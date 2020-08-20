Адыгея вошла в число лидеров по реализации дорожных проектов
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНовый участок федеральной трассы "Подъезд к городу Майкопу" автомобильной дороги "Кавказ" в республике Адыгея
КРАСНОДАР, 20 авг - РИА Новости. Адыгея вошла в число субъектов с высоким уровнем исполнения обязательств в сфере строительства дорог, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.
Вице-премьер России Марат Хуснуллин поручил Минтрансу, Минэкономразвития и Минфину совместно с регионами сформировать предложения по опорной сети автомобильных дорог на перспективу до 2035 года. Кроме того, он отметил необходимость увеличить объемы контрактации, чтобы оперативно выполнять заявленные объемы дорожного строительства. В режиме видеоселектора в заседании правительственной комиссии участвовал Кумпилов.
"Адыгея была названа в числе субъектов Российской Федерации, где на 94% и выше обеспечено выполнение взятых на себя обязательств в дорожном строительстве", - говорится в сообщении со ссылкой на данные Минтранса РФ.
В настоящее время в регионе ведется строительство обхода Майкопа, первая очередь введена в эксплуатацию в 2009 году, завершить вторую планируется в октябре 2022 года. На конечной стадии находится реконструкция перехода через реку Белую на подъезде к поселку Тульскому. Предполагается построить и реконструировать ещё 8 автодорог местного значения в различных населенных пунктах.
"Перспектива опережающего развития неразрывно связана со строительством дорожных объектов в рамках нацпроектов и госпрограмм. Благодаря этому мы получим качественное и удобное транспортное сообщение. Это одна из точек будущего роста, которой мы сегодня должны уделить самое пристальное внимание", – цитирует пресс-служба слова Кумпилова.
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