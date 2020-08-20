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Певицу Валентину Легкоступову кремировали
Певицу Валентину Легкоступову, прощание с которой состоялось в похоронном доме Троекуровского кладбища, кремировали, сообщила подруга артистки певица Наталья... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T16:35
2020-08-20T16:35
умерла валентина легкоступова
валентина легкоступова
общество
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Певицу <a href="http://ria.ru/person_valentina-legkostupova/" target="_blank">Валентину Легкоступову</a>, прощание с которой состоялось в похоронном доме Троекуровского кладбища, кремировали, сообщила подруга артистки певица <a href="http://ria.ru/person_natalya-shturm/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Штурм</a>.Легкоступова скончалась 14 августа на 55-м году жизни. Ранее певица попала в больницу с травмами. Ее дочь сообщала, что артистка находилась в коме."Валентину кремировали", - сообщила Штурм РИА Новости.Валентина Легкоступова – эстрадная российская певица, родилась в <a href="http://ria.ru/location_KHabarovsk/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровске</a> в 1965 году. Окончила Симферопольское музыкальное училище имени Чайковского по классу скрипки, училась в Московском музыкально-педагогическом институте (ныне Российская академия музыки) имени Гнесиных на отделении эстрадного вокала у профессора Иосифа Кобзона.Впервые Легкоступова выступила на эстраде в 1985 году в <a href="http://ria.ru/location_Kherson/" target="_blank" data-auto="true">Херсоне</a> в сольном концерте с группой под управлением Сени Сон, в 1987 году исполнила песню "Ягода-малина", которая принесла ей большую популярность. С 1993 по 1995 год Легкоступова работала в Театре эстрадной песни под руководством Льва Лещенко. В августе 2016 года организовала Продюсерский центр Валентины Легкоступовой VL Music.
https://ria.ru/20200820/1576042411.html
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умерла валентина легкоступова, валентина легкоступова, общество

Певицу Валентину Легкоступову кремировали

16:35 20.08.2020
28129
© Фото : Пятый каналПохороны Валентины Легкоступовой
Похороны Валентины Легкоступовой
© Фото : Пятый канал
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Певицу Валентину Легкоступову, прощание с которой состоялось в похоронном доме Троекуровского кладбища, кремировали, сообщила подруга артистки певица Наталья Штурм.
Легкоступова скончалась 14 августа на 55-м году жизни. Ранее певица попала в больницу с травмами. Ее дочь сообщала, что артистка находилась в коме.
"Валентину кремировали", - сообщила Штурм РИА Новости.
Валентина Легкоступова – эстрадная российская певица, родилась в Хабаровске в 1965 году. Окончила Симферопольское музыкальное училище имени Чайковского по классу скрипки, училась в Московском музыкально-педагогическом институте (ныне Российская академия музыки) имени Гнесиных на отделении эстрадного вокала у профессора Иосифа Кобзона.
Впервые Легкоступова выступила на эстраде в 1985 году в Херсоне в сольном концерте с группой под управлением Сени Сон, в 1987 году исполнила песню "Ягода-малина", которая принесла ей большую популярность. С 1993 по 1995 год Легкоступова работала в Театре эстрадной песни под руководством Льва Лещенко. В августе 2016 года организовала Продюсерский центр Валентины Легкоступовой VL Music.
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