https://ria.ru/20200820/kompensatsiya-1576055953.html

Эксперты рассказали, как туристы поступают в случае отмены поездки

Российские туроператоры рассказали, что большинство их клиентов предпочитают не возврат средств, а перенос отдыха, и многие уже съездили в отложенное... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T17:57

2020-08-20T17:57

2020-08-20T17:57

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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Российские туроператоры рассказали, что большинство их клиентов предпочитают не возврат средств, а перенос отдыха, и многие уже съездили в отложенное путешествие, <a href="https://ratanews.ru/news/news_20082020_4.stm" target="_blank">сообщает</a> RATA-News. Объем неисполненных из-за пандемии обязательств перед клиентами у туроператоров колеблется, в зависимости от масштаба бизнеса, от 40 миллионов до десятков миллиардов рублей.Количество обращений за возвратом в компаниях тоже разное – от 20 и до 75 процентов. У многих это соотношение примерно 50 на 50. Некоторые фирмы озвучили суммы, которые они уже вернули — от 15 до 430 миллионов рублей.Один из ведущих массовых операторов 50 процентов своих обязательств уже исполнил в форме возврата денежных средст или перезачета их на новые брони. При этом деньги в чистом виде пришлось отдавать в пяти-десяти процентах случаев. По словам другого туроператора, из общей суммы предоплат в 140 миллионов долларов компания вернула клиентам три миллиона, остальные туры были перенесены.В целом, как пояснил генеральный директор одной из туркомпаний Илья Иткин, клиенты сейчас не особо требуют деньги, многие пока ждут открытия границ и не принимают решений. По его словам, круизы чаще всего переносят, а по экскурсиям, горным лыжам, отдыху на море — выжидают.Управляющий партнер другой фирмы Наталья Головленкова отметила, что многие надеются на открытие границ, так как хотят поехать в Эмираты, Европу или на Мальдивы. Она также заметила, что требований о возвратах гораздо меньше, чем тех, кто ждет или согласен на перенос.Однако, по словам директора туроператора Дмитрия Арутюнова, ожидание путешественников тоже имеет свой предел. "Мы уже вернули деньги примерно четверти своих клиентов. Надеюсь, остальным вернем турами, — пояснил он. — Но проблема в том, что чем дольше границы закрыты, тем больше люди хотят получить обратно именно деньги".

https://ria.ru/20200809/1575367277.html

https://ria.ru/20200814/1575702021.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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