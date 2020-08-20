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Российский истребитель перехватил самолеты НАТО над Черным морем
Российским военным пришлось поднять в воздух истребитель Су-30СМ из-за приближающихся к госгранице неопознанных воздушных целей, сообщили в Национальном центре... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T17:39
2020-08-20T18:20
су-30см
черное море
нато
франция
германия
безопасность
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Российским военным пришлось поднять в воздух истребитель <a href="http://ria.ru/product_Su-30SM/" target="_blank">Су-30СМ</a> из-за приближающихся к госгранице неопознанных воздушных целей, сообщили в Национальном центре управления обороной.Самолеты обнаружили над нейтральными водами <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черного моря</a>.Приблизившись, российский экипаж опознал их как самолеты-разведчики Atlantiс-II <a href="http://ria.ru/organization_VMS_Francii/" target="_blank" data-auto="true">ВМС Франции</a> и Sentinel-R1 ВВС <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>.После того как они изменили курс, российский истребитель вернулся на базу. Граница нарушена не была, заключили в Центре управления обороной.В последнее время участились случаи сопровождения самолетов-разведчиков стран <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> у границ России. С начала августа сообщалось о примерно десяти подобных инцидентах, в частности над Черным и Баренцевым морями.
https://radiosputnik.ria.ru/20200722/1574731418.html
Один боевой воробей против нескольких боевых орлов_ Поднялся в свое воздушное пространство чтоб посмотреть, как настоящие военные летают) А то сразу "перехват"))
76
Почему нельзя как раньше за пустить к себе на территорию и сбить. Желающих как паулюс летать сразу станет меньше
40
17
черное море
франция
германия
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Перехват самолетов-разведчиков НАТО над Черным морем. Кадры Минобороны
Российским военным пришлось поднять в воздух истребитель Су-30СМ из-за приближающихся к госгранице воздушных целей, сообщили в Национальном центре управления обороной. Неопознанные самолеты обнаружили над нейтральными водами Черного моря.
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60
су-30см, черное море, нато, франция, германия, безопасность, в мире

Российский истребитель перехватил самолеты НАТО над Черным морем

17:39 20.08.2020 (обновлено: 18:20 20.08.2020)
14066
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Российским военным пришлось поднять в воздух истребитель Су-30СМ из-за приближающихся к госгранице неопознанных воздушных целей, сообщили в Национальном центре управления обороной.
Самолеты обнаружили над нейтральными водами Черного моря.
Приблизившись, российский экипаж опознал их как самолеты-разведчики Atlantiс-II ВМС Франции и Sentinel-R1 ВВС Великобритании.
После того как они изменили курс, российский истребитель вернулся на базу. Граница нарушена не была, заключили в Центре управления обороной.
В последнее время участились случаи сопровождения самолетов-разведчиков стран НАТО у границ России. С начала августа сообщалось о примерно десяти подобных инцидентах, в частности над Черным и Баренцевым морями.
Перехват российскими истребителями самолета-разведчика НАТО. Кадр видео
22 июля, 16:58
Российские силы ПВО перехватили в воздухе самолеты-разведчики НАТО
29112041713
Обсудить 17
Су-30СМЧерное мореНАТОФранцияГерманияБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Один боевой воробей против нескольких боевых орлов_ Поднялся в свое воздушное пространство чтоб посмотреть, как настоящие военные летают) А то сразу "перехват"))
20 августа, 18:02
АЕАрсен Енгибаров
8100265
Почему нельзя как раньше за пустить к себе на территорию и сбить. Желающих как паулюс летать сразу станет меньше
20 августа, 18:08
BABen Ali
2771005
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