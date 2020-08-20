https://ria.ru/20200820/dorogi-1576055720.html

Адыгея вошла в число лидеров по реализации дорожных проектов

Адыгея вошла в число субъектов с высоким уровнем исполнения обязательств в сфере строительства дорог, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова. РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T17:09

2020-08-20T17:09

2020-08-20T17:09

республика адыгея

россия

мурат кумпилов

марат хуснуллин

министерство финансов рф (минфин россии)

майкоп

экономика

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<strong>КРАСНОДАР, 20 авг - РИА Новости.</strong> Адыгея вошла в число субъектов с высоким уровнем исполнения обязательств в сфере строительства дорог, сообщает пресс-служба главы республики <a href="http://ria.ru/person_Murat_Kumpilov/" target="_blank" data-auto="true">Мурата Кумпилова</a>.Вице-премьер России <a href="http://ria.ru/person_Marat_KHusnullin/" target="_blank" data-auto="true">Марат Хуснуллин</a> поручил Минтрансу, Минэкономразвития и <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минфину</a> совместно с регионами сформировать предложения по опорной сети автомобильных дорог на перспективу до 2035 года. Кроме того, он отметил необходимость увеличить объемы контрактации, чтобы оперативно выполнять заявленные объемы дорожного строительства. В режиме видеоселектора в заседании правительственной комиссии участвовал Кумпилов."Адыгея была названа в числе субъектов <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>, где на 94% и выше обеспечено выполнение взятых на себя обязательств в дорожном строительстве", - говорится в сообщении со ссылкой на данные Минтранса РФ.В настоящее время в регионе ведется строительство обхода <a href="http://ria.ru/location_Majjkop/" target="_blank" data-auto="true">Майкопа</a>, первая очередь введена в эксплуатацию в 2009 году, завершить вторую планируется в октябре 2022 года. На конечной стадии находится реконструкция перехода через реку Белую на подъезде к поселку Тульскому. Предполагается построить и реконструировать ещё 8 автодорог местного значения в различных населенных пунктах."Перспектива опережающего развития неразрывно связана со строительством дорожных объектов в рамках нацпроектов и госпрограмм. Благодаря этому мы получим качественное и удобное транспортное сообщение. Это одна из точек будущего роста, которой мы сегодня должны уделить самое пристальное внимание", – цитирует пресс-служба слова Кумпилова.

https://ria.ru/20200818/1575933204.html

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майкоп

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мурат кумпилов, марат хуснуллин, министерство финансов рф (минфин россии), майкоп, экономика