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в 2019 году стал заместитель мэра по транспорту <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Liksutov/" target="_blank" data-auto="true">Максим Ликсутов</a>, заработав 39,5 миллиона рублей, его доходы за год выросли почти в 2 раза, меньше всех в прошлом году заработал мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>, следует из сведений о доходах за прошлый год, опубликованных на официальном портале мэра столицы.Ликсутов в 2019 году задекларировал доход на сумму 39 536 664 рублей. По итогам 2018 года он заработал 19,9 миллиона рублей.Также в его собственности, как и в 2018 году имеются три земельных участка, жилой дом, два нежилых помещения и мотоциклы Harley-Davidson V-Rod Muscle и Ducati XDiavel S.Помимо этого, в 2019 году у заммэра появился легковой автомобиль Mercedes-Benz G63 AMG.Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин заработал 8,2 миллиона рублей в 2019 году.В свою очередь, заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ <a href="http://ria.ru/person_Petr_Birjukov/" target="_blank" data-auto="true">Петр Бирюков</a> в 2019 году задекларировал доход в 13,8 миллиона рублей. Он владеет земельным участком площадью 1,5 тысячи квадратных метров, дачным домом, половиной доли в квартире, площадь которой составляет 174 квадратных метра, а также машиноместом и дачными постройками. За год он увеличил свой доход на 5,7 миллиона рублей.Заместитель мэра, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Sergunina/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Сергунина</a> заработала в 2019 году 14,6 миллиона рублей, также как и в 2018 году она владеет земельным участком 2,1 тысячи квадратных метров и половина квартиры площадью 74 квадратных метра. За год ее доход увеличился на 7,4 миллиона рублей.Заммэра по вопросам региональной безопасности и информационной политики <a href="http://ria.ru/person_AleksandrGorbenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Горбенко</a> задекларировал в 2019 году доход в 22,9 миллиона рублей, увеличив его за год на 15,6 миллиона. Также в его собственности земельный участок более чем на 17 тысяч квадратных метров, жилой дом 377 квадратных метров, треть квартиры 268 квадратных метров, два машиноместа и легковой автомобиль <a href="http://ria.ru/organization_Gruppa_GAZ/" target="_blank" data-auto="true">ГАЗ</a>-21.Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Efimov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Ефимов</a> заработал в 2019 году 12,6 миллиона рублей, увеличив свой доход на 4,9 миллиона. У него в собственности так и осталась квартира на 41,9 квадратных метра и мотоциклы <a href="http://ria.ru/organization_BMW_AG/" target="_blank" data-auto="true">BMW</a> K 1600 GTL и KTM 500.Заммэра по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a> задекларировала доход в 13,8 миллиона рублей, увеличив доход на 5,6 миллиона. В собственности заммэра ничего не указано.

https://ria.ru/20200814/1575804035.html

https://ria.ru/20200814/1575802530.html

https://ria.ru/20200814/1575799655.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр горбенко, сергей собянин, максим ликсутов , москва, общество