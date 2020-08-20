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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200820/golovchenko-1576068953.html
Говорить о доминировании России в ЕАЭС неверно, заявил премьер Белоруссии
Премьер Белоруссии заявил, что говорить о доминировании России в Союзном государстве или Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) неверно, участники этих... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T22:05
2020-08-20T22:05
протесты в белоруссии
светлана тихановская
роман головченко
евразийский экономический союз
александр лукашенко
снг
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 20 авг - РИА Новости.</strong> Премьер <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> заявил, что говорить о доминировании России в Союзном государстве или Евразийском экономическом союзе (<a href="http://ria.ru/organization_Evrazijjskijj_ehkonomicheskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">ЕАЭС</a>) неверно, участники этих интеграционных объединений равноправны, а решения принимаются консенсусом."Во-первых, противоречие заложено уже в самой постановке вопроса и свидетельствует о том, что, наверное, авторы программы (оппозиционного штаба Белоруссии - ред.) не очень хорошо понимают, что же такое интеграционное объединение. Потому что говорить о том, что в них доминирует Россия, - это уже незнание того, как функционируют эти организации. Потому что и Союзное государство, и ЕАЭС, и <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a> – это равноправные объединения суверенных государств", - заявил Головченко в четверг в эфире телеканала <a href="https://ont.by/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ОНТ</a>.Как отметил Головченко, справедливо говорить, что Россия доминирует в объединения "по объему экономики", однако "все остальные решения принимаются исключительно консенсусом".Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. Оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти из 70 человек, в президиум вошли семь человек. Лукашенко в ответ на это заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".В четверг генпрокуратура Белоруссии сообщила, что в связи с созданием КС возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии. В ведомстве считают, что деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии.После выборов в стране проходят массовые протестные акции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576031839.html
https://ria.ru/20200820/latushko-1576047726.html
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светлана тихановская, роман головченко, евразийский экономический союз, александр лукашенко, снг, белоруссия, в мире

Говорить о доминировании России в ЕАЭС неверно, заявил премьер Белоруссии

22:05 20.08.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПредседатель правительства Белоруссии Роман Головченко на заседании Палаты представителей парламента Белоруссии
Председатель правительства Белоруссии Роман Головченко на заседании Палаты представителей парламента Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 20 авг - РИА Новости. Премьер Белоруссии заявил, что говорить о доминировании России в Союзном государстве или Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) неверно, участники этих интеграционных объединений равноправны, а решения принимаются консенсусом.
"Во-первых, противоречие заложено уже в самой постановке вопроса и свидетельствует о том, что, наверное, авторы программы (оппозиционного штаба Белоруссии - ред.) не очень хорошо понимают, что же такое интеграционное объединение. Потому что говорить о том, что в них доминирует Россия, - это уже незнание того, как функционируют эти организации. Потому что и Союзное государство, и ЕАЭС, и СНГ – это равноправные объединения суверенных государств", - заявил Головченко в четверг в эфире телеканала ОНТ.
Участники акции протеста у метро Пушкинская в Минске
Вчера, 13:00Сказано в эфире
Как протесты в Белоруссии могут сказаться на экономике России?Ущерб от протестов в Белоруссии составляет не менее 500 млн долларов, считают в Минске. В эфире радио Sputnik гендиректор Финансово-банковского совета СНГ Павел Нефидов рассказал, как эти потери могут сказаться на российской экономике.
Как отметил Головченко, справедливо говорить, что Россия доминирует в объединения "по объему экономики", однако "все остальные решения принимаются исключительно консенсусом".
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. Оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти из 70 человек, в президиум вошли семь человек. Лукашенко в ответ на это заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".
В четверг генпрокуратура Белоруссии сообщила, что в связи с созданием КС возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии. В ведомстве считают, что деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии.
После выборов в стране проходят массовые протестные акции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
Участники акции протеста на площади Независимости в Минске
Вчера, 16:11Протесты в Белоруссии
В КС Белоруссии хотят инициировать контакты с Россией
3453003
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяРоман ГоловченкоЕвразийский экономический союзАлександр ЛукашенкоСНГБелоруссияВ мире
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