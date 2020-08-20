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Тамбовская область
https://ria.ru/20200820/dtp-1576068986.html
В Тамбовской области снизилось количество ДТП на дорогах и число погибших
В Тамбовской области по итогам семи месяцев этого года на 11% процентов снизилось количество ДТП и раненых в них, а число погибших сократилось на 12,5%... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T22:06
2020-08-20T22:06
тамбовская область
тамбовская область
общество
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<strong>ТАМБОВ, 20 авг – РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Tambovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тамбовской области</a> по итогам семи месяцев этого года на 11% процентов снизилось количество ДТП и раненых в них, а число погибших сократилось на 12,5% относительно аналогичного периода прошлого года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Такая информация прозвучала на заседании межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Тамбовской области. Так, по итогам 7 месяцев 2020 года зарегистрировано 610 дорожно-транспортных происшествий, в которых 70 человек погибли и 814 получили ранения. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, при снижении количества ДТП и раненых на 11%, число погибших сократилось на 12,5%. Относительно 2017 года, базового в реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", число погибших снизилось на 8%."Главное, что нам удалось добиться – это снижение человеческих жертв. Во многом это результат того, что мы строим качественные и безопасные дороги, а также в полной мере реализуем весь комплекс профилактических мер по снижению аварийности на дорогах. Но расслабляться не стоит. Впереди большая работа, чтобы в полной мере выполнить ту задачу, которую поставили перед нами на федеральном уровне", - приводит пресс-служба слова вице-губернатора Арсена Габуева.В пресс-службе добавили, что на территории Тамбовской области в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" к 2024 году необходимо снизить смертность от автомобильных аварий в 3,5 раза. Добиться такого результата можно только проводя совместную, последовательную работу, направленную на профилактику аварийности и пропаганду законопослушного поведения участников дорожного движения. В Тамбовской области в этой работе участвуют органы власти всех уровней.
https://ria.ru/20200813/1575762952.html
https://ria.ru/20200529/1572199025.html
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тамбовская область, общество

В Тамбовской области снизилось количество ДТП на дорогах и число погибших

22:06 20.08.2020
64
© РИА Новости / Максим БлиновДорожный знак "Фотовидеофиксация"
Дорожный знак Фотовидеофиксация
© РИА Новости / Максим Блинов
ТАМБОВ, 20 авг – РИА Новости. В Тамбовской области по итогам семи месяцев этого года на 11% процентов снизилось количество ДТП и раненых в них, а число погибших сократилось на 12,5% относительно аналогичного периода прошлого года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Такая информация прозвучала на заседании межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Тамбовской области. Так, по итогам 7 месяцев 2020 года зарегистрировано 610 дорожно-транспортных происшествий, в которых 70 человек погибли и 814 получили ранения. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, при снижении количества ДТП и раненых на 11%, число погибших сократилось на 12,5%. Относительно 2017 года, базового в реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", число погибших снизилось на 8%.
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В пресс-службе добавили, что на территории Тамбовской области в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" к 2024 году необходимо снизить смертность от автомобильных аварий в 3,5 раза. Добиться такого результата можно только проводя совместную, последовательную работу, направленную на профилактику аварийности и пропаганду законопослушного поведения участников дорожного движения. В Тамбовской области в этой работе участвуют органы власти всех уровней.

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