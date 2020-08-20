https://ria.ru/20200820/daktiloskopiya-1576070272.html

Адвокат рассказал, что нашли на подушке безопасности джипа Ефремова

На подушке безопасности джипа, принадлежащего Михаилу Ефремову, обнаружен пот актера, а также второго неустановленного лица, заявил адвокат Эльман Пашаев. РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T23:02

2020-08-20T23:02

2020-08-20T23:02

эльман пашаев

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> На подушке безопасности джипа, принадлежащего <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Ефремову</a>, обнаружен пот актера, а также второго неустановленного лица, заявил адвокат <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a>."На подушке джипа Grand Cherokee обнаружены пот и эпителиальные клетки Ефремова, а также второго неустановленного лица, дактилоскопия показала", - сказал Пашаев на заседании в Пресненском суде и попросил вернуть уголовное дело в прокуратуру для устранения недостатков. Однако судья отказала.Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.

https://ria.ru/20200820/svidetel-1576067321.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия