Самым богатым среди заместителей мэра Москвы стал Ликсутов
19:18 20.08.2020 (обновлено: 20:21 20.08.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Самым богатым в правительстве Москвы в 2019 году стал заместитель мэра по транспорту Максим Ликсутов, заработав 39,5 миллиона рублей, его доходы за год выросли почти в 2 раза, меньше всех в прошлом году заработал мэр Москвы Сергей Собянин, следует из сведений о доходах за прошлый год, опубликованных на официальном портале мэра столицы.
Ликсутов в 2019 году задекларировал доход на сумму 39 536 664 рублей. По итогам 2018 года он заработал 19,9 миллиона рублей.
Также в его собственности, как и в 2018 году имеются три земельных участка, жилой дом, два нежилых помещения и мотоциклы Harley-Davidson V-Rod Muscle и Ducati XDiavel S.
Помимо этого, в 2019 году у заммэра появился легковой автомобиль Mercedes-Benz G63 AMG.
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Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин заработал 8,2 миллиона рублей в 2019 году.
В свою очередь, заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков в 2019 году задекларировал доход в 13,8 миллиона рублей. Он владеет земельным участком площадью 1,5 тысячи квадратных метров, дачным домом, половиной доли в квартире, площадь которой составляет 174 квадратных метра, а также машиноместом и дачными постройками. За год он увеличил свой доход на 5,7 миллиона рублей.
Заместитель мэра, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина заработала в 2019 году 14,6 миллиона рублей, также как и в 2018 году она владеет земельным участком 2,1 тысячи квадратных метров и половина квартиры площадью 74 квадратных метра. За год ее доход увеличился на 7,4 миллиона рублей.
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Заммэра по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко задекларировал в 2019 году доход в 22,9 миллиона рублей, увеличив его за год на 15,6 миллиона. Также в его собственности земельный участок более чем на 17 тысяч квадратных метров, жилой дом 377 квадратных метров, треть квартиры 268 квадратных метров, два машиноместа и легковой автомобиль ГАЗ-21.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заработал в 2019 году 12,6 миллиона рублей, увеличив свой доход на 4,9 миллиона. У него в собственности так и осталась квартира на 41,9 квадратных метра и мотоциклы BMW K 1600 GTL и KTM 500.
Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова задекларировала доход в 13,8 миллиона рублей, увеличив доход на 5,6 миллиона. В собственности заммэра ничего не указано.
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