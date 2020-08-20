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https://ria.ru/20200820/krym-1576067915.html
"Откровенный плагиат". Аксенов отреагировал на слова Зеленского о Крыме
Новый план президента Украины Владимира Зеленского по "возвращению" Крыма напоминает бессмысленное прожектерство и является плагиатом, заявил глава республики... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T21:25
2020-08-20T22:46
сергей аксенов (политик)
петр порошенко
владимир зеленский
херсонская область
одесса
симферополь
севастополь
оон
политика
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости.</strong> Новый план президента Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Зеленского</a> по "возвращению" Крыма напоминает бессмысленное прожектерство и является плагиатом, заявил глава республики <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Aksjonov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Аксенов</a>.Зеленский во время рабочего визита в приграничную с крымским регионом Херсонскую область <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank">Украины </a>заявил, что Крым обязательно вернется в состав Украины. При этом, по его словам, когда рядом будет "цветущая, сияющая, успешная Херсонщина, - это возвращение произойдет значительно быстрее". Зеленский также назвал Крым украинским."Само словосочетание "возвращение Крыма", которое украинские политики повторяют чуть ли не ежедневно, начиная с марта 2014 года, уже пора вносить в политический словарь как термин, обозначающий пустое и бессмысленное прожектерство, ритуальные пропагандистские заклинания, подменяющие реальную политику. Или как синоним известного народного выражения "мартышкин труд", - написал Аксенов на своей странице в "ВКонтакте".По его словам, ничего на Украине процветать не будет до тех пор, пока там не откажутся от бандеровской идеологии и русофобии, не осудят государственный переворот 2014 года, не посадят в тюрьму его организаторов и исполнителей и не накажут виновных в убийствах людей в <a href="http://ria.ru/location_Odessa/" target="_blank" data-auto="true">Одессе</a> и <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>."Риторика и поведение Зеленского в отношении Крыма до мелочей повторяют риторику и поведение (экс-президента Украины Петра) <a href="http://ria.ru/person_Petr_Poroshenko/" target="_blank" data-auto="true">Порошенко</a>. Вроде бы талантливый артист, а занимается откровенным плагиатом", - добавил Аксенов.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank" data-auto="true">Республики Крым</a> и <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20200820/krym-1576061740.html
https://ria.ru/20200728/1575005050.html
https://ria.ru/20200810/1575586648.html
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херсонская область
одесса
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сергей аксенов (политик), петр порошенко, владимир зеленский, херсонская область , одесса, симферополь, севастополь, оон, политика

"Откровенный плагиат". Аксенов отреагировал на слова Зеленского о Крыме

21:25 20.08.2020 (обновлено: 22:46 20.08.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Новый план президента Украины Владимира Зеленского по "возвращению" Крыма напоминает бессмысленное прожектерство и является плагиатом, заявил глава республики Сергей Аксенов.
Зеленский во время рабочего визита в приграничную с крымским регионом Херсонскую область Украины заявил, что Крым обязательно вернется в состав Украины. При этом, по его словам, когда рядом будет "цветущая, сияющая, успешная Херсонщина, - это возвращение произойдет значительно быстрее". Зеленский также назвал Крым украинским.
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"Само словосочетание "возвращение Крыма", которое украинские политики повторяют чуть ли не ежедневно, начиная с марта 2014 года, уже пора вносить в политический словарь как термин, обозначающий пустое и бессмысленное прожектерство, ритуальные пропагандистские заклинания, подменяющие реальную политику. Или как синоним известного народного выражения "мартышкин труд", - написал Аксенов на своей странице в "ВКонтакте".
По его словам, ничего на Украине процветать не будет до тех пор, пока там не откажутся от бандеровской идеологии и русофобии, не осудят государственный переворот 2014 года, не посадят в тюрьму его организаторов и исполнителей и не накажут виновных в убийствах людей в Одессе и Донбассе.
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"Риторика и поведение Зеленского в отношении Крыма до мелочей повторяют риторику и поведение (экс-президента Украины Петра) Порошенко. Вроде бы талантливый артист, а занимается откровенным плагиатом", - добавил Аксенов.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Участники крымско-татарский праздника Хыдырлеза в Бахчисарае. 5 мая 2018
10 августа, 13:20
Крымские татары резко отреагировали на предложение Зеленского
6730004
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Сергей Аксенов (политик)Петр ПорошенкоВладимир ЗеленскийХерсонская областьОдессаСимферопольСевастопольООНПолитика
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