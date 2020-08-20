https://ria.ru/20200820/golovchenko-1576068953.html

Говорить о доминировании России в ЕАЭС неверно, заявил премьер Белоруссии

Премьер Белоруссии заявил, что говорить о доминировании России в Союзном государстве или Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) неверно, участники этих... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T22:05

2020-08-20T22:05

2020-08-20T22:05

протесты в белоруссии

светлана тихановская

роман головченко

евразийский экономический союз

александр лукашенко

снг

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 20 авг - РИА Новости.</strong> Премьер <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> заявил, что говорить о доминировании России в Союзном государстве или Евразийском экономическом союзе (<a href="http://ria.ru/organization_Evrazijjskijj_ehkonomicheskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">ЕАЭС</a>) неверно, участники этих интеграционных объединений равноправны, а решения принимаются консенсусом."Во-первых, противоречие заложено уже в самой постановке вопроса и свидетельствует о том, что, наверное, авторы программы (оппозиционного штаба Белоруссии - ред.) не очень хорошо понимают, что же такое интеграционное объединение. Потому что говорить о том, что в них доминирует Россия, - это уже незнание того, как функционируют эти организации. Потому что и Союзное государство, и ЕАЭС, и <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a> – это равноправные объединения суверенных государств", - заявил Головченко в четверг в эфире телеканала <a href="https://ont.by/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ОНТ</a>.Как отметил Головченко, справедливо говорить, что Россия доминирует в объединения "по объему экономики", однако "все остальные решения принимаются исключительно консенсусом".Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. Оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти из 70 человек, в президиум вошли семь человек. Лукашенко в ответ на это заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".В четверг генпрокуратура Белоруссии сообщила, что в связи с созданием КС возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии. В ведомстве считают, что деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии.После выборов в стране проходят массовые протестные акции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576031839.html

https://ria.ru/20200820/latushko-1576047726.html

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белоруссия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, роман головченко, евразийский экономический союз, александр лукашенко, снг, белоруссия, в мире