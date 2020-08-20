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Смоленские субъекты МСП втрое увеличили привлечение кредитов через НГС
Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) Смоленской области с начала 2020 года привлекли в рамках национальной гарантийной системы (НГС) около 4... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T18:15
2020-08-20T18:15
корпорация мсп
мсп банк
смоленская область
новости компаний - экономика
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) <a href="http://ria.ru/location_Smolenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Смоленской области</a> с начала 2020 года привлекли в рамках национальной гарантийной системы (НГС) около 4 миллиардов рублей, что втрое превысило показатель прошлого года, сообщает пресс-служба МСП Банка, дочернего банка Корпорации МСП.При этом всего с начала действия программы смоленскими предпринимателями было привлечено в рамках НГС около 18 миллиардов рублей. Средства были привлечены по ставкам на 2-3 процентных пункта ниже рыночных. В сообщении также отмечается, что в период действия антикризисных мер в связи с распространением коронавируса МСП Банк выдал субъектам МСП региона кредиты на 41 миллион рублей на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости.Одной из наиболее эффективных мер поддержки предпринимателей, в том числе в период распространения коронавирусной инфекции, является обеспечение доступа к закупкам крупнейших заказчиков. По состоянию на середину августа 2020 года с субъектами МСП Смоленской области заключено договоров на общую сумму более 33 миллиарда рублей. С начала 2020 года крупнейшими заказчиками заключено более тысячи договоров на общую сумму более 4,6 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе.Отмечается, что руководство Смоленской области ведет последовательную работу по формированию в регионе благоприятных условий для развития сегмента МСП. Существенную роль в этом процессе играет доступность государственных инструментов поддержки бизнеса, предоставляемых предпринимателям благодаря совместным действиям местных органов власти и Корпорации МСП. Представители Корпорации МСП неоднократно посещали Смоленскую область в рамках стратегических сессий, в которых всегда принимал участие глава региона. "Благодаря личному вовлечению губернатора в выстраивание системы поддержки предпринимательства, Смоленская область демонстрирует положительную динамику по развитию малого и среднего бизнеса, а также традиционно входит в число лидеров Национального рейтинга <a href="http://ria.ru/organization_Agentstvo_strategicheskikh_iniciativ_ASI/" target="_blank" data-auto="true">АСИ</a>, оценивающего состояние инвестиционного климата. Так в 2020 году Смоленская область поднялась в рейтинге на 4 позиции, заняв 16-е место", - напомнили в банке.Для создания или развития своего дела жители Смоленской области используют сервисы Портала Бизнес-навигатора МСП, на сегодняшний день на ресурсе зарегистрировано более 10,5 тысяч уникальных субъектов МСП региона. Особое внимание в регионе уделяется развитию сельского хозяйства. За последние два года в Смоленской области создано 10 сельскохозяйственных кооперативов.Услуги Корпорации МСП доступны во всех 27 МФЦ Смоленской области, а также в центрах оказания услуг для бизнеса. Число обращений субъектов МСП за услугами Корпорации через МФЦ, ЦОУ, а также в электронной форме в Смоленской области c 2016 года составило более 16,5 тысяч, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20200729/1575084854.html
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смоленская область
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Новости
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РИА Новости
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корпорация мсп, мсп банк, смоленская область, новости компаний - экономика

Смоленские субъекты МСП втрое увеличили привлечение кредитов через НГС

18:15 20.08.2020
1354
© РИА Новости / Илья ПиталевВиды города Смоленска
Виды города Смоленска
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) Смоленской области с начала 2020 года привлекли в рамках национальной гарантийной системы (НГС) около 4 миллиардов рублей, что втрое превысило показатель прошлого года, сообщает пресс-служба МСП Банка, дочернего банка Корпорации МСП.
При этом всего с начала действия программы смоленскими предпринимателями было привлечено в рамках НГС около 18 миллиардов рублей. Средства были привлечены по ставкам на 2-3 процентных пункта ниже рыночных.
В сообщении также отмечается, что в период действия антикризисных мер в связи с распространением коронавируса МСП Банк выдал субъектам МСП региона кредиты на 41 миллион рублей на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости.
Одной из наиболее эффективных мер поддержки предпринимателей, в том числе в период распространения коронавирусной инфекции, является обеспечение доступа к закупкам крупнейших заказчиков. По состоянию на середину августа 2020 года с субъектами МСП Смоленской области заключено договоров на общую сумму более 33 миллиарда рублей. С начала 2020 года крупнейшими заказчиками заключено более тысячи договоров на общую сумму более 4,6 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе.
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Отмечается, что руководство Смоленской области ведет последовательную работу по формированию в регионе благоприятных условий для развития сегмента МСП. Существенную роль в этом процессе играет доступность государственных инструментов поддержки бизнеса, предоставляемых предпринимателям благодаря совместным действиям местных органов власти и Корпорации МСП. Представители Корпорации МСП неоднократно посещали Смоленскую область в рамках стратегических сессий, в которых всегда принимал участие глава региона. "Благодаря личному вовлечению губернатора в выстраивание системы поддержки предпринимательства, Смоленская область демонстрирует положительную динамику по развитию малого и среднего бизнеса, а также традиционно входит в число лидеров Национального рейтинга АСИ, оценивающего состояние инвестиционного климата. Так в 2020 году Смоленская область поднялась в рейтинге на 4 позиции, заняв 16-е место", - напомнили в банке.
Для создания или развития своего дела жители Смоленской области используют сервисы Портала Бизнес-навигатора МСП, на сегодняшний день на ресурсе зарегистрировано более 10,5 тысяч уникальных субъектов МСП региона. Особое внимание в регионе уделяется развитию сельского хозяйства. За последние два года в Смоленской области создано 10 сельскохозяйственных кооперативов.
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Услуги Корпорации МСП доступны во всех 27 МФЦ Смоленской области, а также в центрах оказания услуг для бизнеса. Число обращений субъектов МСП за услугами Корпорации через МФЦ, ЦОУ, а также в электронной форме в Смоленской области c 2016 года составило более 16,5 тысяч, уточняется в сообщении.
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Корпорация МСПМСП БанкСмоленская областьНовости компаний - Экономика
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