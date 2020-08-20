https://ria.ru/20200820/deklaratsiya-1576060788.html

Муж ректора вуза в Твери задекларировал 216 земельных участков

Супруг ректора Тверского государственного медицинского университета Леси Чичановской задекларировал в 2019 году 216 земельных участков, у самой Чичановской 21... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T18:30

2020-08-20T18:30

2020-08-20T18:30

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

тверь

общество

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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Супруг ректора <a href="https://ria.ru/location_Tver/" target="_blank">Тверского</a> государственного медицинского университета Леси Чичановской задекларировал в 2019 году 216 земельных участков, у самой Чичановской 21 земельный участок, четыре жилых дома и газопровод, следует из декларации о доходах, опубликованной на сайте <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF/" target="_blank">Минздрава России</a>."Объекты недвижимости, находящиеся в собственности: земельный участок", - говорится в декларации.Всего указано 216 земельных участков, из них 38 в общей совместной или долевой собственности, остальные в индивидуальной, уточняется в документе. Самый большой участок имеет площадь более 16 миллионов квадратных метров, самый маленький – 38, отмечается в декларации.У самой Чичановской, согласно документу, в собственности 21 земельный участок, но в индивидуальной только один. Помимо этого, она задекларировала четыре жилых дома, автомобиль Тойота Highlander и газопровод. В пользовании у нее находится квартира площадью 141,7 квадратных метров.В 2019 году она заработала 2,8 миллиона рублей, ее супруг – 31,8 миллиона рублей.

https://ria.ru/20200813/1575729391.html

Samvel Vazgenovich Gurgenov Душ бы тысячу-другую. 15

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тверь

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство здравоохранения рф (минздрав россии), тверь, общество