https://ria.ru/20200820/istrebitel-1576057573.html
Российский истребитель перехватил самолеты НАТО над Черным морем
Российским военным пришлось поднять в воздух истребитель Су-30СМ из-за приближающихся к госгранице неопознанных воздушных целей, сообщили в Национальном центре... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T17:39
2020-08-20T17:39
2020-08-20T18:20
су-30см
черное море
нато
франция
германия
безопасность
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Российским военным пришлось поднять в воздух истребитель <a href="http://ria.ru/product_Su-30SM/" target="_blank">Су-30СМ</a> из-за приближающихся к госгранице неопознанных воздушных целей, сообщили в Национальном центре управления обороной.Самолеты обнаружили над нейтральными водами <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черного моря</a>.Приблизившись, российский экипаж опознал их как самолеты-разведчики Atlantiс-II <a href="http://ria.ru/organization_VMS_Francii/" target="_blank" data-auto="true">ВМС Франции</a> и Sentinel-R1 ВВС <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>.После того как они изменили курс, российский истребитель вернулся на базу. Граница нарушена не была, заключили в Центре управления обороной.В последнее время участились случаи сопровождения самолетов-разведчиков стран <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> у границ России. С начала августа сообщалось о примерно десяти подобных инцидентах, в частности над Черным и Баренцевым морями.
https://radiosputnik.ria.ru/20200722/1574731418.html
Арсен Енгибаров
Один боевой воробей против нескольких боевых орлов_ Поднялся в свое воздушное пространство чтоб посмотреть, как настоящие военные летают) А то сразу "перехват"))
76
Ben Ali
Почему нельзя как раньше за пустить к себе на территорию и сбить. Желающих как паулюс летать сразу станет меньше
40
17
черное море
франция
германия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Перехват самолетов-разведчиков НАТО над Черным морем. Кадры Минобороны
Российским военным пришлось поднять в воздух истребитель Су-30СМ из-за приближающихся к госгранице воздушных целей, сообщили в Национальном центре управления обороной. Неопознанные самолеты обнаружили над нейтральными водами Черного моря.
2020-08-20T17:39
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
су-30см, черное море, нато, франция, германия, безопасность, в мире