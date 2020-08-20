В ульяновском избиркоме рассказали о "голосовании на пеньке"
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковДемонстрация на экране в Центральной избирательной комиссии РФ данных с предварительными итогами голосования по поправкам в Конституцию РФ в Чеченской Республике
САРАТОВ, 20 авг - РИА Новости, Эдуард Демьянец. В селе Комаровка Ульяновской области голосование на придомовой территории проводилось на пеньке, который выступал в качестве стола, но это не был избирательный участок, жалоб по этому поводу не поступало, сообщил РИА Новости в четверг член областного избиркома с правом решающего голоса Иван Гусев.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова ранее рассказала, что один из участников форума Территория смыслов заявил ей, что видел, как голосование проходило в Кировской области буквально на пеньке. Памфилова заявила, что ей хочется поставить точку в этой истории – или найти этот пенек или признать рассказ о нем "мусором и спекуляциями". В соцсетях появилась информация, что голосование "на пеньках" замечено также в Брянской области и в ульяновском селе Комаровка.
"Это не избирательный участок был. Это было голосование на территории вне помещения для голосования. В этом селе, насколько я помню, этот пень является таким столом около дома, у него даже рядом скамейка сооружена… Та фотография, которая была размещена с этим пеньком, она была сделана до начала голосования - только они (члены комиссии) туда прибыли и сделали красивое селфи около этого пенька", - сказал собеседник агентства.
"Чуть попозже они развернули там место для голосования с использованием конструкции для обеспечения тайны голосования — П-образной, пластиковой. Соответственно, там бюллетень заполнялся и кидался в рядом стоящий с этой конструкцией ящик переносной для бюллетеней. Там никаких скандалов, жалоб по этому поводу не было", - отметил Гусев, добавив, что "все по-доброму к этому отнеслись".
Он пояснил, что люди "голосовали на этом пеньке", но пластиковая конструкция закрывала руки и сам бюллетень в момент его заполнения.
"Там был такой вариант голосования, как на придомовых территориях голосовали, то есть сами туда подходили жители и голосовали… На тот момент это был уникальный механизм, который мы еще ни разу не реализовывали нигде, он был именно для всенародного голосования разработан", - сказал член избиркома.
Ранее Памфилова также заявила, что требования к голосованию на придомовых территориях будут ужесточены к выборам в сентябре, в частности, обязательным будет наличие тента или навеса, ширмы, переносного столика.