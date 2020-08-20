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Шапка - Республика Адыгея
Республика Адыгея
https://ria.ru/20200820/dorogi-1576055720.html
Адыгея вошла в число лидеров по реализации дорожных проектов
Адыгея вошла в число субъектов с высоким уровнем исполнения обязательств в сфере строительства дорог, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T17:09
2020-08-20T17:09
республика адыгея
россия
мурат кумпилов
марат хуснуллин
министерство финансов рф (минфин россии)
майкоп
экономика
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<strong>КРАСНОДАР, 20 авг - РИА Новости.</strong> Адыгея вошла в число субъектов с высоким уровнем исполнения обязательств в сфере строительства дорог, сообщает пресс-служба главы республики <a href="http://ria.ru/person_Murat_Kumpilov/" target="_blank" data-auto="true">Мурата Кумпилова</a>.Вице-премьер России <a href="http://ria.ru/person_Marat_KHusnullin/" target="_blank" data-auto="true">Марат Хуснуллин</a> поручил Минтрансу, Минэкономразвития и <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минфину</a> совместно с регионами сформировать предложения по опорной сети автомобильных дорог на перспективу до 2035 года. Кроме того, он отметил необходимость увеличить объемы контрактации, чтобы оперативно выполнять заявленные объемы дорожного строительства. В режиме видеоселектора в заседании правительственной комиссии участвовал Кумпилов."Адыгея была названа в числе субъектов <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>, где на 94% и выше обеспечено выполнение взятых на себя обязательств в дорожном строительстве", - говорится в сообщении со ссылкой на данные Минтранса РФ.В настоящее время в регионе ведется строительство обхода <a href="http://ria.ru/location_Majjkop/" target="_blank" data-auto="true">Майкопа</a>, первая очередь введена в эксплуатацию в 2009 году, завершить вторую планируется в октябре 2022 года. На конечной стадии находится реконструкция перехода через реку Белую на подъезде к поселку Тульскому. Предполагается построить и реконструировать ещё 8 автодорог местного значения в различных населенных пунктах."Перспектива опережающего развития неразрывно связана со строительством дорожных объектов в рамках нацпроектов и госпрограмм. Благодаря этому мы получим качественное и удобное транспортное сообщение. Это одна из точек будущего роста, которой мы сегодня должны уделить самое пристальное внимание", – цитирует пресс-служба слова Кумпилова.
https://ria.ru/20200818/1575933204.html
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россия, мурат кумпилов, марат хуснуллин, министерство финансов рф (минфин россии), майкоп, экономика

Адыгея вошла в число лидеров по реализации дорожных проектов

17:09 20.08.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНовый участок федеральной трассы "Подъезд к городу Майкопу" автомобильной дороги "Кавказ" в республике Адыгея
Новый участок федеральной трассы Подъезд к городу Майкопу автомобильной дороги Кавказ в республике Адыгея
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 20 авг - РИА Новости. Адыгея вошла в число субъектов с высоким уровнем исполнения обязательств в сфере строительства дорог, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.
Вице-премьер России Марат Хуснуллин поручил Минтрансу, Минэкономразвития и Минфину совместно с регионами сформировать предложения по опорной сети автомобильных дорог на перспективу до 2035 года. Кроме того, он отметил необходимость увеличить объемы контрактации, чтобы оперативно выполнять заявленные объемы дорожного строительства. В режиме видеоселектора в заседании правительственной комиссии участвовал Кумпилов.
"Адыгея была названа в числе субъектов Российской Федерации, где на 94% и выше обеспечено выполнение взятых на себя обязательств в дорожном строительстве", - говорится в сообщении со ссылкой на данные Минтранса РФ.
В настоящее время в регионе ведется строительство обхода Майкопа, первая очередь введена в эксплуатацию в 2009 году, завершить вторую планируется в октябре 2022 года. На конечной стадии находится реконструкция перехода через реку Белую на подъезде к поселку Тульскому. Предполагается построить и реконструировать ещё 8 автодорог местного значения в различных населенных пунктах.
"Перспектива опережающего развития неразрывно связана со строительством дорожных объектов в рамках нацпроектов и госпрограмм. Благодаря этому мы получим качественное и удобное транспортное сообщение. Это одна из точек будущего роста, которой мы сегодня должны уделить самое пристальное внимание", – цитирует пресс-служба слова Кумпилова.
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Республика АдыгеяРоссияМурат КумпиловМарат ХуснуллинМинистерство финансов РФ (Минфин России)МайкопЭкономика
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