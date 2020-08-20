https://ria.ru/20200820/komandirovki-1576029059.html

Летом россияне стали чаще ездить в командировки

Объем деловых поездок к концу июля восстановился на 70 процентов, сообщает OneTwoTrip for Business. РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T16:51

2020-08-20T16:51

2020-08-20T16:51

туризм

туризм

поезда

самолеты

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571600086_0:203:2917:1844_1400x0_80_0_0_71aa6407f913d855d439dd7aafa91c92.jpg

<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Объем деловых поездок к концу июля восстановился на 70 процентов, сообщает OneTwoTrip for Business.Аналитики онлайн-сервиса рассказали, куда клиенты отправлялись в июне и июле 2020 года и как изменились данные по сравнению с летом 2019-го. Выяснилось, что деловые поездки постепенно восстанавливаются, и к настоящему времени объем командировок составил уже 70 процентов от аналогичного показателя за июнь-июль 2019 года, что видно по продажам авиа- и железнодорожных билетов.В апреле-мае 2020 года он составлял всего 30 прцентов от аналогичного периода 2019 года. По прогнозам экспертов, полного восстановления прежнего объема деловых поездок можно ожидать в течение шести-девяти месяцев.Цены на авиабилеты по большинству популярных бизнес-направлений этим летом уменьшились по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость перелета в одну сторону составила 9 500 рублей, что на 10 процентов меньше, чем в 2019-м.В июне и июле 2020 года клиенты сервиса чаще всего отправлялись в командировки в Москву (28 процентов всех купленных авиабилетов) и Санкт-Петербург (восемь процентов). Третье место занял Новосибирск.Следом по популярности идут Краснодар, Екатеринбург, Симферополь, Ростов-на-Дону, Иркутск, Уфу и Казань.Командировки за рубеж россияне пока организуют с осторожностью, однако доля заграничных поездок постепенно увеличивается. С середины июля были забронированы билеты с вылетом в Турцию, Индию и Хорватию.Объем деловых путешествий на поездах тоже постепенно восстанавливается. Средняя цена железнодорожного билета в июне-июле 2020 года составила 3 000 рублей, что на 15 процентов ниже, чем за аналогичный период 2019-го.В этом году, по данным сервиса, чаще всего ездили на поезде в Москву, Санкт-Петербург, Иркутск, Пермь, Нерюнгри, Читу, Нижний Новгород, Самару, Новосибирск и Владимир.В июне и июле этого года средняя стоимость ночи в отеле составила 4 000 рублей — это на пять процентов ниже, чем за аналогичный период прошлого года.Чаще всего бизнес-путешественники бронировали отели на одну ночь (59 процентов). На двое-трое суток останавливались в гостинице 22 процента, на четыре-семь дней — 11. Более недели жили в отеле семь процентов клиентов сервиса, что в три раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

https://ria.ru/20200817/1575682606.html

https://ria.ru/20200818/1575811326.html

https://ria.ru/20200820/1575971349.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, поезда, самолеты, новости - туризм