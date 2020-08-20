https://ria.ru/20200820/krym-1576067915.html

"Откровенный плагиат". Аксенов отреагировал на слова Зеленского о Крыме

Новый план президента Украины Владимира Зеленского по "возвращению" Крыма напоминает бессмысленное прожектерство и является плагиатом, заявил глава республики... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T21:25

2020-08-20T21:25

2020-08-20T22:46

сергей аксенов (политик)

петр порошенко

владимир зеленский

херсонская область

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политика

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости.</strong> Новый план президента Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Зеленского</a> по "возвращению" Крыма напоминает бессмысленное прожектерство и является плагиатом, заявил глава республики <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Aksjonov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Аксенов</a>.Зеленский во время рабочего визита в приграничную с крымским регионом Херсонскую область <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank">Украины </a>заявил, что Крым обязательно вернется в состав Украины. При этом, по его словам, когда рядом будет "цветущая, сияющая, успешная Херсонщина, - это возвращение произойдет значительно быстрее". Зеленский также назвал Крым украинским."Само словосочетание "возвращение Крыма", которое украинские политики повторяют чуть ли не ежедневно, начиная с марта 2014 года, уже пора вносить в политический словарь как термин, обозначающий пустое и бессмысленное прожектерство, ритуальные пропагандистские заклинания, подменяющие реальную политику. Или как синоним известного народного выражения "мартышкин труд", - написал Аксенов на своей странице в "ВКонтакте".По его словам, ничего на Украине процветать не будет до тех пор, пока там не откажутся от бандеровской идеологии и русофобии, не осудят государственный переворот 2014 года, не посадят в тюрьму его организаторов и исполнителей и не накажут виновных в убийствах людей в <a href="http://ria.ru/location_Odessa/" target="_blank" data-auto="true">Одессе</a> и <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>."Риторика и поведение Зеленского в отношении Крыма до мелочей повторяют риторику и поведение (экс-президента Украины Петра) <a href="http://ria.ru/person_Petr_Poroshenko/" target="_blank" data-auto="true">Порошенко</a>. Вроде бы талантливый артист, а занимается откровенным плагиатом", - добавил Аксенов.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank" data-auto="true">Республики Крым</a> и <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20200820/krym-1576061740.html

https://ria.ru/20200728/1575005050.html

https://ria.ru/20200810/1575586648.html

2

херсонская область

одесса

симферополь

севастополь

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов (политик), петр порошенко, владимир зеленский, херсонская область , одесса, симферополь, севастополь, оон, политика