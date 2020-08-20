Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200820/golosovanie-1576059307.html
В ульяновском избиркоме рассказали о "голосовании на пеньке"
В селе Комаровка Ульяновской области голосование на придомовой территории проводилось на пеньке, который выступал в качестве стола, но это не был избирательный... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T18:09
2020-08-20T18:09
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
цик рф
ульяновская область
кировская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574111544_0:78:1500:922_1400x0_80_0_0_db54f67bd33dfe67f3b4d2eb712c1b63.jpg
<strong>САРАТОВ, 20 авг - РИА Новости, Эдуард Демьянец.</strong> В селе Комаровка <a href="http://ria.ru/location_Uljanovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ульяновской области</a> голосование на придомовой территории проводилось на пеньке, который выступал в качестве стола, но это не был избирательный участок, жалоб по этому поводу не поступало, сообщил РИА Новости в четверг член областного избиркома с правом решающего голоса Иван Гусев.Председатель <a href="http://ria.ru/organization_CIK_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦИК РФ</a> <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a> ранее рассказала, что один из участников форума Территория смыслов заявил ей, что видел, как голосование проходило в <a href="http://ria.ru/location_Kirovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Кировской области</a> буквально на пеньке. Памфилова заявила, что ей хочется поставить точку в этой истории – или найти этот пенек или признать рассказ о нем "мусором и спекуляциями". В соцсетях появилась информация, что голосование "на пеньках" замечено также в <a href="http://ria.ru/location_Brjanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Брянской области</a> и в ульяновском селе Комаровка."Чуть попозже они развернули там место для голосования с использованием конструкции для обеспечения тайны голосования — П-образной, пластиковой. Соответственно, там бюллетень заполнялся и кидался в рядом стоящий с этой конструкцией ящик переносной для бюллетеней. Там никаких скандалов, жалоб по этому поводу не было", - отметил <a href="http://ria.ru/location_Gusev/" target="_blank" data-auto="true">Гусев</a>, добавив, что "все по-доброму к этому отнеслись".Он пояснил, что люди "голосовали на этом пеньке", но пластиковая конструкция закрывала руки и сам бюллетень в момент его заполнения."Там был такой вариант голосования, как на придомовых территориях голосовали, то есть сами туда подходили жители и голосовали… На тот момент это был уникальный механизм, который мы еще ни разу не реализовывали нигде, он был именно для всенародного голосования разработан", - сказал член избиркома.Ранее Памфилова также заявила, что требования к голосованию на придомовых территориях будут ужесточены к выборам в сентябре, в частности, обязательным будет наличие тента или навеса, ширмы, переносного столика.
https://ria.ru/20200708/1574052619.html
https://ria.ru/20200618/1573115633.html
1
ульяновская область
кировская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574111544_84:0:1416:999_1400x0_80_0_0_7e1cd92a1d5f8b5c732c52b48f3a3d4b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
элла памфилова, цик рф, ульяновская область, кировская область, общество

В ульяновском избиркоме рассказали о "голосовании на пеньке"

18:09 20.08.2020
781
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковДемонстрация на экране в Центральной избирательной комиссии РФ данных с предварительными итогами голосования по поправкам в Конституцию РФ в Чеченской Республике
Демонстрация на экране в Центральной избирательной комиссии РФ данных с предварительными итогами голосования по поправкам в Конституцию РФ в Чеченской Республике
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
САРАТОВ, 20 авг - РИА Новости, Эдуард Демьянец. В селе Комаровка Ульяновской области голосование на придомовой территории проводилось на пеньке, который выступал в качестве стола, но это не был избирательный участок, жалоб по этому поводу не поступало, сообщил РИА Новости в четверг член областного избиркома с правом решающего голоса Иван Гусев.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова ранее рассказала, что один из участников форума Территория смыслов заявил ей, что видел, как голосование проходило в Кировской области буквально на пеньке. Памфилова заявила, что ей хочется поставить точку в этой истории – или найти этот пенек или признать рассказ о нем "мусором и спекуляциями". В соцсетях появилась информация, что голосование "на пеньках" замечено также в Брянской области и в ульяновском селе Комаровка.
"Это не избирательный участок был. Это было голосование на территории вне помещения для голосования. В этом селе, насколько я помню, этот пень является таким столом около дома, у него даже рядом скамейка сооружена… Та фотография, которая была размещена с этим пеньком, она была сделана до начала голосования - только они (члены комиссии) туда прибыли и сделали красивое селфи около этого пенька", - сказал собеседник агентства.
"Чуть попозже они развернули там место для голосования с использованием конструкции для обеспечения тайны голосования — П-образной, пластиковой. Соответственно, там бюллетень заполнялся и кидался в рядом стоящий с этой конструкцией ящик переносной для бюллетеней. Там никаких скандалов, жалоб по этому поводу не было", - отметил Гусев, добавив, что "все по-доброму к этому отнеслись".
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
8 июля, 12:57
Памфилова пообещала разоблачить фейки "политических содержанок"
Он пояснил, что люди "голосовали на этом пеньке", но пластиковая конструкция закрывала руки и сам бюллетень в момент его заполнения.
"Там был такой вариант голосования, как на придомовых территориях голосовали, то есть сами туда подходили жители и голосовали… На тот момент это был уникальный механизм, который мы еще ни разу не реализовывали нигде, он был именно для всенародного голосования разработан", - сказал член избиркома.
Ранее Памфилова также заявила, что требования к голосованию на придомовых территориях будут ужесточены к выборам в сентябре, в частности, обязательным будет наличие тента или навеса, ширмы, переносного столика.
Андрей Клишас
18 июня, 12:29Голосование по поправкам в Конституцию
Клишас объяснил наличие фейков о голосовании по поправкам к Конституции
1372010
Обсудить 1
Голосование по поправкам в КонституциюЭлла ПамфиловаЦИК РФУльяновская областьКировская областьОбщество
Рекомендуем
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл председатель Совета Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага Михаил Фрадков во время встречи в аэропорту Соловецкого архипелага
Патриарх Кирилл призвал власти ограничить поток туристов на Соловки
Вход в здание министерства труда и социальной защиты РФ в Москве
Назван годовой доход заместителей Котякова
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на Саммите Восточного партнерства в Брюсселе
Глава МИД Белоруссии поблагодарил США за поддержку суверенитета
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным
Опубликована декларация о доходах губернатора Подмосковья
Кошелек с долларами
Мужчина укрылся от дождя в магазине и разбогател
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Ефремов устроил скандал в суде
Больница в Омске, где находится Алексей Навальный
Врач Навального попросила Кремль помочь с лечением в Европе
Ректор Тверского государственного медицинского университета Леся Чичановская
Муж ректора вуза в Твери задекларировал 216 земельных участков
Отдых в Крыму
В Совете Федерации назвали "примитивной" позицию Зеленского по Крыму
Омская БСМП № 1, где в токсикореанимации находится Алексей Навальный
Названа одна из версий инцидента с Навальным
Девушка печатает на клавиатуре
Эксперты рассказали, как туристы поступают в случае отмены поездки
Кадры Алексея Навального со стаканчиком в аэропорту Томска
Визит Навального в кофейню перед вылетом попал на видео
Алексей Навальный
У Навального не нашли признаков инсульта, инфаркта и коронавируса
Международная космическая станция
На МКС произошла утечка воздуха
Вильнюс
Оппозиция в Литве выступила за санкции против белорусских силовиков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:02Генпрокурор США подтвердил, что будет добиваться смертной казни Царнаева
04:01Кейт Бланшетт и Тильда Суинтон озвучат "Пиноккио" Гильермо дель Торо
04:00Названы правила выбора колбасы
03:42Названы регионы, остающиеся в "красной зоне" по COVID-19
03:28"Просто умирает": стало известно о состоянии экс-солиста "Ласкового мая"
03:25Адвокат нашел странности в показаниях свидетеля по делу о ДТП с Ефремовым
03:23США выступили против заседания Совбеза ООН по Ирану
03:19Эксперт рассказал о недостатках телефонов с двумя SIM-картами
03:07Источник назвал возможную дату пуска с космодрома Восточный
02:54WP: США платят по $100 медикам в Венесуэле из замороженных активов Мадуро
02:38В Германии планируют выслать самолет за Навальным
02:33Мексика получит не менее двух тысяч доз российской вакцины от COVID-19
02:20Эксперт рассказал, как мошенники подменяют номер телефона
02:00Назван легкий способ улучшить работу мозга
01:47Россия запросила экстренное заседание СБ ООН из-за планов США по Ирану
01:09Друг Легкоступовой резко высказался о муже певицы на ее похоронах
01:06Адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП
00:40В ЕС заявили, что у США нет права требовать вернуть санкции против Ирана
00:31В Сети осудили Netflix за "сексуализацию детей" в новом фильме "Милашки"
00:30Помпео заявил, что США никогда не позволят Ирану обладать ядерным оружием
Лента новостейМолния