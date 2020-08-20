https://ria.ru/20200820/istrebitel-1576057573.html

Российский истребитель перехватил самолеты НАТО над Черным морем

Российским военным пришлось поднять в воздух истребитель Су-30СМ из-за приближающихся к госгранице неопознанных воздушных целей, сообщили в Национальном центре... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T17:39

2020-08-20T17:39

2020-08-20T18:20

су-30см

черное море

нато

франция

германия

безопасность

в мире

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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Российским военным пришлось поднять в воздух истребитель <a href="http://ria.ru/product_Su-30SM/" target="_blank">Су-30СМ</a> из-за приближающихся к госгранице неопознанных воздушных целей, сообщили в Национальном центре управления обороной.Самолеты обнаружили над нейтральными водами <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черного моря</a>.Приблизившись, российский экипаж опознал их как самолеты-разведчики Atlantiс-II <a href="http://ria.ru/organization_VMS_Francii/" target="_blank" data-auto="true">ВМС Франции</a> и Sentinel-R1 ВВС <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>.После того как они изменили курс, российский истребитель вернулся на базу. Граница нарушена не была, заключили в Центре управления обороной.В последнее время участились случаи сопровождения самолетов-разведчиков стран <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> у границ России. С начала августа сообщалось о примерно десяти подобных инцидентах, в частности над Черным и Баренцевым морями.

https://radiosputnik.ria.ru/20200722/1574731418.html

Арсен Енгибаров Один боевой воробей против нескольких боевых орлов_ Поднялся в свое воздушное пространство чтоб посмотреть, как настоящие военные летают) А то сразу "перехват")) 76

Ben Ali Почему нельзя как раньше за пустить к себе на территорию и сбить. Желающих как паулюс летать сразу станет меньше 40

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черное море

франция

германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Перехват самолетов-разведчиков НАТО над Черным морем. Кадры Минобороны Российским военным пришлось поднять в воздух истребитель Су-30СМ из-за приближающихся к госгранице воздушных целей, сообщили в Национальном центре управления обороной. Неопознанные самолеты обнаружили над нейтральными водами Черного моря. 2020-08-20T17:39 true PT0M28S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

су-30см, черное море, нато, франция, германия, безопасность, в мире