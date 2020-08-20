Говорить о доминировании России в ЕАЭС неверно, заявил премьер Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПредседатель правительства Белоруссии Роман Головченко на заседании Палаты представителей парламента Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 20 авг - РИА Новости. Премьер Белоруссии заявил, что говорить о доминировании России в Союзном государстве или Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) неверно, участники этих интеграционных объединений равноправны, а решения принимаются консенсусом.
"Во-первых, противоречие заложено уже в самой постановке вопроса и свидетельствует о том, что, наверное, авторы программы (оппозиционного штаба Белоруссии - ред.) не очень хорошо понимают, что же такое интеграционное объединение. Потому что говорить о том, что в них доминирует Россия, - это уже незнание того, как функционируют эти организации. Потому что и Союзное государство, и ЕАЭС, и СНГ – это равноправные объединения суверенных государств", - заявил Головченко в четверг в эфире телеканала ОНТ.
Вчера, 13:00Сказано в эфиреКак протесты в Белоруссии могут сказаться на экономике России?Ущерб от протестов в Белоруссии составляет не менее 500 млн долларов, считают в Минске. В эфире радио Sputnik гендиректор Финансово-банковского совета СНГ Павел Нефидов рассказал, как эти потери могут сказаться на российской экономике.
Как отметил Головченко, справедливо говорить, что Россия доминирует в объединения "по объему экономики", однако "все остальные решения принимаются исключительно консенсусом".
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. Оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти из 70 человек, в президиум вошли семь человек. Лукашенко в ответ на это заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".
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