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Адвокат рассказал, что нашли на подушке безопасности джипа Ефремова
На подушке безопасности джипа, принадлежащего Михаилу Ефремову, обнаружен пот актера, а также второго неустановленного лица, заявил адвокат Эльман Пашаев. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T23:02
2020-08-20T23:02
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> На подушке безопасности джипа, принадлежащего <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Ефремову</a>, обнаружен пот актера, а также второго неустановленного лица, заявил адвокат <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a>."На подушке джипа Grand Cherokee обнаружены пот и эпителиальные клетки Ефремова, а также второго неустановленного лица, дактилоскопия показала", - сказал Пашаев на заседании в Пресненском суде и попросил вернуть уголовное дело в прокуратуру для устранения недостатков. Однако судья отказала.Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Адвокат рассказал, что нашли на подушке безопасности джипа Ефремова

23:02 20.08.2020
8805
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. На подушке безопасности джипа, принадлежащего Михаилу Ефремову, обнаружен пот актера, а также второго неустановленного лица, заявил адвокат Эльман Пашаев.
"На подушке джипа Grand Cherokee обнаружены пот и эпителиальные клетки Ефремова, а также второго неустановленного лица, дактилоскопия показала", - сказал Пашаев на заседании в Пресненском суде и попросил вернуть уголовное дело в прокуратуру для устранения недостатков. Однако судья отказала.
Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
Актер Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда города Москвы перед началом заседания по делу о ДТП со смертельным исходом
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