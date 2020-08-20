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Туризм
https://ria.ru/20200820/komandirovki-1576029059.html
Летом россияне стали чаще ездить в командировки
Объем деловых поездок к концу июля восстановился на 70 процентов, сообщает OneTwoTrip for Business. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T16:51
2020-08-20T16:51
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новости - туризм
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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Объем деловых поездок к концу июля восстановился на 70 процентов, сообщает OneTwoTrip for Business.Аналитики онлайн-сервиса рассказали, куда клиенты отправлялись в июне и июле 2020 года и как изменились данные по сравнению с летом 2019-го. Выяснилось, что деловые поездки постепенно восстанавливаются, и к настоящему времени объем командировок составил уже 70 процентов от аналогичного показателя за июнь-июль 2019 года, что видно по продажам авиа- и железнодорожных билетов.В апреле-мае 2020 года он составлял всего 30 прцентов от аналогичного периода 2019 года. По прогнозам экспертов, полного восстановления прежнего объема деловых поездок можно ожидать в течение шести-девяти месяцев.Цены на авиабилеты по большинству популярных бизнес-направлений этим летом уменьшились по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость перелета в одну сторону составила 9 500 рублей, что на 10 процентов меньше, чем в 2019-м.В июне и июле 2020 года клиенты сервиса чаще всего отправлялись в командировки в Москву (28 процентов всех купленных авиабилетов) и Санкт-Петербург (восемь процентов). Третье место занял Новосибирск.Следом по популярности идут Краснодар, Екатеринбург, Симферополь, Ростов-на-Дону, Иркутск, Уфу и Казань.Командировки за рубеж россияне пока организуют с осторожностью, однако доля заграничных поездок постепенно увеличивается. С середины июля были забронированы билеты с вылетом в Турцию, Индию и Хорватию.Объем деловых путешествий на поездах тоже постепенно восстанавливается. Средняя цена железнодорожного билета в июне-июле 2020 года составила 3 000 рублей, что на 15 процентов ниже, чем за аналогичный период 2019-го.В этом году, по данным сервиса, чаще всего ездили на поезде в Москву, Санкт-Петербург, Иркутск, Пермь, Нерюнгри, Читу, Нижний Новгород, Самару, Новосибирск и Владимир.В июне и июле этого года средняя стоимость ночи в отеле составила 4 000 рублей — это на пять процентов ниже, чем за аналогичный период прошлого года.Чаще всего бизнес-путешественники бронировали отели на одну ночь (59 процентов). На двое-трое суток останавливались в гостинице 22 процента, на четыре-семь дней — 11. Более недели жили в отеле семь процентов клиентов сервиса, что в три раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
https://ria.ru/20200817/1575682606.html
https://ria.ru/20200818/1575811326.html
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туризм, поезда, самолеты, новости - туризм

Летом россияне стали чаще ездить в командировки

16:51 20.08.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПассажир стоит возле остановки общественного транспорта на Комсомольской площади в Москве
Пассажир стоит возле остановки общественного транспорта на Комсомольской площади в Москве
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Объем деловых поездок к концу июля восстановился на 70 процентов, сообщает OneTwoTrip for Business.
Аналитики онлайн-сервиса рассказали, куда клиенты отправлялись в июне и июле 2020 года и как изменились данные по сравнению с летом 2019-го. Выяснилось, что деловые поездки постепенно восстанавливаются, и к настоящему времени объем командировок составил уже 70 процентов от аналогичного показателя за июнь-июль 2019 года, что видно по продажам авиа- и железнодорожных билетов.
В апреле-мае 2020 года он составлял всего 30 прцентов от аналогичного периода 2019 года. По прогнозам экспертов, полного восстановления прежнего объема деловых поездок можно ожидать в течение шести-девяти месяцев.
Цены на авиабилеты по большинству популярных бизнес-направлений этим летом уменьшились по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость перелета в одну сторону составила 9 500 рублей, что на 10 процентов меньше, чем в 2019-м.
В июне и июле 2020 года клиенты сервиса чаще всего отправлялись в командировки в Москву (28 процентов всех купленных авиабилетов) и Санкт-Петербург (восемь процентов). Третье место занял Новосибирск.
Следом по популярности идут Краснодар, Екатеринбург, Симферополь, Ростов-на-Дону, Иркутск, Уфу и Казань.
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Объем деловых путешествий на поездах тоже постепенно восстанавливается. Средняя цена железнодорожного билета в июне-июле 2020 года составила 3 000 рублей, что на 15 процентов ниже, чем за аналогичный период 2019-го.
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В этом году, по данным сервиса, чаще всего ездили на поезде в Москву, Санкт-Петербург, Иркутск, Пермь, Нерюнгри, Читу, Нижний Новгород, Самару, Новосибирск и Владимир.
В июне и июле этого года средняя стоимость ночи в отеле составила 4 000 рублей — это на пять процентов ниже, чем за аналогичный период прошлого года.
Чаще всего бизнес-путешественники бронировали отели на одну ночь (59 процентов). На двое-трое суток останавливались в гостинице 22 процента, на четыре-семь дней — 11. Более недели жили в отеле семь процентов клиентов сервиса, что в три раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
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