https://ria.ru/20200820/golosovanie-1576059307.html

В ульяновском избиркоме рассказали о "голосовании на пеньке"

В селе Комаровка Ульяновской области голосование на придомовой территории проводилось на пеньке, который выступал в качестве стола, но это не был избирательный... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T18:09

2020-08-20T18:09

2020-08-20T18:09

голосование по поправкам в конституцию

элла памфилова

цик рф

ульяновская область

кировская область

общество

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<strong>САРАТОВ, 20 авг - РИА Новости, Эдуард Демьянец.</strong> В селе Комаровка <a href="http://ria.ru/location_Uljanovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ульяновской области</a> голосование на придомовой территории проводилось на пеньке, который выступал в качестве стола, но это не был избирательный участок, жалоб по этому поводу не поступало, сообщил РИА Новости в четверг член областного избиркома с правом решающего голоса Иван Гусев.Председатель <a href="http://ria.ru/organization_CIK_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦИК РФ</a> <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a> ранее рассказала, что один из участников форума Территория смыслов заявил ей, что видел, как голосование проходило в <a href="http://ria.ru/location_Kirovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Кировской области</a> буквально на пеньке. Памфилова заявила, что ей хочется поставить точку в этой истории – или найти этот пенек или признать рассказ о нем "мусором и спекуляциями". В соцсетях появилась информация, что голосование "на пеньках" замечено также в <a href="http://ria.ru/location_Brjanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Брянской области</a> и в ульяновском селе Комаровка."Чуть попозже они развернули там место для голосования с использованием конструкции для обеспечения тайны голосования — П-образной, пластиковой. Соответственно, там бюллетень заполнялся и кидался в рядом стоящий с этой конструкцией ящик переносной для бюллетеней. Там никаких скандалов, жалоб по этому поводу не было", - отметил <a href="http://ria.ru/location_Gusev/" target="_blank" data-auto="true">Гусев</a>, добавив, что "все по-доброму к этому отнеслись".Он пояснил, что люди "голосовали на этом пеньке", но пластиковая конструкция закрывала руки и сам бюллетень в момент его заполнения."Там был такой вариант голосования, как на придомовых территориях голосовали, то есть сами туда подходили жители и голосовали… На тот момент это был уникальный механизм, который мы еще ни разу не реализовывали нигде, он был именно для всенародного голосования разработан", - сказал член избиркома.Ранее Памфилова также заявила, что требования к голосованию на придомовых территориях будут ужесточены к выборам в сентябре, в частности, обязательным будет наличие тента или навеса, ширмы, переносного столика.

https://ria.ru/20200708/1574052619.html

https://ria.ru/20200618/1573115633.html

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ульяновская область

кировская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

элла памфилова, цик рф, ульяновская область, кировская область, общество