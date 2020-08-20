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https://ria.ru/20200820/deklaratsiya-1576060788.html
Муж ректора вуза в Твери задекларировал 216 земельных участков
Супруг ректора Тверского государственного медицинского университета Леси Чичановской задекларировал в 2019 году 216 земельных участков, у самой Чичановской 21... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T18:30
2020-08-20T18:30
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
тверь
общество
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Супруг ректора <a href="https://ria.ru/location_Tver/" target="_blank">Тверского</a> государственного медицинского университета Леси Чичановской задекларировал в 2019 году 216 земельных участков, у самой Чичановской 21 земельный участок, четыре жилых дома и газопровод, следует из декларации о доходах, опубликованной на сайте <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF/" target="_blank">Минздрава России</a>."Объекты недвижимости, находящиеся в собственности: земельный участок", - говорится в декларации.Всего указано 216 земельных участков, из них 38 в общей совместной или долевой собственности, остальные в индивидуальной, уточняется в документе. Самый большой участок имеет площадь более 16 миллионов квадратных метров, самый маленький – 38, отмечается в декларации.У самой Чичановской, согласно документу, в собственности 21 земельный участок, но в индивидуальной только один. Помимо этого, она задекларировала четыре жилых дома, автомобиль Тойота Highlander и газопровод. В пользовании у нее находится квартира площадью 141,7 квадратных метров.В 2019 году она заработала 2,8 миллиона рублей, ее супруг – 31,8 миллиона рублей.
https://ria.ru/20200813/1575729391.html
Душ бы тысячу-другую.
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тверь
РИА Новости
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60
министерство здравоохранения рф (минздрав россии), тверь, общество

Муж ректора вуза в Твери задекларировал 216 земельных участков

18:30 20.08.2020
11738
© Фото : сайт Правительства Тверской областиРектор Тверского государственного медицинского университета Леся Чичановская
Ректор Тверского государственного медицинского университета Леся Чичановская
© Фото : сайт Правительства Тверской области
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Супруг ректора Тверского государственного медицинского университета Леси Чичановской задекларировал в 2019 году 216 земельных участков, у самой Чичановской 21 земельный участок, четыре жилых дома и газопровод, следует из декларации о доходах, опубликованной на сайте Минздрава России.
"Объекты недвижимости, находящиеся в собственности: земельный участок", - говорится в декларации.
Всего указано 216 земельных участков, из них 38 в общей совместной или долевой собственности, остальные в индивидуальной, уточняется в документе. Самый большой участок имеет площадь более 16 миллионов квадратных метров, самый маленький – 38, отмечается в декларации.
У самой Чичановской, согласно документу, в собственности 21 земельный участок, но в индивидуальной только один. Помимо этого, она задекларировала четыре жилых дома, автомобиль Тойота Highlander и газопровод. В пользовании у нее находится квартира площадью 141,7 квадратных метров.
В 2019 году она заработала 2,8 миллиона рублей, ее супруг – 31,8 миллиона рублей.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
13 августа, 11:33
Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца
111910212730
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Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)ТверьОбщество
Популярные комментарии
Душ бы тысячу-другую.
20 августа, 18:41
SVSamvel Vazgenovich Gurgenov
670200
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